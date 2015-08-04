Отделка стен в ванной – 11 способов

Отделка стен ванной комнаты таит в себе различные вопросы и сомнения – какой материал практичнее, какой дешевле и прост в укладке. Существует много способов, позволяющих облицевать ванную комнату и сделать ее вид максимально стильным. Важно при выборе материала оценить все его плюсы и минусы, чтобы отделка была привлекательная и долговечная.
Благодаря этому материалу отделка получается бесшовной. Чтобы с течением времени декоративная штукатурка не потеряла свой первоначальный вид, следует ее покрыть защитным лаком в несколько слоев. Так стены будут защищены от плесени и сырости.
Облицовка стен керамической плиткой является традиционным решением, не теряющим своей актуальности. Этот отделочный материал обладает отличными свойствами, такими как гигиеничность (благодаря гладкой поверхности не скапливается грязь, чистится он легко), долгий срок службы вне зависимости от условий помещения, эстетичность (имеется богатый выбор и цветов, и форм, и фактур, и размеров плитки). Чтобы отделка стен в ванной выглядела достойно, не стоит ее укладывать самостоятельно, доверьте это дело мастерам. Для ванной больше подходит материал светлых и пастельных оттенков, что видно в интерьере от Ангелины Алексеевой, приветствуются цветовые акценты.
Такая отделка стен в ванной делает ванную комнату значительно интересной и оригинальной. Выпускают также уже готовый рисунок мозаики, нанесенный на полимерную основу. В таком случае не нужны даже опытные специалисты.
Отделка стен в ванной мрамором будет выглядеть по-настоящему роскошно. К тому же этот материал отличается универсальностью. Мрамором можно выполнить полную облицовку стен и добавить декоративные элементы из мрамора. Такие детали интерьера сделают ванную комнату элегантной и изящной. Мрамор не впитывает воду, является безопасным натуральным камнем относительно уровня радиации. Он имеет долгий срок службы. Но у этого материала есть свои минусы. Он достаточно дорогой, если им будет облицована вся ванная комната, то это будут немалые затраты. Мрамор не имеет устойчивости к воздействию кислотосодержащих веществ. Чтобы его положительные характеристики были сохранены, нужен регулярный уход.
В данном помещении возможно и окрашивание в качестве отделки. Благодаря современным лакокрасочным материалам, на стене можно создавать различные панно, декоративные художества, переливчатые узоры. Перед окрашиванием стен нужна их подготовка, чтобы в дальнейшем не было видно дефектов и неровностей. Не забудьте, что для отделки необходима краска со специальным составом, подходящим для этого помещения. Такая краска устойчива и к влажности, и к пару, а значит, сможет долго прослужить. Лучше подбирать краску светлого тона, чтобы ванная комната выглядела просторно. За окрашенными стенами легко ухаживать.
Кирпичная кладка на данный момент является современным трендом, который возобновил свою актуальность. Такая кирпичная кладка в основном применяется в интерьере, выполненном в стиле лофт. Ванная комната с данным декором станет очень выразительной и изысканной. Кирпич устойчив к перепадам температур, поэтому помещение с повышенной влажностью ему не страшно. Выбирая в качестве отделки данный вариант, следует учитывать габариты ванной комнаты, так как кирпич может существенно уменьшить пространство, поэтому для маленького помещения не очень подходит. В крайнем случаем можно применить кирпичную кладку на небольшом участке стены. Вы получите желаемый декор и несильно уменьшите помещение.
Имеются различные оттенки кирпича, например, для ванной комнаты можно выбрать красный кирпич, черный, серый или белый. Каждый такой цвет подойдет любому интерьеру. В случае наличия небольшой ванной комнаты лучше остановиться на белом или сером кирпиче.
Для облицовки ванной комнаты необходим влагостойкий гипсокартон (внешнее покрытие отталкивает воду, не пропускает пар), иначе он отсыреет и разрушится. Если вы планируете клеить гипсокартон прямо на стену, то нужны будут подготовительные работы. Если же он будет устанавливаться на каркас, то благодаря такому решению можно спрятать коммуникации, использовать встроенные светильники, но площадь помещения уменьшится. При обшивке стен гипсокартоном участок возле ванны лучше отделать керамической плиткой. Гипсокартон обладает отличной звуко- и теплоизоляцией, но его недостатком является плохая декоративность. В дальнейшем требуется его окрашивание или другие отделочные работы, что несет за собой дополнительные растраты.
Деревянные ламинированные панели представляют собой прекрасную альтернативу дереву и пластиковым панелям. Они не так дороги, как древесина, более прочны по сравнению с пластиковыми аналогами. К тому же рисунок под дерево станет настоящим украшением ванной комнаты. Такой материал отлично сочетается с керамической плиткой светлых оттенков.
Нередко отделка стен в ванной комнате осуществляется деревом. Этот материал экологически чистый и имеет привлекательный внешний вид. Чтобы защитить такую отделку от сырости, нужно покрыть ее водоотталкивающим составом. Стоимость данной облицовки будет высокой.
Многие считают, что в ванной комнате не следует использовать обои. Если выбрать обычные бумажные обои, то из-за влаги они быстро придут в негодность. Но существует водостойкий вариант данного материала. На этикетке должен быть указан значок в виде 3 волн, это означает устойчивость к влаге. И клей, и грунтовка также должны иметь стойкость к влаге. Отделка стен в ванной может быть выполнена акриловыми или виниловыми обоями. Лучше всего использовать обои в ванных, в которых есть закрытая душевая кабинка, так как влага часто попадает на стыки полотен, и они расходятся. Чтобы избежать таких ситуаций, рекомендуют использовать в качестве отделки стен стеклообои.
Панели из ПВХ отлично подходят для отделки стен в ванной комнате, особенно если вы не хотите привлекать для этого дела мастеров. Даже если их укладку будет производить специалист, то работа все равно выйдет недорого. Этот материал отличается практичностью, доступностью, удобством, но могут легко повредиться или возгореться. Панели устойчивы к воздействию пара и влаги. Данное покрытие выпускают как однотонное, так и цветное, оно может иметь разную фактуру. Особенно хороши варианты, имитирующие камень или дерево. Пластиковые панели укладывают не только горизонтально и вертикально, но и по диагонали. При наличии маленького помещения лучше располагать материал вертикально, чтобы визуально расширить пространство.
Таким образом, выбирать материал для отделки стен в ванной комнате следует с учетом его характеристик. Важно, чтобы отделка стен в ванной была и практичной, и внешне привлекательной. Не стоит забывать о дополнительной подготовке стен, об уходе за некоторыми материалами. Под любой стиль интерьера ванной комнаты можно подобрать соответствующую облицовку. Для этого помещения подойдут и различные креативные идеи, которые будут удивлять не только вас, но и гостей.