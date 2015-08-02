Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Стоит ли строить цокольный этаж

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
РЕЗИДЕНЦИЯ "Витенево"., Y&S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN Y&S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN Медиа комната в классическом стиле
Loading admin actions …

Цокольный этаж — это не только большие затраты, но еще и огромное количество пустой площади, которую можно использовать самыми креативными способами. В фотографиях мы покажем вам лучшие идеи для обустройства цоколя, а в самой статье расскажем о практических и технических моментах. 

Наравне с большим простором для творчества вы также получаете множество возможных хлопот, о которых мы хотим подробно рассказать.

Бильярдная комната для друзей

Бильярдная комната Y&S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN Медиа комната в классическом стиле
Y&amp;S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN

Бильярдная комната

Y&S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN
Y&amp;S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN
Y&S ARCHITECTURE – INTERIOR DESIGN

Первое, что вам нужно сделать еще до того, как планировать проект своего идеального бонусного этажа — исследовать грунт на участке. На низменности, там, где земля насыщена влагой, уровень грунтовых вод может не дать вам осуществить задумки. Вы можете подумать в данном случае о гидроизоляции повышенного качества, но тогда цокольный этаж обойдется значительно дороже.

Семейный винный погреб

Резиденция в Горках 8, дизайн-студия ZE-MOOV дизайн-студия ZE-MOOV Винный погреб в классическом стиле
дизайн-студия ZE-MOOV

Резиденция в Горках 8

дизайн-студия ZE-MOOV
дизайн-студия ZE-MOOV
дизайн-студия ZE-MOOV

И, к сожалению, он все равно может начать сыреть, а это неблагоприятно скажется на всем доме. Бывали случаи, когда цокольный этаж устраивали на подтопляемом весной участке. Несколько лет хозяева откачивали воду каждый сезон, а потом решили полностью забетонировать до перекрытий. Поэтому стоит особенно тщательно отнестись к проверке участка.

Традиционная сауна

Дом, Николай Карачев Николай Карачев Спа в классическом стиле
Николай Карачев

Дом

Николай Карачев
Николай Карачев
Николай Карачев

Второе, что следует учесть — это стоимость строительства. Цоколь — это дорогое удовольствие, которое включает в себя гидроизоляцию, утепление, профессиональную вентиляцию и отопление. Ни одну из этих вещей нельзя просто проигнорировать, иначе весь ваш дом станет непригодным для жизни.

Спа-салон и кальянная

hamam and spa relax room, Your royal design Your royal design Спа в азиатском стиле
Your royal design

hamam and spa relax room

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Напомним, что цокольным этажом считается тот, чей потолок выше поверхности земли не более, чем на два метра. В противном случае и с точки зрения архитектора, и с точки зрения законодательства он обязан называться обычным первым этажом. Согласно СНиП цокольный этаж должен быть, как минимум, наполовину заглублен. Это может быть важно при соотнесении с правилом загородного строительства — не более двух этажей с мансардой.

Бассейн

Бассейн в доме Architoria 3D Бассейн в азиатском стиле
Architoria 3D

Бассейн в доме

Architoria 3D
Architoria 3D
Architoria 3D

А вот бассейн не рекомендуется устанавливать в цоколе коттеджа, но возможно — в цоколе бани. Другие красивые идеи для дизайна интерьера бассейна вы найдете, пройдя по ссылке: https://www.homify.ru/komnaty/pool.

Винный погреб истинного ценителя

Коттедж в Москве. Винный погреб, Дизайн - студия Пейковых Дизайн - студия Пейковых Винный погреб в стиле минимализм
Дизайн – студия Пейковых

Коттедж в Москве. Винный погреб

Дизайн - студия Пейковых
Дизайн – студия Пейковых
Дизайн - студия Пейковых

В дизайне цокольного этажа очень важна качественная многоуровневая подсветка и выбор цветовой гаммы. Подумайте о нейтральном сером цвете в отделке стен, который будет грамотно дополнен более теплыми и богатыми оттенками.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Мужская гостиная

винный погреб Remistudio
Remistudio

винный погреб

Remistudio
Remistudio
Remistudio

В этом интерьере цокольного этажа дизайнеры из REMISTUDIO решили оформить маленькие окна изящными витражами с изображением виноградной лозы. Очень грамотный ход позволяет сделать такое помещение атмосферным и даже немного волшебным.

Бар для коктейльных вечеринок

Suburban residential, DA-Design DA-Design Медиа комната в стиле минимализм
DA-Design

Suburban residential

DA-Design
DA-Design
DA-Design

Собирать друзей в красивом месте, не мешая при этом остальным домашним — настоящее удовольствие.

Турецкий хамам

Восток AbcDesign Спа в азиатском стиле
AbcDesign

Восток

AbcDesign
AbcDesign
AbcDesign

Максимально оправданным является строительства цоколя на участке с уклоном. Таким образом вы сможете компенсировать неровность и извлечь из него эстетическую выгоду. С одной стороны его можно сделать полноценным этажом, освещенным естественным светом по максимуму.

Тренажерный зал

Тренажерный зал Осташкина Галина Тренажерный зал в стиле лофт
Осташкина Галина

Тренажерный зал

Осташкина Галина
Осташкина Галина
Осташкина Галина

Если вы захотите устроить в цоколе гараж, учтите, что крутой уклон не позволит вам в зимнее время спокойно выезжать из-за обилия снега. Но даже очищенная дорога будет очень скользкой, что небезопасно для вашего здоровья. Кроме того, гараж по экологическим соображением в принципе не должен иметь сообщения с домом.

Для цоколя отлично подойдут такие стили интерьера, как лофт и индастриал, минимализм, кантри с деревянными потолками и средиземноморский провинциальный.

Домашний кинотеатр

home Theater, Your royal design Your royal design Медиа комната в стиле минимализм
Your royal design

home Theater

Your royal design
Your royal design
Your royal design

И наконец, мы хотим заранее вас предупредить, что организация цоколя — это дело очень сложное и требует множества профессиональных навыков и многолетнего опыта. Если вы еще ни разу не строили коттедж, а сейчас ведете самостоятельные работы, как минимум цоколь вы должны заказать профессионалам. Даже если вы купите стандартный проект, где учитывается в планах данный этаж, его все равно должен скорректировать профессионал для конкретно вашего типа участка.

Собственный гольф-корт

La Zagaleta Marbella Villa, DenisBu DenisBu Тренажерный зал в стиле модерн
DenisBu

La Zagaleta Marbella Villa

DenisBu
DenisBu
DenisBu

Еще одна интересная идея для вашего цоколя может быть совмещена с использованием проектора под домашний кинотеатр.

Современный минимализм в малогабаритной квартире
А вы бы хотели цокольный этаж у себя в коттедже?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо