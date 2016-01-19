Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Найдем место для рабочего уголка в небольшом доме

Перла Вереника Перла Вереника
Rénovation Appartement Paris 75003, Grazia Architecture Grazia Architecture Рабочий кабинет в стиле модерн
Loading admin actions …

Отдельный кабинет для работы дома – мечта, место для которой может найтись только в просторном особняке или вместительной квартире с большим количеством комнат под любой запрос. А необходимость работать и заниматься дома от этого не исчезает, и многие из нас задаются вопросом – в какой комнате лучше всего поискать скрытые резервы и как совместить несколько функциональных зон в одном помещении. 

Неиспользуемый уголок – для кабинета

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

Wi-Fi необходимый для работы и место для ноутбука можно найти в любом самом неожиданном помещении  - оборудовать ненужную кладовую под кабинет, использовать пространство под лестницей, утеплить чердак. Оборудование рабочей зоны с помощью технологий хай-тек не требует ни проведения электро-проводки, ни подключения к кабелям интернета или телефона. Главное – найти небольшой уютный уголок и создать в нем комфортную для работы обстановку: в легких светлых тонах, с удобным столом и эргономичным креслом.

Изящный кабинет в гостиной

Прованс на Крестовском, 1+1 studio 1+1 studio Рабочий кабинет в классическом стиле
1+1 studio

Прованс на Крестовском

1+1 studio
1+1 studio
1+1 studio

Совместить приятное с полезным можно, дополнив интерьер гостиной небольшим столом с мягким и удобным креслом. Сделайте мини-кабинет в гостиной в гармонии с общим интерьером комнаты: по цвету и качеству материалов, по стилю и фактуре.  Классическому стилю интерьера подойдет деревянный стол-бюро и стул с широкими деревянными подлокотниками, а светлую комнату в стиле прованс украсят легкие ноты колониального стиля –  светильник на с изящной медной ножке, кресло из ротанга или с мягкой обвивкой в технике капитоне.

Яркое место для учебы и работы рядом с кроватью

спальные комнаты, sreda sreda Спальня в скандинавском стиле
sreda

спальные комнаты

sreda
sreda
sreda

Спальня – комната тихая и уединенная, что может помочь не только хорошему сну, но и плодотворной работе. Письменный стол с ноутбуком займет совсем немного места рядом с кроватью, так что вместить домашний кабинет можно практически в любую,  даже самую маленькую спальню. Для этого нужен всего метр площади для стола и стула, а для книг и бумаг можно использовать подвесную полку на стене над столом. При всей свой вместительности открытая полка не будет визуально утяжелять пространство и не займет дополнительного места в комнате. Чтобы такой уголок для занятий не смотрелся в спальне чужеродным и слишком офисным, добавьте к его оформлению больше уюта и ярких вещиц: дизайнерский стул, оригинальный  светильник на столе, аксессуары на полке. Так и работать будет приятнее, и интерьер комнаты не превратится в мозаичную картину.

Задвигаем рабочий стол в шкаф

Rénovation Appartement Paris 75003, Grazia Architecture Grazia Architecture Рабочий кабинет в стиле модерн
Grazia Architecture

Grazia Architecture
Grazia Architecture
Grazia Architecture

Мы привыкли, что за дверцами встроенного шкафа-купе надежно прячутся пальто и платья, полки с одеждой и обувью. Но пространство вместительного шкафа и удобная система раздвижных дверей может с успехом вместить и небольшой кабинет: столешницу для ноутбука, настенные полки для документов и книг, систему подсветки. 

Письменный стол на подоконнике

homify Рабочий кабинет в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Подоконник сам по себе уже готовый рабочий стол, требуются лишь минимальные доработки для удобства: расширить поверхность подоконника, сделать из него небольшую столешницу с плавными эргономичными линиями, использовать угловую часть комнаты. Преимущество такого небольшого, но уютного места для работы на подоконнике – в хорошем уровне естественного освещения. А подходящий подоконник можно найти  в любой комнате – сделать уединенный уголок для работы в гостиной, на кухне, использовать пространство у окна в спальне или на утепленном балконе. 

Место для занятий – рядом с окном

Hedgerows, Trewin Design Architects Trewin Design Architects Рабочий кабинет в стиле модерн
Trewin Design Architects

Hedgerows

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

Небольшие светлые пространства возле окон: в комнате, на лоджии, даже в чердачном помещении под крышей – идеальное место для учебы и работы. Все что нужно – поставить лаконичный стол и удобный стул, а все остальное – хороший уровень освещенности, тихая обстановка  и легкое настроение для работы обеспечиваются самим расположением. Для тех, кто работает за компьютером,  такое расположение стола – это еще и полезная возможность дать отдых глазам, отвести взгляд от монитора, посмотрев на дальние пейзажи за окном.

Дом-тетрис на четверых
Какой уголок вашего дома подойдет для домашнего кабинета?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо