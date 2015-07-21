До и После: Как выглядит эта квартира после ремонта?

На страницах рубрики До и После мы неоднократно рассказывали и показывали чудеса перевоплощения жилых пространств. Главным отличием этого проекта от всех предыдущих стал тот факт, что в процессе трансформации старой и заброшенной квартиры в элегантный и уютный семейный уголок принимали активное участие ее будущие хозяева.

Не будем кривить душой – стоимость капитального ремонта трехкомнатной квартиры – удовольствие дорогое, и не каждая молодая семья готова решиться на такие траты. Но выход из положения был найден – ребята согласовали план переделки с архитектором и нанялись к нему в подмастерья. Вполне рациональное решение – и деньги сэкономили, и новый опыт приобрели. Давайте посмотрим на результат совместной работы профессионалов и любителей.