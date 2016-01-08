9 вариантов как с умом обустроить ваш балкон

Традиционно балкон в нашей стране утратил статус дополнительного пространства, где жильцы дома или квартиры могли бы проводить там значительное время. Напротив, балкон используется как место для курения, сушилка стиранного белья или просто как хранилище всяких нужных и ненужных вещей. А ведь такое применение не совсем оправданно и заслуженно.
В условиях нехватки жилой площади в квартире балкон — это неиспользованный резерв, золотой прииск, в котором давно пора начать разработку. Благо, что для современных дизайнеров эта тема не нова, поэтому они подготовили тысячи идей того, как сделать из балкона дополнительную комнату и как грамотно обставить в ней мебель.
Процесс превращения балкона в жилую комнату можно разбить на несколько этапов:
- Освобождение от ненужного хлама.
- Разработка дизайна: этап планирования интерьера будущего балкона.
- Застекление: важно закрыть балкон окнами (можно панорамными) от внешнего пространства — тогда он будет считаться комнатой.
- Утепление: поскольку это внешнее помещение, оно требует большей теплоизоляции.
- Отделка: обшивка стен вагонкой, их покраска, монтаж пола и т. д.
- Установка коммуникаций: отопления (тепловой радиатор или теплый пол), электросети.
- Обстановка мебелью.
- Декор.
В этой статье рассмотрены подробнее вопросы, которые связаны с облагораживанием этого ценного пространства.
Первое, о чем нужно помнить, когда речь идет о балконах, это его небольшая площадь. Поэтому прежде всего ее нужно освободить от ненужных вещей. Это потребует принятия решения наконец-то что-то выбросить. А что-то начать использовать по назначению. Ненужную мебель нужно вынести или выбросить, а можно модернизировать и придать свежее дыхание, продолжая использовать на балконе. Так, можно сделать более прочным старый небольшой комод, а также спилить его ножки, оставив только коробку. Покрасить, а после высыхания — положить небольшой матрас, накрыть покрывалом и подушками — получился шкаф для полезных вещей и мягкий пуф в одной вещи. Заодно и место сэкономили.
Планируя пространство на балконе, нужно заранее учесть место, необходимое для монтажа стекол и утепления стен, пола, потолка. Ведь так или иначе, они «съедят» важные сантиметры пространства.
Также следует помнить, что на балконе целесообразно размещать небольшую по размерам мебель. Уличная мебель здесь будет кстати. При достаточном утеплении, ее использование можно свести к минимуму, если есть желание сделать интерьер в восточном стиле и лицезреть ночной город восседая на подушках, разложенных на полу.
Поскольку балкон — это полуоткрытое помещение, то здесь как нигде кстати будут цветы. Даже если его застеклять, важно оставить возможность пошире открыть окна. Летом ночной воздух в сочетании с благоуханием балконных цветов принесет свежесть в квартиру.
Неприхотливые бархатцы будут радовать цветами с начала лета до начала зимы. Календула способна выдерживать заморозки. Ночная фиалка, закрывая цветы днем, распускает их ночью, испуская божественный аромат. Украшением станут красивые цветы бегонии. Подойдут лампадные растения, которые в подвешенном к потолку состоянии совсем не займут места.
Возле плетенных кресел и журнального столика будут прекрасно смотреться комнатные пальмы или высокие, неприхотливые кактусы. Также можно подобрать изысканную мягкую мебель, которая будет способствовать умиротворению и расслаблению.
Обустраивая балкон не стоит сдерживать полет фантазии. Но тут нужно помнить, что ограниченность площади ставит в определенные рамки использование любых предметов и аксессуаров, что гораздо проще делать в обычном помещении. Поэтому, сосредоточившись на одном стиле, следует выбирать предметы соответственно ему. При этом в буквальном смысле ограничившись одним — двумя. Лучше повесить на стену панно в рамке из гербария, чем два десятка сувенирных тарелочек, привезенных из-за границы.
Кроме того, скорее всего, балкон будет иметь определенно направленную функцию (тренажерный зал, игровая, возможно даже спальня), поэтому оформлять следует согласно нее. Варианты зонирования, которые возможны в обычной комнате, тут вряд ли реализуемы.
Облагораживая свой балкон все методы хороши. Однако, стоит помнить, что в этом деле как и во всех остальных, главное, не переусердствовать. Иначе даже самая грандиозная и изощренная идея может превратить ваш балкон в перенасыщенное декором помещение, которое не будет доставлять долгожданную радость. Эксперементируйте в меру!
Как уже выше сказано, балкон желательно утеплить, если только не планируется использовать его лишь в качестве летнего помещения, как веранду. Исходя из этого, прекрасным вариантом будет установка теплых полов, т.е. отопительных систем, вмонтированных в пол. По принципу действия они бывают водными и электрическими. В первом случае обогрев происходит с помощью труб с водой, которые зигзагом вмонтированы в пол, во втором — с помощью нагревательных электрокабелей, которые также прокладываются в полу. В случае с балконом будет более безопасно и эффективно положить пол с электроподогревом. Они полностью не решают проблему обогрева, но ноги не будут ступать на холодный пол даже зимой. Идеальным покрытием для теплого пола будет то, которое хорошо проводит тепло, не портится под его воздействием и не выделяет вредных веществ под воздействием температуры. Например, керамическая плитка. Если же теплого пола нет, то подойдет любой материал, что стелится в обычных комнатах: паркет, ламинат, линолеум, ковролин и т.д. В зависимости от избранного стиля, пол можно покрыть мягкими коврами.
Говоря о современном открытом пространстве, следует отметить, что может иметь, как правило, три зоны с различным функциональным назначением: для приготовления пищи, для ее употребления, а также для общения и отдыха. Конечно, все зависит от площади балкона, однако, все три зоны совместить на нем трудно. В то же время, балкон может стать площадкой как для употребления легких закусок, так и для общения. Помимо этих трех зон, существует и четвертая — зона для элементов природы. Если для беседки или патио, расположенном в саду, этот элемент не так важен (они и так окружены природой), то для балкона среди бетона и асфальта привнести природу в быт будет критически важно. Выше уже говорилось об озеленении балкона. Кроме этого, там могут жить домашние животные: попугаи и певчие птички, хомячки и морские свинки и пр. В дополнении с цветами можно установить маленький фонтан, создающий микроклимат знойным летом.
Говоря о дополнительной комнате, нужно подумать о ее функциональном назначении. Так, эту комнату можно использовать в качестве небольшого личного зала для тренировок, разместить один-два тренажера, гири и гантели. Посетители некоторых спортивных секций отмечают, что не всегда им достаточно нагрузок в зале. Поэтому они занимаются дома. Однако комната — это не всегда хорошее место для занятий, особенно когда живешь не один. Уединенный балкон — прекрасное решение. Другим вариантом может быть игровая комната для малышей. Однако теплый пол здесь критично важен, так как малыши большую часть времени проводят играя на полу. Из балкона можно сделать и спальню, разместив там уютную кровать.
При обстановке балкона мебелью важно оптимизировать занимаемую ней площадь. Выше уже упоминалось о шкафе и мягком пуфе в одном лице. В нем можно размещать инструменты и материалы для ухода за балконными цветами. Если балкон рассматривается в качестве мини-спальни, можно возвести на нем деревянный подиум: сверху подиума — матрас, покрывало и подушка, образующие спальное место; внутри подиума — место для склада вещей. Вместо кровати можно использовать гамак, смонтировав крепления к стенам балкона: гамак легко убирается, после чего балкон из спальни превратится в террасу.
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