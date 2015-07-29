Выбираем качественное напольное покрытие

Если вы любите ходить дома босиком и считаете, что стелить ковры – это старомодно, то вам стоит выбрать такое напольное покрытие как ковролин. Он состоит из мелкого ворса, поэтому отличается мягкостью; для спальни и детской комнаты это один из наиболее подходящих материалов. Ковролин может быть и полностью натуральным (например, шерстяным), и на 100% искусственным. Среди достоинств стоит отметить, в первую очередь, его приятные тактильные свойства, а также износоустойчивость некоторых видов ковролина. Однако служит он не очень долго – от 5 до 15 лет, при этом требователен в уборке: без мощного пылесоса владельцам пола из ковролина не обойтись.