Как облагородить жилой автоприцеп

Родиной автоприцепа считают США. Исторически сложилось, что в этой стране слабо развита система железнодорожных пассажирских перевозок. Поэтому с точки зрения американца, путешествие поездом — это своего рода роскошь. Ведь билеты стоят порой дороже, чем на авиарейсы. Да и не так практично выходит.
В то же время, путешествовать с комфортом по своей стране американцы хотели давно. И вот один из них, измучившись привалами в палатке и пронизывающими холодом дождями, создал автоприцеп. Когда такой автоприцеп был впервые представлен на выставке, его создатель предполагал получить хотя бы несколько заказов, однако получил их 118. Впоследствии в течение года насчитывалось уже несколько производителей, которые создавали автоприцеп. Так в конце 20-х — в начале 30-х годов прошлого века началась история американских автоприцепов. Их еще называют трейлерами или караванами.
Во многом принципы конструкции каравана взяты из проектов малогабаритных самолетов. Первые автоприцепы создавались из алюминия, который делал их легкими и транспортабельными для автомобилей. Ведь помимо самого прицепа автомобилю нужно тянуть вес людей, воды, продуктов питания и личных вещей.
Кровати в караванах — это одна из ключевых деталей, которая обеспечивает комфортный отдых путешественников. Чтобы правильно сделать автоприцеп, в первую очередь нужно подумать о спальных местах. В этом случае следует учесть такие факторы:
Необходимое количество спальных мест. Безусловно, это зависит от количества членов семьи или компании, участвующих в путешествии.
Максимальный рост путешественников. Ведь рослым людям иногда непросто расслабится в спальных местах каравана.
Наличие других элементов интерьера в атоприцепе, под которые также следует отвести место.
Прежде всего следует отметить, что для экономии места в караване часто используют двухъярусные кровати. Наиболее распространенным является вариант их поперечного расположения, а также размещения их в одном из концов трейлера. При условии большого количества спальных мест, их могут размещать по оба конца каравана, а посредине сделать душ и санузел. Таким образом удастся избежать излишнего беспокойства, ведь в этот сектор можно заходить с двух сторон, не тревожа других пассажиров.
Однако, для более рослых пассажиров делают варианты с продольными кроватями. Для большей экономии места можно сделать кровати-трансформеры, которые днем прячутся в стены трейлера.
Как правило, разные функциональные зоны трейлера разделяют деревянными перестенками. Поэтому, чтобы создать автоприцеп с рационально подобранной планировкой, отдельные элементы его интерьера размещают у стен. Таким образом, место для приготовления рационально разместить у перестенка, отделяющего спальные места от другого пространства.
Кухонька в основном состоит из газовой плиты (две или четыре конфорки), небольших отсеков или шкафчиков для кухонной утвари и холодильника. Возможен вариант размещения небольшого холодильника под плитой. Однако в этом случае он не будет слишком вместительным. Не помешает и установка небольшой мойки для мытья посуды. Также не стоит забыть о пространстве для размещения газового баллона. Чтобы сэкономить место, его можно прикрепить под мойкой.
Буквой «Г» можно разместить небольшой столик, на котором хозяйка сможет чистить и нарезать ингридиенты для своих кулинарных шедевров. Шкафчики для столовых приборов можно вешать над таким столом или размещать под ним. Если позволяет выбранная конструкция трейлера, в его стенах можно создать дополнительные отсеки для необходимых вещей или продуктов.
Без соблюдения личной гигиены в дороге никак не обойтись. Особенно это касается женщин, которые более восприимчивы к недостатку доступа к ванне, душу, зеркалам и другим необходимым средствам. Некоторые производители караванов не предусматривают в их планировке наличие ванной комнаты. Поэтому трейлеры скорее пригодны к кратковременным поездкам или путешествиям на море, где природный водоем может хоть как-то возместить недостаток душа.
Вот почему важно сделать автоприцеп, в котором предусмотрена ванная или душевая комната — он универсален.
Стоит отметить, что в трейлерах возможно как размещение ванны, так и душа. Первый вариант выглядит достаточно роскошным, однако эта роскошь очень бьет по такому жизненно важному элементу, как пространство. Поэтому более целесообразно сделать небольшую душевую кабинку. Ее можно разместить в том же отсеке, что и спальные места. Или же напротив него.
Конечно, в небольшом дорожном трейлере тяжело представить традиционную домашнюю гостиную. Однако, помимо места для сна и приготовления пищи в нем должно быть место для других видов отдыха и для общения. Поэтому рядом с отсеком кухни нужно разместить столик и две скамьи вдоль стен автоприцепа.
Снова нужно сделать акцент на том, что скамьи и стол могут быть также складными и прятаться в стену. Сделав их мягкими и постелив на столик легкую клетчатую скатерть, можно создать уют небольшой колоритной кафешки. Однако, оригинально было бы разместить вместо скамеек мягкие диваны вдоль стенок каравана — это создаст домашний уют, и место для ночевки.
Сделать автоприцеп с таким отсеком не так уж тяжело.
Также нужно вспомнить, что недавно новозеландские дизайнеры представили караван с довольно оригинальной планировкой пространства. Такой трейлер похож на продолговатую дыню. Снаружи он имеет ободок, который обтекает сам корпус каравана. Так вот, во время остановки корпус вынимается и разворачивается к ободку на 90 градусов. С одной стороны, этот ободок закрывается раскладной стенкой, с другой — стеклом.
Указанным образом увеличиваются одно просторное помещение, в котором расставляют раскладные стулья и столы. По словам дизайнеров, пространство такого автоприцепа в результате этой конструктивной особенности увеличивается на 70%.
Шкафы можно назвать небольшой, но очень нужной мелочью в любом автоприцепе. Выше уже отмечалось, что отдельные конструкции трейлеров можно снабдить наряду в стены отсеками для хранения необходимых личных вещей. Шкафы можно делать продолговатыми с разными отсеками и повесить их вдоль стен над другими элементами интерьера: плитой, мойкой, кроватями, гостиной и т.д.
Однако, прежде чем сделать автоприцеп с такими шкафами, нужно определить предельный вес, который он может потянуть. Исходя из этого, если сделать слишком много шкафов, то трейлер может не справиться с такой нагрузкой.
Дополнительным отсеком в автоприцепе конструируют кабину водителя. Очень часто она выступает прямо над автосалоном, в котором едет водитель автомобиля. Останавливаясь на привал, он может здесь отдохнуть.
Преимущества кабины автоводителя состоят в том, что, как правило, она отделена от других отсеков, поэтому водителя никто не будет беспокоить во время сна. Это дополнительное спальное место. Кабина водителя не занимает пространство, В то же время ее можно использовать для отдыха.
Чтобы сделать автоприцеп с отдельной кабиной водителя, нужно заранее предусмотреть это в проекте его дизайна. Также встречаются планировки трейлера, где кабина водителя интегрирована в его пространство.
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