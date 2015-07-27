Кухни в стиле лофт: индустриальный шарм и практичность

Индустриальные помещения или так называемые лофты (от английского слова loft – чердак), переделанные под жилые, предоставляют архитекторам и дизайнерам массу вариантов для творчества и воплощения своих идей благодаря высоким потолкам и большому метражу пространства, которое обычно занимает целый этаж. В таких жилищах особенно необычно выглядят кухни: они мало чем напоминают маленькие каморки большинства стандартных квартир. Скорее, это настоящие профессиональные кухни, к которым часто прилагается барная стойка и обеденная зона.
Для популярного стиля лофт характерно наличие больших окон, отсутствие полностью закрытых пространств, игра синдустриальными металлическими элементами и
остатками фабричного интерьера, неоштукатуренные стены в первозданном виде и использование грубого цельного дерева.
Все эти правила отлично применимы и для дизайна кухонь в стиле лофт, которые сочетают в себе шарм
брутальных металлических и бетонных индустриальных элементов в сочетании с натуральным деревом, камнем и текстилем. Кроме того, кухни в стиле лофт могут быть очень разными, что мы и продемонстрируем на примерах нескольких совершенно уникальных кухонь.
Перед вами классическая кухня в стиле лофт без лишних украшательств, даже немного
брутальная. Такой стиль подчеркивает красоту разных текстур – шероховатую поверхность кирпичной кладки, холодную солидность бетона, природную красоту дерева. Сочетание гладких и глянцевых поверхностей с матовыми и шероховатыми, натуральные цвета и материалы отличают эту направление.
Декором стен стала существующая кирпичная кладка, прежде спрятанная под слоями обоев. Ее тщательно зачистили и покрыли лаком, чтобы насытить цвет и заодно защитить от пыли и внешних воздействий. Окна заменили, но не на пластик: рамы, как и плинтусы, выполнены из натурального дерева и выкрашены в один из оттенков белого. Подоконники изготовили из натурального гранита со специальной обработкой, придавшей ему естественную неровность.
Авторы проекта постарались оставить всё, что поддавалось реставрации: трубы отопления, деревянные балки на потолке и металлические над окнами. Потолочные балки закрывать не стали — их очистили, покрыли прозрачным лаком, а промежутки между ними обшили досками. Часть стен оштукатурили, так же отделали и откосы.
Для отделки пола выбрали фактурные массивные доски Riva от Mafi. Кухню делали на заказ на итальянской фабрике Cesar. Ее дополнили промышленного вида фартуком из нержавеющей стали и вытяжкой из железа с эффектными заклепками, созданную по эскизам авторов проекта. Обеденная зона: Ulivi Salotti. Люстра: Double Gyro Chandelier от Timothy Oulton; металлические светильники: Fabbian. Дерево грубой обработки, мягкие кашемировые гардины рядом с «цементной» поверхностью стены и каменными подоконниками, металлические светильники, выделяющиеся на фоне старых балок и кирпичных стен, толстые пеньковые веревки-канаты, которыми заменили плинтуса и закрыли технологические щели, — эти фактурные, контрастирующие друг с другом элементы создают характер квартиры.
Чистый лофт в последнее время уступил место направлению фьюжн. Если вам не по душе холодный минимализм, привнесите нотки индивидуальности в свою кухню! В таком интерьере уместны антикварные предметы – сундуки, чугунные утюги, кресло-качалка, сталые жестяные лампы (можно и керосиновые), кованные подсвечники и тд.
Например, в данном проекте присутствует вся атрибутика кухонь в стиле лофт: бетон, кирпич, необработанное дерево, темные цвета. Такие элементы создают довольно холодную атмосферу, но благодаря умелому сочетанию с винтажной мебелью, декоративными элементами и цветовой гамме, интерьер смотрится очень по-домашнему и уютно.
Небольшая студия была спроектирована с учетом двух основных задач проекта – ограниченным бюджетом и высокой скоростью реализации.
Главные принципы – минимальные вложения в отделку: покраска кирпичных стен, открытая проводка, бетонный потолок, крашенная шпунтованная доска пола. Для придания интерьеру индивидуальности было решено использовать нестандартные предметы мебели: металлические промышленные шкафы, производственные столы из нержавеющей стали, которые обычно используются на кухнях баров и ресторанов; сварные стеллажи. Сэкономить бюджет также помогло обилие в помещении винтажных вещей с блошиных рынков и интернет- аукционов: обеденные стулья, подстолье для раковины, амбарная доска.
Малогабаритная
Этот пример доказывает, что кухни в стиле лофт уместны не только в бывших кнондитерских цехах или складах, затерянных в промышленных районах. Дизайн этой квартиры в полной мере соответствует стилю лофт. В интерьере кухни-гостиной настолько точно выписаны лофтовые детали, что создается впечатление, будто дизайнеры и в самом деле придали жилой вид бывшему заводскому помещению. Кирпичная кладка, бетонные поверхности и деревянные потолочные балки формируют «каркас» интерьерной композиции, решенной дизайнерами в рустикальном ключе. Похожие на емкости из кабинета химии люстры на кухне и интересные узоры на полу и тумбе под телевизором привносят в интерьер гостиной немного красок, а макет гитары на стене и типичные для домов в городских «джунглях» створки на окнах превращают квартиру в жилье рок-музыканта.
Стиль лофт может быть не только рустикальным, но и довольно гламурным, что наглядно демонстрирует эта богемная однокомнатная квартира в Москве с высокими потолками 4 метра и большими великолепными окнами, пропускающими много света.
Терракота кирпичной кладки составила основной фоновый цвет. Черный был использован в отделке окон, дверей, конструкций, плинтуса на полу и потолке, холодильника, деревянных полов). Уютную атмосферу должны обеспечивать вкрапления фиолетового цвета. Они присутствуют в шторах, в мебели. Особое внимание в стиле Loft заслуживают детали. Это всё наследие фабричного прошлого: лестницы, различные трубы, системы вентиляцией, заводские приспособления и т. д. не было оставлено без внимания. Металлические конструкции оставили и выкрасили в черный цвет. Оставили и бетонные колонны. Уличные фонари со своим теплым светом сделали интерьер глубоким и уютным. Вообще в этом интерьере использовано три различных вида светильников: уличные бра, светильники на шинах, люстра. Получился интересный симбиоз разных направлений в одном пространстве.
Одним из ключевых элементов в небольшой кухонной зоне стала стена, полностью покрытая черной грифельной краской. Здесь дизайнеры воплотили в жизнь идею контраста цвета и фактуры: кипельно белая мебель кухни с металлическими элементами оттеняется грубой фактурой черной стены, которая несет не только декоративную функцию, но и имеет функциональное применение – на стене можно писать мелом необходимые рецепты, пожелания или просто напоминания.
На рынке существуют различные грифельные покрытия. Для кухни следует выбирать их особо тщательно. Руководствоваться в первую очередь нужно не ценой, которая в свете последних колебаний курсов валют мало показательна, а качествами краски. Краска должна быть устойчива к грибку, перепаду температур и иметь повышенную износостойкость, как например, грифельная краска Siberia.
На грифельном покрытии из магазина можно рисовать обычным мелом, беспыльным мелом, меловыми маркерами и даже сухой пастелью Матовые текстуры среди глянцевой мебели придают атмосфере в кухне особый шарм.