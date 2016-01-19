Найдем место для рабочего уголка в небольшом доме

Отдельный кабинет для работы дома – мечта, место для которой может найтись только в просторном особняке или вместительной квартире с большим количеством комнат под любой запрос. А необходимость работать и заниматься дома от этого не исчезает, и многие из нас задаются вопросом – в какой комнате лучше всего поискать скрытые резервы и как совместить несколько функциональных зон в одном помещении.
Wi-Fi необходимый для работы и место для ноутбука можно найти в любом самом неожиданном помещении - оборудовать ненужную кладовую под кабинет, использовать пространство под лестницей, утеплить чердак. Оборудование рабочей зоны с помощью технологий хай-тек не требует ни проведения электро-проводки, ни подключения к кабелям интернета или телефона. Главное – найти небольшой уютный уголок и создать в нем комфортную для работы обстановку: в легких светлых тонах, с удобным столом и эргономичным креслом.
Совместить приятное с полезным можно, дополнив интерьер гостиной небольшим столом с мягким и удобным креслом. Сделайте мини-кабинет в гостиной в гармонии с общим интерьером комнаты: по цвету и качеству материалов, по стилю и фактуре. Классическому стилю интерьера подойдет деревянный стол-бюро и стул с широкими деревянными подлокотниками, а светлую комнату в стиле прованс украсят легкие ноты колониального стиля – светильник на с изящной медной ножке, кресло из ротанга или с мягкой обвивкой в технике капитоне.
Спальня – комната тихая и уединенная, что может помочь не только хорошему сну, но и плодотворной работе. Письменный стол с ноутбуком займет совсем немного места рядом с кроватью, так что вместить домашний кабинет можно практически в любую, даже самую маленькую спальню. Для этого нужен всего метр площади для стола и стула, а для книг и бумаг можно использовать подвесную полку на стене над столом. При всей свой вместительности открытая полка не будет визуально утяжелять пространство и не займет дополнительного места в комнате. Чтобы такой уголок для занятий не смотрелся в спальне чужеродным и слишком офисным, добавьте к его оформлению больше уюта и ярких вещиц: дизайнерский стул, оригинальный светильник на столе, аксессуары на полке. Так и работать будет приятнее, и интерьер комнаты не превратится в мозаичную картину.
Мы привыкли, что за дверцами встроенного шкафа-купе надежно прячутся пальто и платья, полки с одеждой и обувью. Но пространство вместительного шкафа и удобная система раздвижных дверей может с успехом вместить и небольшой кабинет: столешницу для ноутбука, настенные полки для документов и книг, систему подсветки.
Подоконник сам по себе уже готовый рабочий стол, требуются лишь минимальные доработки для удобства: расширить поверхность подоконника, сделать из него небольшую столешницу с плавными эргономичными линиями, использовать угловую часть комнаты. Преимущество такого небольшого, но уютного места для работы на подоконнике – в хорошем уровне естественного освещения. А подходящий подоконник можно найти в любой комнате – сделать уединенный уголок для работы в гостиной, на кухне, использовать пространство у окна в спальне или на утепленном балконе.
Небольшие светлые пространства возле окон: в комнате, на лоджии, даже в чердачном помещении под крышей – идеальное место для учебы и работы. Все что нужно – поставить лаконичный стол и удобный стул, а все остальное – хороший уровень освещенности, тихая обстановка и легкое настроение для работы обеспечиваются самим расположением. Для тех, кто работает за компьютером, такое расположение стола – это еще и полезная возможность дать отдых глазам, отвести взгляд от монитора, посмотрев на дальние пейзажи за окном.