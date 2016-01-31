Идеальный гриль для ваших нужд

Юный Тарзан, герой знаменитых романов Эдгара Берроуза, увидя, как мальчик-туземец жарит мясо на костре, посчитал, что он таким образом лишь испортил угощение. Тем не менее, огонь и умение его использовать для термической обработки пищи являются одним из отличий человека от представителей животного мира. С одной стороны, при термической обработке пищи она теряет некоторые полезные свойства. С другой стороны — высокие температуры убивают микроскопических паразитов и их яйца, которыми может быть заражено мясо. Это предупреждает множество заболеваний.
Мясо, прожаренное на гриле, качественно отличается от мяса, обжаренного на простой сковороде. Во-первых, оно сохраняют свою сочность и покрывается характерной хрустящей корочкой. Во-вторых, мясо на гриле не содержит излишнего холестерина, так как в гриле не используются растительные и животные жиры для смазывания поверхности, чего не скажешь о сковороде. В-третьих, в зависимости от вида гриля, прожаренное мясо имеют запах и привкус дымка, что придает ему «вкус» пикника. Это намного здоровее, чем использование так называемого жидкого дыма.
Кроме того, гриль, как элемент интерьера и экстерьера, должен грамотно вписываться в стиль дизайна квартиры, дома или приусадебного участка.
Ниже рассмотрены различные разновидности грилей, которые помогут вам выбрать грильницу или мангал для дома.
В современном мире уже редко встретишь технику узконаправленной специализации. Компьютеры наряду с ранее характерными для них вычислительными функциями выполняют функции мультимедийных центров, телефоны — функции фотоаппарата, плеера и портативного компьютера и т.д. То же относится и к грилям.
На современном рынке все чаще можно встретить грили, которые помимо приготовления мяса предлагают и другие функции. Например, в гриле могут готовиться горячие бутерброды или выпечка (вафли и т. д.). Гриль с толстыми керамическими стенками может использоваться в качестве печи или тандыра. Также гриль может выполнить роль духовки, в которой можно быстро разогреть пищу.
Также в конструкцию гриля могут входить различные дополнительные элементы. Индикаторы и регуляторы температуры помогают ловко управлять процессом приготовления. В переносные грили могут быть компактно встроенные полочки, в которые удобно сложить столовые приборы.
Слово «modern» переводится с английского языка как «современный». Однако, говоря о стиле модерн, не следует ассоциировать его с современностью. Этот стиль в дизайне появился в конце ХІХ — в начале XX веков. В наиболее ярком своем выражении модерн просуществовал около 30 лет. В то же время, использование стиля модерн в дизайне современных интерьеров не утратило своей актуальности.
В стиле модерн отсутствует симметрия, так как он тяготеет к природе. А в природе, как известно, редко присутствует симметрия. Например, даже в человеческом теле можно наблюдать асимметрию, ведь родинка на левой щеке необязательно будет повторяться на правой.
Говоря о дизайне грилей стиля модерн, то можно предложить использование для них кованных элементов. Так, гриль должен быть устойчивым. Следовательно, кованные ножки для гриля сделают его и устойчивым, и эстетически привлекательным благодаря витиеватым линиям, присущим стилю модерн.
Асимметричная манера стиля модерн не должна препятствовать функциональности гриля. Например, в продолжение витиеватости кованных ножек, можно сделать необычной формы корпус гриля. Однако, внутри она должна быть идеально сферическая, овальная или прямоугольная, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри гриля.
По своей конструкции грили бывают стационарными и переносными. В зависимости от используемого принципа прожаривания — газовые, электрические, угольные, дровяные. Исходя из материала изготовления — металлические и керамические.
Если для интерьера критически важно компактность гриля, то следует обратить внимание на газовые или электрические грили. Угольные и дровяные в этом случае не подойдут из-за своей крупногабаритности: ведь для приготовления необходимо сжигание твердого топлива, которое занимает много пространства.
Газовые и электрические грили более компактны. В то же время, можно выбрать небольшие грили на 3-5 порций, так и большие — на 15-20 порций.
Как газовые, так и электрические грили могут быть переносными, что позволяет брать их с собой для отдыха на природе. Однако, газовый гриль в этом плане более мобилен. Ведь для него нужен всего лишь газовый баллон, который также может быть небольшим. Электрогриль всё равно требует возможности подключения к электросети. Конечно, можно попробовать взять электрогенератор. Однако, такие генераторы сами по себе также громоздки, издают много лишнего шума и сжигают дизельное топливо, что сделает процесс приготовления более дорогостоящим.
С английского языка слово «country» переводится как «страна», «село», «сельский». Соответственно, этому стилю характерна деревенская простота и красота. Хотя, она проста лишь на первый взгляд и требует от дизайнера тщательного подхода к работе.
Стиль кантри довольно многолик, так как деревня в каждой стране имеет индивидуальный народный колорит. Поэтому различают французский, английский, американский кантри и т. д.
Для стиля кантри характерна простота и практичность используемых вещей. Они не должны быть излишне вычурными. Наоборот, порой они даже грубоваты. Что касается материалов, то используют лишь натуральные или имитирующие их. Ведь в деревенском домике нет места высоким технологиям и современным материалам.
Исходя из этого, предметы бытовой техники, к каким относится гриль, не должны выноситься напоказ. Наоборот, их важно скрыть или выбрать такой их дизайн, которые более всего вписывается в интерьер стиля кантри.
К примеру, в доме можно использовать гриль, выполненный из камня. Однако, он должен быть электрическим или газовым, ведь уголь или дрова в современном доме использовать для приготовления пищи не практично. Дрова лучше потратить на камин в гостиной.
Говоря о портативном гриле, можно использовать металлический гриль в виде простого котелка с крышкой. Так он напоминает обычную кастрюлю, которая используется для приготовления супов и т. д.
Нужно ли говорить о приятности отдыха на природе. Однако свежий воздух быстро заставит проголодаться. Поэтому предварительно следует заняться приготовлением мяса или рыбы на гриле.
Отдыхая на террасе в жаркое лето, вряд ли захочется постоянно бегать в душную кухню. К тому же, за определенное время можно «намотать» приличные сотни метров или даже километры дистанции.
Поэтому удобно сделать гриль, который встроен в конструкцию террасы дома. Учитывая близость инженерных сетей, целесообразно сделать газовый или электрический гриль. Однако, если владелец дома предпочитает мясо с привкусом и запахом дымка, то можно сделать угольный или дровяной гриль. Но впоследствии придется каждый раз трудиться над его очисткой.
Гриль, выполненный из камня, хорошо впишется в стиль интерьера, который использует натуральные материалы и создает теплый домашний уют.
Такой гриль может стать не только отличным местом для приготовления еды, но и площадкой для романтических вечеров. Ведь выключив все электрическое освещение и позволив светить только естественному свету от костра, можно спокойно наслаждаться прелестью мгновения.
Это может быть гриль в стиле кантри или прованс. Такой гриль внешне может напоминать традиционную домовую печь. Для его изготовления можно использовать красный кирпич или натуральный горный камень. Это придаст ему некоторой ассиметричности. Скрыть ее и, одновременно, придать домашний уют, поможет использование локального освещения в виде лампы. Она неярким сиянием осветит лишь гриль, скрывая специально созданное несовершенство. Днем же такой гриль будет выглядеть как оригинальный элемент интерьера.