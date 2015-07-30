Дизайн сада

Сад – это островок природы, созданный человеком по своей задумке на собственном участке земли. Вне зависимости от того, какую площадь можно использовать для этих целей, каждый хозяин земельного участка стремится сделать так, чтобы именно на этом островке он чувствовал бы себя максимально комфортно. Комфорта в саду можно добиться разными способами, тем более, что для каждого человека это состояние имеет определенные параметры. Для кого-то это гармоничность сада, для кого-то – место, созданное для отдыха в саду.