Виды напольных покрытий

Ламинат представляет собой панель, изготовленную из нескольких бумажных слоев и древесно-волокнистой плиты. Рисунок, имитирующий паркет, наносят на бумагу, на которую в свою очередь наносят определенный вид смолы и защитную пленку. После того как пройдет процесс прессования, ламинат приобретает устойчивость к механическим повреждениям, загрязнению, истиранию. С течением времени форма не меняется, даже если будет воздействие влаги.

К плюсам данного материала относят то, что он отлично имитирует натуральные полы из дерева, имея при этом хорошую прочность. Цена ламината доступная, укладка простая, имеется отличная переносимость высоких температур, в составе нет химических веществ, срок службы большой. Минусы – нельзя использовать на кухне, при нарушении технологии укладки могут появиться вздутия, при наличии неровного основания ламинат скрипит.