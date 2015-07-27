Кухни в стиле лофт: индустриальный шарм и практичность

Индустриальные помещения или так называемые лофты (от английского слова loft – чердак), переделанные под жилые, предоставляют архитекторам и дизайнерам массу вариантов для творчества и воплощения своих идей благодаря высоким потолкам и большому метражу пространства, которое обычно занимает целый этаж. В таких жилищах особенно необычно выглядят кухни: они мало чем напоминают маленькие каморки большинства стандартных квартир. Скорее, это настоящие профессиональные кухни, к которым часто прилагается барная стойка и обеденная зона.

Для популярного стиля лофт характерно наличие больших окон, отсутствие полностью закрытых пространств, игра синдустриальными металлическими элементами и остатками фабричного интерьера, неоштукатуренные стены в первозданном виде и использование грубого цельного дерева.