Стоит ли строить цокольный этаж

Цокольный этаж — это не только большие затраты, но еще и огромное количество пустой площади, которую можно использовать самыми креативными способами. В фотографиях мы покажем вам лучшие идеи для обустройства цоколя, а в самой статье расскажем о практических и технических моментах.
Наравне с большим простором для творчества вы также получаете множество возможных хлопот, о которых мы хотим подробно рассказать.
Первое, что вам нужно сделать еще до того, как планировать проект своего идеального бонусного этажа — исследовать грунт на участке. На низменности, там, где земля насыщена влагой, уровень грунтовых вод может не дать вам осуществить задумки. Вы можете подумать в данном случае о гидроизоляции повышенного качества, но тогда цокольный этаж обойдется значительно дороже.
И, к сожалению, он все равно может начать сыреть, а это неблагоприятно скажется на всем доме. Бывали случаи, когда цокольный этаж устраивали на подтопляемом весной участке. Несколько лет хозяева откачивали воду каждый сезон, а потом решили полностью забетонировать до перекрытий. Поэтому стоит особенно тщательно отнестись к проверке участка.
Второе, что следует учесть — это стоимость строительства. Цоколь — это дорогое удовольствие, которое включает в себя гидроизоляцию, утепление, профессиональную вентиляцию и отопление. Ни одну из этих вещей нельзя просто проигнорировать, иначе весь ваш дом станет непригодным для жизни.
Напомним, что цокольным этажом считается тот, чей потолок выше поверхности земли не более, чем на два метра. В противном случае и с точки зрения архитектора, и с точки зрения законодательства он обязан называться обычным первым этажом. Согласно СНиП цокольный этаж должен быть, как минимум, наполовину заглублен. Это может быть важно при соотнесении с правилом загородного строительства — не более двух этажей с мансардой.
А вот бассейн не рекомендуется устанавливать в цоколе коттеджа, но возможно — в цоколе бани. Другие красивые идеи для дизайна интерьера бассейна вы найдете, пройдя по ссылке: https://www.homify.ru/komnaty/pool.
В дизайне цокольного этажа очень важна качественная многоуровневая подсветка и выбор цветовой гаммы. Подумайте о нейтральном сером цвете в отделке стен, который будет грамотно дополнен более теплыми и богатыми оттенками.
В этом интерьере цокольного этажа дизайнеры из REMISTUDIO решили оформить маленькие окна изящными витражами с изображением виноградной лозы. Очень грамотный ход позволяет сделать такое помещение атмосферным и даже немного волшебным.
Собирать друзей в красивом месте, не мешая при этом остальным домашним — настоящее удовольствие.
Максимально оправданным является строительства цоколя на участке с уклоном. Таким образом вы сможете компенсировать неровность и извлечь из него эстетическую выгоду. С одной стороны его можно сделать полноценным этажом, освещенным естественным светом по максимуму.
Если вы захотите устроить в цоколе гараж, учтите, что крутой уклон не позволит вам в зимнее время спокойно выезжать из-за обилия снега. Но даже очищенная дорога будет очень скользкой, что небезопасно для вашего здоровья. Кроме того, гараж по экологическим соображением в принципе не должен иметь сообщения с домом.
Для цоколя отлично подойдут такие стили интерьера, как лофт и индастриал, минимализм, кантри с деревянными потолками и средиземноморский провинциальный.
И наконец, мы хотим заранее вас предупредить, что организация цоколя — это дело очень сложное и требует множества профессиональных навыков и многолетнего опыта. Если вы еще ни разу не строили коттедж, а сейчас ведете самостоятельные работы, как минимум цоколь вы должны заказать профессионалам. Даже если вы купите стандартный проект, где учитывается в планах данный этаж, его все равно должен скорректировать профессионал для конкретно вашего типа участка.