До и После: Как выглядит эта квартира после ремонта?

На страницах рубрики
До и После мы неоднократно рассказывали и показывали чудеса перевоплощения жилых пространств. Главным отличием этого проекта от всех предыдущих стал тот факт, что в процессе трансформации старой и заброшенной квартиры в элегантный и уютный семейный уголок принимали активное участие ее будущие хозяева.
Не будем кривить душой – стоимость капитального ремонта трехкомнатной квартиры – удовольствие дорогое, и не каждая молодая семья готова решиться на такие траты. Но выход из положения был найден – ребята согласовали план переделки с архитектором и нанялись к нему в подмастерья. Вполне рациональное решение – и деньги сэкономили, и новый опыт приобрели. Давайте посмотрим на результат совместной работы профессионалов и любителей.
Это фото наглядно демонстрирует состояние заброшенности дома перед началом ремонтных работ. Реабилитировать изрядно потрепанное внутреннее пространство будет непросто. С технической точки зрения самой большой проблемой, с которой столкнулись специалисты, было обеспечение хорошей изоляции.
Растерянный отец молодого семейства созерцает свои пока совсем непригодные для жизни владения. Идейный вектор проекта пока не очень ясен, но что-то подсказывает нам, что центром композиции здесь выступит разделяющий две части дома лестничный проем.
Наконец-то перед нами изображение квартиры после ремонта. В отличие от большинства проектов по капитальной переделке пространства, специалисты по просьбе будущих жильцов приложили максимум усилий, чтобы дом выглядел как давно обжитое пространство. Его новые жильцы не стали обзаводиться новой мебелью, забрав из предыдущей квартиры не только шкафы, диваны, столы, стулья, но и многочисленные зеленые растения, украсившие стены и открытый балкон нового дома.
Старая кухня выглядела так, как будто дом пострадал от серьезного стихийного бедствия. Штукатурка разваливалась на глазах, прочность газовой трубы также не внушала доверия. Одним словом, помещение нуждалось в сверхсрочном ремонте.
Как и в гостиной, здесь вы не встретите помпезной мебели с глянцевым фасадом. Все оформлено скромно, но очень уютно. А это именно такой интерьер, который стремилась создать молодая семья, выступившая заказчиком переделки. Что касается технической стороны ремонта, то архитекторы задекорировали открытые коммуникации, оформили кухонный фартук с помощью цветной плитки и покрыли потолок двойным слоем побелки.
Пожалуй, в самом аварийном состоянии находилась гостиная. Ее потолок частично обвалился и нуждался в срочном укреплении. Ломать – так ломать, решили архитекторы и занялись сносом не несущей стены. Находиться во время ремонтных работ в таком помещении было небезопасно.
Благородные родители пожертвовали самой большой комнатой в доме, превратив ее из гостиной в детскую. Два непривычно длинных окна освещают яркое пространство, в котором живут самые маленькие хозяева квартиры. Несмотря на минимум мебели, здесь царит атмосфера игры и безудержного веселья, а место настенного декора заняли забавные картины, нарисованные детьми.
Если вас заинтересовала эта статья, похожие примеры переделки интерьеров вы найдете в нашей рубрике ’До и После’