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6 советов, как выбрать идеальный матрас

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Loaf's 2015 Collections, Loaf Loaf Спальня в классическом стиле
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Важной составляющей кровати для сна в спальне является, конечно же, матрас. Есть разные характеристики и нюансы, на которые следует обратить внимание при выборе и покупке. Вам нужно выбрать наиболее подходящий и удобный матрас, опираясь на имеющиеся показатели и свойства. Не думайте, что все матрасы ортопедические, это не так, они бывают разных видов. Также помните, что с помощью матраса спина не вылечится, но вы можете значительно разгрузить позвоночник, снять усталость мышц и напряжение, что тоже очень нужно. Это возможно тогда, когда матрас повторяет в точности контуры тела.

В данной статье вы узнаете 6 советов, как выбрать идеальный матрас. Благодаря им вы сможете облегчить себе выбор изделия. Даже имея ограниченный бюджет, вы сможете сделать мудрый выбор.

Твердый матрас или мягкий?

Letti in ferro battuto, Ferrari Arredo & Design Ferrari Arredo & Design Спальная комната Кровати и изголовья
Ferrari Arredo &amp; Design

Ferrari Arredo & Design
Ferrari Arredo &amp; Design
Ferrari Arredo & Design

Как выбрать идеальный матрас? Матрасы могут иметь разную степень жесткости. Жесткие матрасы нужны для пациентов врачей-ортопедов. Поэтому если вам врач порекомендовал именно такой вид, то прислушайтесь к совету. Если же ваша спина здорова, то излишняя жесткость ни к чему.  В мягкой постели позвоночник прогибается, а в излишне жесткой также не принимает естественного положения. В этом состоянии одни мышцы разгружаются, а вот другие загружаются. При твердой поверхности тело соприкасается с ней отдельными частями, на которые идет большое давление. Мягкие ткани сдавливаются, и ухудшается кровообращение. В связи с этим нет ни расслабления, ни отдыха. Важно то, чтобы вам было комфортно лежать на матрасе, поэтому он не должен быть или очень твердым, или излишне мягким. Ориентируйтесь и на общие советы, и на свои предпочтения.

Определите свой бюджет

Top Dog Mattress Loaf Спальня в классическом стиле
Loaf

Top Dog Mattress

Loaf
Loaf
Loaf

К покупке матраса нужно подойти серьезно, поэтому определите свой бюджет, чтобы на эту сумму приобрести наиболее качественный товар. Но лучше всего на этом товаре не экономить, так как на матрасе мы проводим немалое количество времени. Цена матраса варьируется в зависимости от его видов, она идет от пары тысяч до двухсот тысяч рублей. Поэтому если вы хотите идеальный матрас, то он будет немало стоить.

Нужно знать основные виды матрасов

Camere da letto giapponesi, Negozio del Giunco Negozio del Giunco Спальная комната Кровати и изголовья
Negozio del Giunco

Negozio del Giunco
Negozio del Giunco
Negozio del Giunco

Есть классические виды матрасов с блоком зависимых пружин. Такие изделия не являются ортопедическими и поэтому все больше теряют свою популярность. Этот вид подходит для тех людей, кто хочет сэкономить на покупке. Матрасы на блоке независимых пружин повторяют контуры тела, поэтому относятся к самым простым ортопедическим матрасам. Есть еще и безпружинные изделия. Они являются больше анатомическими матрасами, чем ортопедическими. Их наполнение многослойное. Такие матрасы отлично подходят для людей с лишним весом или с больной спиной.

Толщина

0131 Antivilla, Brandlhuber+ Emde, Schneider Brandlhuber+ Emde, Schneider Спальня в стиле минимализм
Brandlhuber+ Emde, Schneider

Brandlhuber+ Emde, Schneider
Brandlhuber+ Emde, Schneider
Brandlhuber+ Emde, Schneider

Не все люди знают, какая толщина матраса им подойдет, какая лучше. Однозначно ответить на эти вопросы невозможно. Выбор толщины зависит от нескольких критериев, к примеру, таких как ваше здоровье, состояние спины, личные предпочтения. Правда, что чем толще матрас, тем он удобнее, но только для тех, у кого все в порядке со здоровьем. Но учтите, что он не должен добавлять кровати слишком много высоты, чтобы не возникло неудобств при вставании с кровати. Также есть возможность, что более толстые матрасы могут растянуться и потерять форму. Поэтому если вы решили брать толстый матрас, то берите только известных брендов, чтобы было высокое качество. Если вам удобен имеющийся матрас, то лучше не экспериментировать с его толщиной, так как от этого зависит здоровье вашей спины.

Выбор производителя

homify ГостинаяДиваны и кресла
homify

homify
homify
homify

Как выбрать идеальный матрас и производителя? Если вы желаете взять импортный матрас, то обратите свое внимание, что этого же класса российский матрас будет иметь цену в несколько раз дешевле. Это связано с использованием частично российских материалов и с российской сборкой, а также с экономией на таможне и доставке. Но все же качество импортных матрасов чаще всего все-таки лучше российских. Поэтому берите матрасы известных, дорожащих своей репутацией, брендов. Они обеспечивают стабильное качество, хоть и при немного большей стоимости.

Доставка

Квартира 71м2. в г.Балашиха, для молодой семьи, мамы, папы и дочери., Ольга Зелинская Ольга Зелинская Спальня в классическом стиле
Ольга Зелинская

Квартира 71м2. в г.Балашиха, для молодой семьи, мамы, папы и дочери.

Ольга Зелинская
Ольга Зелинская
Ольга Зелинская

Как выбрать идеальный матрас в интернете? Сейчас существует большое количество интернет-магазинов, благодаря которым можно оформить доставку матраса на дом. Это поможет сэкономить ваше время. Рассчитываться нужно в основном тогда, когда товар уже стоит у вас в прихожей. Обычно доставка осуществляется за несколько дней, иногда за пару недель в зависимости от того, откуда вы делаете заказ. В этом есть много преимуществ, вы экономите время, не тратите свои выходные на поездки и поиски подходящего варианта. Также консультацию специалистов всегда можно получить по телефону, вы не спешите, внимательно изучаете варианты, смотрите отзывы, советуетесь с близкими людьми. Выбор в интернете очень большой, часто встречается и низкая цена. Минус есть только один, вы не сможете его пощупать и прилечь, чтобы попробовать, насколько тот или иной матрас удобен.

Таким образом, вы узнали 6 советов, как выбрать идеальный матрас. Не пренебрегайте рекомендациями, так как данная покупка очень серьезна и может повлиять на состояние спины и самочувствия в целом. Если позволяют финансы, то конечно лучше всего останавливать свой выбор именно на дорогих моделях популярных брендов.

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