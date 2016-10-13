7 творческих подходов к организации зала в открытом пространстве комнаты

Очень много семей живет в квартирах, в которых нет возможности иметь отдельно зал, спальню или детскую, площадь не позволяет или квартира однокомнатная. Принимать гостей в комнате, которая одновременно предназначена для сна, не хотелось бы. Поэтому многие ищут пути для того, чтобы отделить зону сна от зоны отдыха и принятия гостей с помощью дизайнерских решений.

Для того чтобы такое разделение не внесло дискомфорт обитателям дома, нужно осуществлять этот процесс с учетом особенностей помещения. Если разделенные зоны не бросаются в глаза и визуально дополняют друг друга, можно сказать, что перепланировка удалась.

Есть несколько интересных решений, с помощью которых можно достичь желаемого результата с минимальными затратами сил и финансов. О некоторых из них поговорим в этой статье.