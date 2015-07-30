Дизайн сада

Сад – это островок природы, созданный человеком по своей задумке на собственном участке земли. Вне зависимости от того, какую площадь можно использовать для этих целей, каждый хозяин земельного участка стремится сделать так, чтобы именно на этом островке он чувствовал бы себя максимально комфортно. Комфорта в саду можно добиться разными способами, тем более, что для каждого человека это состояние имеет определенные параметры. Для кого-то это гармоничность сада, для кого-то – место, созданное для отдыха в саду.
Довольно популярным направлением декорирования сада является сооружение искуственного водоема.Подбирая стилевое решение для пруда на своем земельном участке, оттолкнитесь от архитектурного замысла дачного дома и существующей разбивки сада. Дополните чашу водоема декоративным ручьем или водопадом, оформите береговую линию и сделайте отмостку дорожек в одном ключе с концепцией ландшафта всего садового участка.
Популярным явлением за рубежом является создание сада на заднем дворе. Небольшое пространство обыгрывается продуманным планированием сада, на котором проводит свое свободное время семья.
Беседке в саду уделяется немало внимания, поскольку это помещение обеспечивает возможность отдыха и созерцания прекрасного. От того, какую функциональную нагрузку будет нести беседка, зависят ее форма, размеры и дизайн. Если необходима беседка, в которой, уединившись можно почитать или просто подышать свежим воздухом, то вполне подойдет беседка на 1-2 человека. Если же беседку планируется использовать для приема гостей или для вечерних чаепитий, то потребуется просторная беседка с большим количеством посадочных мест и столиком.
Зачастую, рельеф местности, на которой планируется возведение сада бывает неровным. За хозяевами встает выбор: либо выравнять рельеф местности для осуществления последующих построек, либо интересно обыграть ландшафт. Эти неровности можно сделать изюминкой сада, расположив растения в несколько ярусов.
Перед тем как украсить сад, продумайте, будут это украшения «временные» или они останутся на участке на несколько сезонов. От этого зависит, как можно украсить свой сад – изделиями из недолговечных материалов или основательными конструкциями.
В жаркий, летний день бывает приятно полежать, покачаться, расслабится в гамаке в тени деревьев. Гамак занимает не много места, поэтому для него всегда найдется место даже на небольшом участке, между двумя деревьями. Гамак прикрепляется к деревьям с помощью веревки или же универсального комплекта, который специально предназначен для подвешивания к деревьям. Подобное ложе можно подвешивать не только к деревьям, его можно вешать на веранде, на крючки в потолке, между столбами
Природный ландшафт издавна стремились подчинить строгой симметрии геометрических линий. Подобное обустройство сада можно отнести к регуляторному стилю. Для садов в регулярном стиле характерна декоративность в сочетании со строгой симметричностью планировки. Сад устроен по определенной четкой системе: дорожки, проложенные по осям, четкая симметрия элементов, повторы и зеркальное расположение геометрических форм. Стоит отметить, что в небольших садах очень трудно создать регулярный стиль из-за недостатка участков правильной формы. Кроме того, дом не всегда может вписаться в симметричный дизайн сада, поэтому часто наблюдается несоответствие стилей. В таких случаях лучше отказаться от традиционного формального стиля и прибегнуть к пейзажному.