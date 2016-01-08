9 вариантов как с умом обустроить ваш балкон

Традиционно балкон в нашей стране утратил статус дополнительного пространства, где жильцы дома или квартиры могли бы проводить там значительное время. Напротив, балкон используется как место для курения, сушилка стиранного белья или просто как хранилище всяких нужных и ненужных вещей. А ведь такое применение не совсем оправданно и заслуженно.

В условиях нехватки жилой площади в квартире балкон — это неиспользованный резерв, золотой прииск, в котором давно пора начать разработку. Благо, что для современных дизайнеров эта тема не нова, поэтому они подготовили тысячи идей того, как сделать из балкона дополнительную комнату и как грамотно обставить в ней мебель.

Процесс превращения балкона в жилую комнату можно разбить на несколько этапов:

- Освобождение от ненужного хлама.

- Разработка дизайна: этап планирования интерьера будущего балкона.

- Застекление: важно закрыть балкон окнами (можно панорамными) от внешнего пространства — тогда он будет считаться комнатой.

- Утепление: поскольку это внешнее помещение, оно требует большей теплоизоляции.

- Отделка: обшивка стен вагонкой, их покраска, монтаж пола и т. д.

- Установка коммуникаций: отопления (тепловой радиатор или теплый пол), электросети.

- Обстановка мебелью.

- Декор.

В этой статье рассмотрены подробнее вопросы, которые связаны с облагораживанием этого ценного пространства.