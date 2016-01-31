Идеальный гриль для ваших нужд

Юный Тарзан, герой знаменитых романов Эдгара Берроуза, увидя, как мальчик-туземец жарит мясо на костре, посчитал, что он таким образом лишь испортил угощение. Тем не менее, огонь и умение его использовать для термической обработки пищи являются одним из отличий человека от представителей животного мира. С одной стороны, при термической обработке пищи она теряет некоторые полезные свойства. С другой стороны — высокие температуры убивают микроскопических паразитов и их яйца, которыми может быть заражено мясо. Это предупреждает множество заболеваний.

Мясо, прожаренное на гриле, качественно отличается от мяса, обжаренного на простой сковороде. Во-первых, оно сохраняют свою сочность и покрывается характерной хрустящей корочкой. Во-вторых, мясо на гриле не содержит излишнего холестерина, так как в гриле не используются растительные и животные жиры для смазывания поверхности, чего не скажешь о сковороде. В-третьих, в зависимости от вида гриля, прожаренное мясо имеют запах и привкус дымка, что придает ему «вкус» пикника. Это намного здоровее, чем использование так называемого жидкого дыма.

Кроме того, гриль, как элемент интерьера и экстерьера, должен грамотно вписываться в стиль дизайна квартиры, дома или приусадебного участка.

Ниже рассмотрены различные разновидности грилей, которые помогут вам выбрать грильницу или мангал для дома.