Выбираем качественное напольное покрытие

Любой ремонт начинается с отделочных материалов. Выбор напольного покрытия – дело непростое, нужно учесть функциональное назначение, соотнести желания и возможности, подумать о качестве и практичности. Каждое напольное покрытие имеет свои особенности и рекомендации по установке в определенных комнатах. Мы собрали информацию о наиболее распространенных напольных покрытиях, указав их преимущества и недостатки, а также сферу применения.
Одно из самых элитных и дорогостоящих покрытий – паркет. Он изготавливается из ценных пород деревьев, поэтому является натуральным и экологически чистым материалом. Паркет – своеобразный символ изысканного вкуса и достатка хозяев, ведь высокую цену имеет не только сам материал, но и укладка и обработка, а помимо этого придется постоянно поддерживать красивый внешний вид паркета с помощью специальных средств. Паркет устойчив к царапинам и создает теплую уютную атмосферу, но это покрытие довольно капризно в отношении влажности и температурных перепадов. Вместо паркета часто выбирают паркетную доску, которая представляет собой уже склеенные и обработанные узкие полоски, готовые к укладке. Расходы на укладку значительно сократятся, однако срок службы паркетной доски ощутимо меньше, чем паркета: срок службы доски – 15-20 лет, а паркета – от 50. Паркет идеально дополнит классический стиль; его выбирают для укладки в гостиных, рабочих кабинетах, изысканных спальнях
Еще одна разновидность деревянных напольных покрытий – пробковые. Они схожи с паркетной доской, но верхний слой пробкового пола выполнен из коры дерева вместо декоративного слоя древесины. Пробковые покрытия мягкие и комфортные, при этом довольно упругие и простые в уходе. Они подходят для укладки в гостиной, спальне, детской, гардеробной, кабинете. Считается, что пробковый пол плохо переносит механические повреждения, стоит учитывать это фактор при выборе покрытия. Пробковое покрытие прослужит до 20 лет.
Достойной альтернативой паркету служит ламинированный паркет или проще ламинат. Качественный ламинат внешне практически не отличим от своего элитного собрата, но стоимость его в разы ниже. Ламинат делится на классы: чем выше класс, тем более высоки характеристики износоустойчивости; чем дороже ламинат, тем он лучше переносит влагу, повреждения и различную температуру. Сэкономив на этом виде пола, можно получить кота в мешке. Ламинат практически универсален, его выбирают и для гостиных, и для прихожих, и для спален, и даже для кухонь, ведь он прост в укладке и практичен. Срок эксплуатации ламината достигает 20 лет.
Если вы любите ходить дома босиком и считаете, что стелить ковры – это старомодно, то вам стоит выбрать такое напольное покрытие как ковролин. Он состоит из мелкого ворса, поэтому отличается мягкостью; для спальни и детской комнаты это один из наиболее подходящих материалов. Ковролин может быть и полностью натуральным (например, шерстяным), и на 100% искусственным. Среди достоинств стоит отметить, в первую очередь, его приятные тактильные свойства, а также износоустойчивость некоторых видов ковролина. Однако служит он не очень долго – от 5 до 15 лет, при этом требователен в уборке: без мощного пылесоса владельцам пола из ковролина не обойтись.
Несмотря на современное разнообразие выбора напольных покрытий линолеум не сдает своих позиций. Он бывает натуральным (мармолеум) и синтетическим (ПВХ-линолеум), и соответственно, его цена зависит от состава. Синтетический линолеум экономичен, прост в укладке и имеет огромный выбор цветов и даже имитаций паркета и плитки, но может вызвать аллергическую реакцию и уже через 5-10 лет потеряет товарный вид. Натуральный линолеум выглядит более солидно и может прослужить до 30 лет. Этот тип напольного покрытия легко моется, не боится истирания и механических повреждений, но нужно быть осторожнее с щелочами – они могут навредить линолеуму.
Еще один популярный тип напольного покрытия – керамическая плитка, которую обычно укладывают в ванную и
кухню, так как плитка обладает повышенной устойчивостью к влаге. Керамическая плитка
доступна по цене и имеет богатый выбор расцветок. Кроме того, она очень
неприхотлива в уходе и подходит для установки системы
теплый пол, а
это очень важно, например, для ванной комнаты. Из недостатков этого покрытия
стоит отметить его низкую звукоизоляцию, а также то, что плитка – холодный и
жесткий материал. Некоторые производители керамической плитки обещают, что
можно не переживать о ремонте в течение 50 лет.
Если вы сторонник качественного ремонта на века, то можете выбрать в качестве напольного покрытиянатуральный камень. Это рекордсмен по срокам эксплуатации – он сохранит неизменный вид от 50 до целых 500 лет. Камень используют при отделке сада, холла и внутреннего двора в частных домах. Натуральный камень выглядит по-средневековому аристократично и строго, он будет напоминать вымощенную мостовую прошлых веков. Но за долговечность придется немало заплатить; цена натурального камня за квадратный метр достигает невиданных высот. Помимо дороговизны есть и другие недостатки: камень громоздкий и очень тяжелый, поэтому могут возникнуть проблемы с укладкой. Но если вы все-таки решитесь на этот материал, то станете обладателем роскошного пола.
Усовершенствованный вариант керамической плитки – керамогранит. Подходит для ванной, кухни,
коридора, балкона. Керамогранит более прочен и практичен, нежели плитка,
устойчив к воздействию щелочей, легче переносит морозы, поэтому также
используется в частных домах для отделки холла. К минусам относится сложность
укладки покрытия и его холодность. Керамогранит, как и плитка, отлично подходит
для монтажа системы
теплый пол. Сфера использования керамогранита –
коридоры, прихожие, ванные комнаты, кухни, террасы. Срок службы такого покрытия
– от 30 лет.
теплый пол
Говоря о выборе напольных покрытий, нельзя не упомянуть систему
теплый пол. Это
скорее
подпольное покрытие, так как поверх системы обычно укладывается
цементная стяжка, а сверху нее – привычный напольный материал. Как правило, ’теплый
пол’ разделяют на 2 общих вида. Первый – водяные полы, которые
представляют собой систему труб с горячей водой. На установку водяного ’теплого
пола’ необходимо получить административное разрешение, зато это более
экономичный вид системы. Второй тип – электрический пол, в котором в качестве
источника тепла используются разные нагревательные элементы. Будьте готовы к
тому, что счет за электроэнергию с такой системой вырастет.
Теплый поли напольные покрытия
Bristol
При установке любого вида
теплого пола нужно сразу учитывать, что его недопустимо
сочетать с дешевыми напольными покрытиями, так как при нагреве они могут
выделять токсичные вещества. Особенно это касается линолеума. Также ’теплый
пол’ плохо совместим с деревянной кладкой – паркетом, ламинатом, паркетной
доской, пробковым полом. Дерево обладает низкой теплопроводностью, поэтому
эффект от системы будет очень слабым, кроме того, дерево чувствительно к
нагреву, что может привести к нежелательным последствиям для внешнего вида и
качеств покрытий. Лучше всего
теплый пол устанавливать под
керамическую плитку, керамогранит и камень. В любом случае, какой бы тип
напольного покрытия вы не выбрали, перед установкой
теплого пола не
обойтись без консультации специалиста.