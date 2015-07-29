Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Выбираем качественное напольное покрытие

нет компании нет компании
Квартира-Студия , tatarintsevadesign tatarintsevadesign Кухня в средиземноморском стиле
Loading admin actions …

Любой ремонт начинается с отделочных материалов. Выбор напольного покрытия – дело непростое, нужно учесть функциональное назначение, соотнести желания и возможности, подумать о качестве и практичности. Каждое напольное покрытие имеет свои особенности и рекомендации по установке в определенных комнатах. Мы собрали информацию о наиболее распространенных напольных покрытиях, указав их преимущества и недостатки, а также сферу применения.

Изысканный паркет

Кабинет Олег Елфимычев Рабочий кабинет в стиле минимализм
Олег Елфимычев

Кабинет

Олег Елфимычев
Олег Елфимычев
Олег Елфимычев

Одно из самых элитных и дорогостоящих покрытий – паркет. Он изготавливается из ценных пород деревьев, поэтому является натуральным и экологически чистым материалом. Паркет – своеобразный символ изысканного вкуса и достатка хозяев, ведь высокую цену имеет не только сам материал, но и укладка и обработка, а помимо этого придется постоянно поддерживать красивый внешний вид паркета с помощью специальных средств. Паркет устойчив к царапинам и создает теплую уютную атмосферу, но это покрытие довольно капризно в отношении влажности и температурных перепадов. Вместо паркета часто выбирают паркетную доску, которая представляет собой уже склеенные и обработанные узкие полоски, готовые к укладке. Расходы на укладку значительно сократятся, однако срок службы паркетной доски ощутимо меньше, чем паркета: срок службы доски – 15-20 лет, а паркета – от 50. Паркет идеально дополнит классический стиль; его выбирают для укладки в гостиных, рабочих кабинетах, изысканных спальнях

Пробковые покрытия

классический интерьер в современной интерпретации homify Гостиная в классическом стиле
homify

классический интерьер в современной интерпретации

homify
homify
homify

Еще одна разновидность деревянных напольных покрытий – пробковые. Они схожи с паркетной доской, но верхний слой пробкового пола выполнен из коры дерева вместо декоративного слоя древесины. Пробковые покрытия мягкие и комфортные, при этом довольно упругие и простые в уходе. Они подходят для укладки в гостиной, спальне, детской, гардеробной, кабинете. Считается, что пробковый пол плохо переносит механические повреждения, стоит учитывать это фактор при выборе покрытия. Пробковое покрытие прослужит до 20 лет.

Универсальный ламинат

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Достойной альтернативой паркету служит ламинированный паркет или проще ламинат. Качественный ламинат внешне практически не отличим от своего элитного собрата, но стоимость его в разы ниже. Ламинат делится на классы: чем выше класс, тем более высоки характеристики износоустойчивости; чем дороже ламинат, тем он лучше переносит влагу, повреждения и различную температуру. Сэкономив на этом виде пола, можно получить кота в мешке. Ламинат практически универсален, его выбирают и для гостиных, и для прихожих, и для спален, и даже для кухонь, ведь он прост в укладке и практичен. Срок эксплуатации ламината достигает 20 лет.

Уютный ковролин

Детская в московской квартире, Гурьянова Наталья Гурьянова Наталья Детская комната в стиле модерн
Гурьянова Наталья

Детская в московской квартире

Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья

Если вы любите ходить дома босиком и считаете, что стелить ковры – это старомодно, то вам стоит выбрать такое напольное покрытие как ковролин. Он состоит из мелкого ворса, поэтому отличается мягкостью; для спальни и детской комнаты это один из наиболее подходящих материалов. Ковролин может быть и полностью натуральным (например, шерстяным), и на 100% искусственным. Среди достоинств стоит отметить, в первую очередь, его приятные тактильные свойства, а также износоустойчивость некоторых видов ковролина. Однако служит он не очень долго – от 5 до 15 лет, при этом требователен в уборке: без мощного пылесоса владельцам пола из ковролина не обойтись.

Экономичный линолеум

Интерьеры жилого дома в пос.Дубовое, ООО "Архитектурное бюро Доценко" ООО 'Архитектурное бюро Доценко' Тренажерный зал в классическом стиле
ООО <q>Архитектурное бюро Доценко</q>

Интерьеры жилого дома в пос.Дубовое

ООО "Архитектурное бюро Доценко"
ООО <q>Архитектурное бюро Доценко</q>
ООО "Архитектурное бюро Доценко"

Несмотря на современное разнообразие выбора напольных покрытий линолеум не сдает своих позиций. Он бывает натуральным (мармолеум) и синтетическим (ПВХ-линолеум), и соответственно, его цена зависит от состава. Синтетический линолеум экономичен, прост в укладке и имеет огромный выбор цветов и даже имитаций паркета и плитки, но может вызвать аллергическую реакцию и уже через 5-10 лет потеряет товарный вид. Натуральный линолеум выглядит более солидно и может прослужить до 30 лет. Этот тип напольного покрытия легко моется, не боится истирания и механических повреждений, но нужно быть осторожнее с щелочами – они могут навредить линолеуму.

Керамическая плитка

Кухня tatarintsevadesign Кухня в средиземноморском стиле
tatarintsevadesign

Кухня

tatarintsevadesign
tatarintsevadesign
tatarintsevadesign

Еще один популярный тип напольного покрытия – керамическая плитка, которую обычно укладывают в ванную и кухню, так как плитка обладает повышенной устойчивостью к влаге. Керамическая плитка доступна по цене и имеет богатый выбор расцветок. Кроме того, она очень неприхотлива в уходе и подходит для установки системы теплый пол, а это очень важно, например, для ванной комнаты. Из недостатков этого покрытия стоит отметить его низкую звукоизоляцию, а также то, что плитка – холодный и жесткий материал. Некоторые производители керамической плитки обещают, что можно не переживать о ремонте в течение 50 лет.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Натуральный камень

Rear Garden Barnes Walker Ltd Сад в рустикальном стиле
Barnes Walker Ltd

Rear Garden

Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd

Если вы сторонник качественного ремонта на века, то можете выбрать в качестве напольного покрытиянатуральный камень. Это рекордсмен по срокам эксплуатации – он сохранит неизменный вид от 50 до целых 500 лет. Камень используют при отделке сада, холла и внутреннего двора в частных домах. Натуральный камень выглядит по-средневековому аристократично и строго, он будет напоминать вымощенную мостовую прошлых веков. Но за долговечность придется немало заплатить; цена натурального камня за квадратный метр достигает невиданных высот. Помимо дороговизны есть и другие недостатки: камень громоздкий и очень тяжелый, поэтому могут возникнуть проблемы с укладкой. Но если вы все-таки решитесь на этот материал, то станете обладателем роскошного пола.

Стойкий керамогранит

Гринфилд, DecorAndDesign DecorAndDesign Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
DecorAndDesign

Гринфилд

DecorAndDesign
DecorAndDesign
DecorAndDesign

Усовершенствованный вариант керамической плитки – керамогранит. Подходит для ванной, кухни, коридора, балкона. Керамогранит более прочен и практичен, нежели плитка, устойчив к воздействию щелочей, легче переносит морозы, поэтому также используется в частных домах для отделки холла. К минусам относится сложность укладки покрытия и его холодность. Керамогранит, как и плитка, отлично подходит для монтажа системы теплый пол. Сфера использования керамогранита – коридоры, прихожие, ванные комнаты, кухни, террасы. Срок службы такого покрытия – от 30 лет.

Система теплый пол

Мансарда в таунхаусе, г. Екатеринбург Дизайн-студия 'Эскиз' Спа в стиле лофт
Дизайн-студия <q>Эскиз</q>

Мансарда в таунхаусе, г. Екатеринбург

Дизайн-студия "Эскиз"
Дизайн-студия <q>Эскиз</q>
Дизайн-студия "Эскиз"

Говоря о выборе напольных покрытий, нельзя не упомянуть систему теплый пол. Это скорее подпольное покрытие, так как поверх системы обычно укладывается цементная стяжка, а сверху нее – привычный напольный материал. Как правило, ’теплый пол’ разделяют на 2 общих вида. Первый – водяные полы, которые представляют собой систему труб с горячей водой. На установку водяного ’теплого пола’ необходимо получить административное разрешение, зато это более экономичный вид системы. Второй тип – электрический пол, в котором в качестве источника тепла используются разные нагревательные элементы. Будьте готовы к тому, что счет за электроэнергию с такой системой вырастет.

Теплый пол и напольные покрытия

Townhouse "Bristol", Shar Project Shar Project Ванная комната в стиле минимализм
Shar Project

Townhouse Bristol

Shar Project
Shar Project
Shar Project

При установке любого вида теплого пола нужно сразу учитывать, что его недопустимо сочетать с дешевыми напольными покрытиями, так как при нагреве они могут выделять токсичные вещества. Особенно это касается линолеума. Также ’теплый пол’ плохо совместим с деревянной кладкой – паркетом, ламинатом, паркетной доской, пробковым полом. Дерево обладает низкой теплопроводностью, поэтому эффект от системы будет очень слабым, кроме того, дерево чувствительно к нагреву, что может привести к нежелательным последствиям для внешнего вида и качеств покрытий. Лучше всего теплый пол устанавливать под керамическую плитку, керамогранит и камень. В любом случае, какой бы тип напольного покрытия вы не выбрали, перед установкой теплого пола не обойтись без консультации специалиста.

Рабочий ритм в стиле LOFT

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо