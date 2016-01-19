Найдем место для рабочего уголка в небольшом доме

Спальня – комната тихая и уединенная, что может помочь не только хорошему сну, но и плодотворной работе. Письменный стол с ноутбуком займет совсем немного места рядом с кроватью, так что вместить домашний кабинет можно практически в любую, даже самую маленькую спальню. Для этого нужен всего метр площади для стола и стула, а для книг и бумаг можно использовать подвесную полку на стене над столом. При всей свой вместительности открытая полка не будет визуально утяжелять пространство и не займет дополнительного места в комнате. Чтобы такой уголок для занятий не смотрелся в спальне чужеродным и слишком офисным, добавьте к его оформлению больше уюта и ярких вещиц: дизайнерский стул, оригинальный светильник на столе, аксессуары на полке. Так и работать будет приятнее, и интерьер комнаты не превратится в мозаичную картину.