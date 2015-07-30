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Дизайн сада

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Volker Michael, Volker Michael Photography Volker Michael Photography Сад в стиле модерн
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Сад – это островок природы, созданный человеком по своей задумке на собственном участке земли. Вне зависимости от того, какую площадь можно использовать для этих целей, каждый хозяин земельного участка стремится сделать так, чтобы именно на этом островке он чувствовал бы себя максимально комфортно. Комфорта в саду можно добиться разными способами, тем более, что для каждого человека это состояние имеет определенные параметры. Для кого-то это гармоничность сада, для кого-то – место, созданное для отдыха в саду. 

Использование водоема

Własna wyspa w ogrodzie, Centrum ogrodnicze Ogrody ResGal Centrum ogrodnicze Ogrody ResGal Сад в классическом стиле
Centrum ogrodnicze Ogrody ResGal

Centrum ogrodnicze Ogrody ResGal
Centrum ogrodnicze Ogrody ResGal
Centrum ogrodnicze Ogrody ResGal

Довольно популярным направлением декорирования сада является сооружение искуственного водоема.Подбирая стилевое решение для пруда на своем земельном участке, оттолкнитесь от архитектурного замысла дачного дома и существующей разбивки сада. Дополните чашу водоема декоративным ручьем или водопадом, оформите береговую линию и сделайте отмостку дорожек в одном ключе с концепцией ландшафта всего садового участка.

Сад на заднем дворе

Small urban garden Ruth Willmott Сад в стиле модерн
Ruth Willmott

Small urban garden

Ruth Willmott
Ruth Willmott
Ruth Willmott

Популярным явлением  за рубежом является  создание сада на заднем дворе. Небольшое пространство обыгрывается продуманным планированием сада, на котором проводит свое свободное время семья.

Беседка в саду

пусть всегда будет лето!!!, TOPOS TOPOS Сад в стиле минимализм
TOPOS

пусть всегда будет лето!!!

TOPOS
TOPOS
TOPOS

Беседке в саду уделяется немало внимания, поскольку это помещение обеспечивает  возможность отдыха и созерцания прекрасного. От того, какую функциональную нагрузку будет нести беседка, зависят ее форма, размеры и дизайн. Если необходима беседка, в которой, уединившись можно почитать или просто подышать свежим воздухом, то вполне подойдет беседка на 1-2 человека. Если же беседку планируется использовать для приема гостей или для вечерних чаепитий, то потребуется просторная беседка с большим количеством посадочных мест и столиком.

Как обыграть рельеф местности

OGRÓD LINEARNY, SPRING architektura krajobrazu SPRING architektura krajobrazu Сад в стиле модерн
SPRING architektura krajobrazu

SPRING architektura krajobrazu
SPRING architektura krajobrazu
SPRING architektura krajobrazu

Зачастую, рельеф местности, на которой планируется возведение сада бывает неровным. За хозяевами встает выбор: либо выравнять рельеф местности для осуществления последующих построек, либо интересно обыграть ландшафт. Эти неровности можно сделать изюминкой сада, расположив растения в несколько ярусов.

Выбор средств декора

Naturgarten, Buldern, Tina Brodkorb Landschaftsarchitektur Tina Brodkorb Landschaftsarchitektur Сад в стиле модерн
Tina Brodkorb Landschaftsarchitektur

Tina Brodkorb Landschaftsarchitektur
Tina Brodkorb Landschaftsarchitektur
Tina Brodkorb Landschaftsarchitektur

Перед тем как украсить сад, продумайте, будут это украшения «временные» или они останутся на участке на несколько сезонов. От этого зависит, как можно украсить свой сад – изделиями из недолговечных материалов или основательными конструкциями.

Гамак в саду

Hamaca Brasilchic Confort Natura XL, Brasilchic Brasilchic Сад в рустикальном стиле
Brasilchic

Brasilchic
Brasilchic
Brasilchic

В жаркий, летний день бывает приятно полежать, покачаться, расслабится в гамаке в тени деревьев. Гамак занимает не много места, поэтому для него всегда найдется место даже на небольшом участке, между двумя деревьями. Гамак прикрепляется к деревьям с помощью веревки или же универсального комплекта, который специально предназначен для подвешивания к деревьям. Подобное ложе можно подвешивать не только к деревьям, его можно вешать на веранде,  на крючки в потолке, между столбами

Строгость линий

Volker Michael, Volker Michael Photography Volker Michael Photography Сад в стиле модерн
Volker Michael Photography

Volker Michael Photography
Volker Michael Photography
Volker Michael Photography

Природный ландшафт издавна стремились подчинить строгой симметрии геометрических линий. Подобное обустройство сада можно отнести к регуляторному стилю. Для садов в регулярном стиле характерна декоративность в сочетании со строгой симметричностью планировки. Сад устроен по определенной четкой системе: дорожки, проложенные по осям, четкая симметрия элементов, повторы и зеркальное расположение геометрических форм. Стоит отметить, что в небольших садах очень трудно создать регулярный стиль из-за недостатка участков правильной формы. Кроме того, дом не всегда может вписаться в симметричный дизайн сада, поэтому часто наблюдается несоответствие стилей. В таких случаях лучше отказаться от традиционного формального стиля и прибегнуть к пейзажному.

Нежность по-скандинавски
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