Отделка стен в ванной – 11 способов

Кирпичная кладка на данный момент является современным трендом, который возобновил свою актуальность. Такая кирпичная кладка в основном применяется в интерьере, выполненном в стиле лофт. Ванная комната с данным декором станет очень выразительной и изысканной. Кирпич устойчив к перепадам температур, поэтому помещение с повышенной влажностью ему не страшно. Выбирая в качестве отделки данный вариант, следует учитывать габариты ванной комнаты, так как кирпич может существенно уменьшить пространство, поэтому для маленького помещения не очень подходит. В крайнем случаем можно применить кирпичную кладку на небольшом участке стены. Вы получите желаемый декор и несильно уменьшите помещение.

Имеются различные оттенки кирпича, например, для ванной комнаты можно выбрать красный кирпич, черный, серый или белый. Каждый такой цвет подойдет любому интерьеру. В случае наличия небольшой ванной комнаты лучше остановиться на белом или сером кирпиче.