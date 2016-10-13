7 творческих подходов к организации зала в открытом пространстве комнаты

Очень много семей живет в квартирах, в которых нет возможности иметь отдельно зал, спальню или детскую, площадь не позволяет или квартира однокомнатная. Принимать гостей в комнате, которая одновременно предназначена для сна, не хотелось бы. Поэтому многие ищут пути для того, чтобы отделить зону сна от зоны отдыха и принятия гостей с помощью дизайнерских решений.
Для того чтобы такое разделение не внесло дискомфорт обитателям дома, нужно осуществлять этот процесс с учетом особенностей помещения. Если разделенные зоны не бросаются в глаза и визуально дополняют друг друга, можно сказать, что перепланировка удалась.
Есть несколько интересных решений, с помощью которых можно достичь желаемого результата с минимальными затратами сил и финансов. О некоторых из них поговорим в этой статье.
Роль мебели трудно переоценить в организации стильного интерьера. Если
спальня и зал находятся в одной комнате, то разделить их можно при помощи различной формы полок, стеллажей, шкафов. Они не только разграничат помещение, но и не утратят своей функциональности. Особенно интересным в этом плане могут быть полки, так как вариантов их дизайна и оформления существует огромное количество. Они могут быть открытого или закрытого типа, различные по форме, виду, материалам изготовления и выполнения в любой цветовой гамме. Здесь воплотятся самые причудливые идеи и самые смелые дизайнерские решения.
Если комната вытянутая, полки можно размещать по обе стороны от стен и таким образом создать максимальное разделение на зоны. Мягкую мебель также используют для отделения зала от спальни, установив ее кругом или тыльной стороной к спальне. Угловой диван в этом случае может служить условной перегородкой и зона за его спинкой будет функционально отделена для сна.
При этом сидя на диване, будет удобно общаться, смотреть телевизор или заниматься своими любимыми делами. Очень удобно производить зонирование мебелью, которая может перемещаться на колесиках. При необходимости ее можно передвинуть без особых затруднений в другое место. Изменение положения таких двигающихся конструкций поможет периодически менять дизайн разделяемого помещения.
Самым новым веянием в эко-дизайне при разделении помещений на зоны считается применение растений. Сделав специальные стеллажи с «живой перегородкой» можно очень красиво оформить как зону сна, так и часть помещения, в котором планируется организовать зал. Такой вариант вертикального разделения подойдет любителям домашней растительности, которые любят также и ухаживать за ней. Если в месте установки перегородки с растениями нет достаточно света, для ее оформления нужно подбирать такие экземпляры, которые не нуждаются в большом количестве солнца. Из них получаются очень оригинальные живые перегородки. Сама перегородка может иметь специальные ячейки для цветов, ниши или подвесные конструкции. При таком способе разделения будет достигнуто не только решение вопроса разделения помещения, комнатные растения будут улучшать микроклимат, увлажнять воздух и насыщать его кислородом.
Ширмы для отделения зала от другой части комнаты, могут применяться какие угодно. Здесь ограничений нет. Но при этом главным условием является соответствие общему дизайну фактуры, цветовой гаммы и стиля выполнения ширм. Если интерьер зала выполнен в стиле эко, здесь будут уместны шторы изо льна или бамбуковые ширмы. Если задуман и внедрен стиль прованс, можно смастерить ширму из легких занавесок с рисунком, например, из мелких цветочков и с кружевной отделкой. В современном стиле хорошо выглядят обычные вертикальные широкие жалюзи или ткань с интересным принтом и с утяжеленным низом для того, чтобы она была идеально ровной. Ткань можно применять любой плотности, от очень тонкой и прозрачной до плотной и тяжелой.
Можно устанавливать ширмы, которые служат декоративными перегородками и в то же время могут быть легко перенесены или передвинуты. Их главным достоинством, как и мебели на колесах считается мобильность. Раньше ширмы были предназначены для установки в классическом интерьере, сегодня есть масса вариантов в любом стиле и на любой вкус.
Для того кто любит оригинальные решения, одним из самых подходящих вариантов может быть мебель, сделанная под заказ. Перегородка в таком случае может быть сделана из любого материала, который пожелает заказчик. Можно сделать ее из натуральных материалов, таких как дерево, или использовать МДФ, ламинированное ДСП, алюминий или стекло. Существует много материалов, способных служить мебелью и одновременно выполнять роль перегородки.
Сделанная по эксклюзивному заказу мебель будет отличаться особой оригинальностью, если для ее изготовления применены необычные материалы. Это может быть стекло с нанесенным на него рисунком или специальные конструкции из витринного стекла и никелированных труб в виде полок, тумбочек и др. Такого рода мебель выглядит легко и не отяжеляет помещение.
Интересным решением по отделению зала от спальни будет применение предметов декорации. Это могут быть различные статуэтки, предметы искусства или коллекции каких-либо предметов. Иногда в качестве перегородок для зала используются картины. Причем их размещение также может быть различным. Все зависит от предпочтений хозяев и их увлечений.
Как вариант может рассматриваться установка раздвижных систем. Это очень удобно и практично. В таком случае можно получить практически полноценную отдельную спальню и зал. Заказав в мебельной фирме раздвижную перегородку, можно сохранить ценные сантиметры жилого помещения и использовать его с максимальной отдачей. Немаловажным в этом случае будет дизайнерский подход к зонированию квартиры. Декоративное стекло, металл, пластик или дерево могут изменить до неузнаваемости стиль комнаты. Сегодня популярны в качестве раздвижных систем мобильные декоративные экраны. Их можно найти в магазинах, которые занимаются продажей товаров для интерьера. Можно приобрести или заказать экраны из ротанга, циновок, выполненных в виде металлической сетки или пластика. У раздвижных систем есть свои достоинства: полное перекрытие доступа в зал; если двери открыты, видно только крайние створки; изготовление возможно в любых размерах и дизайнерских вариантах. Из недостатков стоит выделить: если помещение выше 2,5 м, не все производители могут подобрать подходящий по высоте материал; невысокая шумоизоляция; необходимо периодически ухаживать за механизмами системы; если зал отделяется от детской комнаты, не рекомендуется устанавливать такую систему из-за возможности выпадения створок от случайных ударов. Как вариант, такие раздвижные перегородки очень популярны благодаря возможности полноценного отделения зоны зала от спальни.
Можно попробовать применить несколько вариантов разделения комнаты на зоны: при помощи мебели и перегородки из растений, или мебельных конструкций и предметов искусства или других дизайнерских решений, совмещающих в себе несколько вариантов. Главное в этом вопросе – не создать перенасыщение предметами интерьера.
Вариантов, которые способны разделить комнату и сделать зону зала полноценной можно придумать очень много. Основным моментом здесь является подстраивание помещения под свои потребности. Если постараться проявить фантазию можно выбрать самый приемлемый вариант, который подойдет именно для этой комнаты с учетом ее размеров, формы, стиля и планируемой функциональности.
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