Существуют различные виды напольных покрытий, каждый из которых обладает своими плюсами и минусами. Современные производители строительных материалов изготавливают искусственные и натуральные виды напольных покрытий, дешевые и не очень, штучные и рулонные, разные по дизайну и качеству и т.д.
Ламинат представляет собой панель, изготовленную из нескольких бумажных слоев и древесно-волокнистой плиты. Рисунок, имитирующий паркет, наносят на бумагу, на которую в свою очередь наносят определенный вид смолы и защитную пленку. После того как пройдет процесс прессования, ламинат приобретает устойчивость к механическим повреждениям, загрязнению, истиранию. С течением времени форма не меняется, даже если будет воздействие влаги.
К плюсам данного материала относят то, что он отлично имитирует натуральные полы из дерева, имея при этом хорошую прочность. Цена ламината доступная, укладка простая, имеется отличная переносимость высоких температур, в составе нет химических веществ, срок службы большой. Минусы – нельзя использовать на кухне, при нарушении технологии укладки могут появиться вздутия, при наличии неровного основания ламинат скрипит.
Этот материал схож с керамической плиткой, но он имеет существенные отличия. Его изготовление сопровождается более высокими температурами и давлением. Благодаря этому данное покрытие приобретает такие свойства, как морозоустойчивость и износостойкость. Керамогранит выпускается под мрамор, дерево, гранит, мозаику, кожу. Также он бывает различной формы, что позволяет создавать сложные конструкции.
Такая доска представляет собой экологичное напольное покрытие, выполненное из натурального дерева. Благодаря этому материал сочетает в себе надежность, эстетичность, прочность, отличную теплоизоляцию. В основном напольные доски используют в таких помещениях, как веранда, балкон, жилая комната. Особенно они популярны в загородных домах и дачах. Цена на напольные доски сильно разнится, она зависит от того, какая порода дерева использовалась для изготовления. Но можно быть уверенным в том, что натуральное дерево способно прослужить долгое время.
Виды напольных покрытий включают в себя линолеумы. Они являются одними из наиболее популярных и доступных покрытий для пола. Лучше всего использовать линолеум в кухонном помещении, хотя зачастую его применяют и для других комнат. Линолеум подразделяется на три вида, а именно на коммерческий, полукоммерческий и бытовой. Но для дома желательно все-таки стелить полукоммерческий вариант. Его отличия от бытового достаточно существенны – он более плотный, крепкий, срок эксплуатации дольше. Но по стоимости полукоммерческий линолеум выходит дороже.
Также к преимуществам этого материала относят водонепроницаемость, простоту укладки, легкость ухода, доступную цену, отсутствие гниения, не создает шума при ходьбе, долгий срок эксплуатации. К недостаткам относят то, что линолеум уступает в плане экологичности, так как является искусственным материалом. Чтобы произвести укладку, необходима ровная поверхность. Некачественный материал может со временем деформироваться, трескаться. От тяжелой мебели линолеум прогибается.
Ле-Гриль
Керамическая плитка является одним из самых востребованных напольных покрытий, особенно в помещениях с высокой проходимостью и влажностью, а именно на кухнях, в ванных комнатах, коридорах и прихожих. Поэтому Студио-Та остановил свой выбор именно на этом покрытии. Выбор данного материала очень большой, его выпускают различных форм, размеров, степеней скольжения и т.д. Конечно, допускается использование керамической плитки в гостиной или спальне, но тогда нужен будет пол с подогревом.
С ее помощью можно преобразить помещение визуально, подобрать к любому стилю и к любой отделке. Этот материал прост в уходе, устойчив к влаге. Такая плитка имеет недостатки. Ее сложно укладывать, возможны трудности при последующем ремонте, швы не скроются, а сама плитка холодная.
Паркет представляет собой традиционное напольное покрытие. Внешний вид пола и его прочность зависит от того, какой вид древесины используется для изготовления. Благодаря паркету создается тепло и уют.
Паркет имеет такие преимущества, как долговечность, приятный внешний вид, прочность, низкая теплопроводность, экологичность. Также есть и недостатки – деформация материала (в связи с тем, что древесина “дышит”), высокая цена.
Плитка из натурального камня приобретает все большую актуальность. Она изготавливается из каменных заготовок, которые потом режут на пластины определенной толщины и размера. Этот материал имеет светлый оттенок, матовую поверхность, которая абсолютно не скользит. Такое напольное покрытие является одним из самых долговечных.
Виды напольных покрытий также представлены пробковым полом. Он на данный момент достаточно востребован и популярен. Этот материал характеризуется отличными теплоизоляционными и шумопоглощающими свойствами. В качестве основы данного материала применяют кору пробкового дерева. Приобрести пробковый пол можно в виде рулонов или плит. Такое покрытие хорошо подходит для тех помещений, где требуется теплый пол, экологичность.
Еще к преимуществам этого материала относят устойчивость к деформации, даже при использовании тяжелой мебели. Само покрытие нескользкое, уход осуществляется просто, имеется устойчивость к агрессивным химическим веществам. К недостаткам следует отнести высокую стоимость, материал подвержен разрывам из-за каблуков, острых мебельных ножек, когтей домашних животных и т.д. При наличии влаги пробковый пол будет набухать и вздуваться, поэтому он не подходит для ванной комнаты.
Виды напольных покрытий включают также и ковровые покрытия. Их нередко используют благодаря небольшой стоимости, разнообразному дизайну, несложному уходу. Укладываются ковры достаточно легко. На сегодняшний день существуют разнообразные виды ковров, например, шелковые, нейлоновые, полипропиленовые, шерстяные и многие другие. Также достаточно популярны ковровые плитки, которые укладывают на специальное основание.
Ковровые покрытия устойчивы к истиранию, благодаря мягкому и упругому ворсу обеспечивается хорошая шумоизоляция, уровень сминаемости ворса невысокий. К минусам стоит отнести то, что при попадании солнечных лучей ковер может выгореть, он чувствителен к влажности, требуется частая уборка, так как пыль забивается между ворсинками.
Полимерные напольные покрытия или по-другому наливные полы становятся все более распространенными в отделке помещений. Данные виды напольных покрытий подразделяются в свою очередь на 4 типа, а именно на полиуретановые, эпоксидные, метилметакрилатные и цементно-акриловые. Применяются наливные полы в разных видах помещения, но чаще всего в ванной комнате.
Самыми весомыми преимуществами являются эстетичность, эксклюзивный дизайн, долгий срок службы, устойчивость к влаге и агрессивным химическим веществам, не возгорание, стойкость к низким и высоким температурам, гигиеничность, легкость в уходе. Но такие полы довольно дорогостоящие, требуется тщательная подготовка основания, материал не натуральный, такие полы чаще надоедают со временем.
Таким образом, виды напольных покрытий очень разнообразны,
они имеют различные достоинства и недостатки. При выборе покрытия, конечно же, лучше всего ориентироваться на его натуральность, но полимерные материалы хоть и не так экологичны, но они очень практичны и более долговечны. Также не забывайте учитывать то, для какого помещения необходимо напольное покрытие, так как не всегда характеристики материалов подходят для использования в определенном месте.