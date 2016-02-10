Как облагородить жилой автоприцеп

Родиной автоприцепа считают США. Исторически сложилось, что в этой стране слабо развита система железнодорожных пассажирских перевозок. Поэтому с точки зрения американца, путешествие поездом — это своего рода роскошь. Ведь билеты стоят порой дороже, чем на авиарейсы. Да и не так практично выходит.

В то же время, путешествовать с комфортом по своей стране американцы хотели давно. И вот один из них, измучившись привалами в палатке и пронизывающими холодом дождями, создал автоприцеп. Когда такой автоприцеп был впервые представлен на выставке, его создатель предполагал получить хотя бы несколько заказов, однако получил их 118. Впоследствии в течение года насчитывалось уже несколько производителей, которые создавали автоприцеп. Так в конце 20-х — в начале 30-х годов прошлого века началась история американских автоприцепов. Их еще называют трейлерами или караванами.

Во многом принципы конструкции каравана взяты из проектов малогабаритных самолетов. Первые автоприцепы создавались из алюминия, который делал их легкими и транспортабельными для автомобилей. Ведь помимо самого прицепа автомобилю нужно тянуть вес людей, воды, продуктов питания и личных вещей.