Стоит ли строить цокольный этаж

Цокольный этаж — это не только большие затраты, но еще и огромное количество пустой площади, которую можно использовать самыми креативными способами. В фотографиях мы покажем вам лучшие идеи для обустройства цоколя, а в самой статье расскажем о практических и технических моментах.

Наравне с большим простором для творчества вы также получаете множество возможных хлопот, о которых мы хотим подробно рассказать.