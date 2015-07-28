Дизайн беседки

На протяжении уже нескольких столетий беседки являются самым популярным и функциональным украшением садового декора. Под крышей садовой беседки можно спрятаться от палящего солнца и небольшого дождя, уединиться, почитать книгу или поработать, выпить прохладительные напитки. А можно собрать всю семью на обед или пригласить друзей на вечеринку на свежем воздухе. Любой отдых становится приятнее в уютной атмосфере беседки, в окружении красивого пейзажа, наполненного ароматами природы.
В настоящее время беседки для приусадебного участка перестали быть просто легкими строениями, предназначенными для защиты от солнца или дождя, а стали настоящими миниатюрными произведениями архитектурного искусства. В случае если вы задумали постройку беседки на своем загородном участке, вашему вниманию представляются следующие варианты ее исполнения.
Грамотно и тщательно подобранная модель беседки преобразит любой ландшафтный дизайн, став его главным украшением. Разрабатывая проект открытого строения, важно учесть материал и стиль исполнения главного здания, и оформление ландшафта вашего сада или приусадебного участка. Если беседка будет выдержана в общей с домом дизайнерской стилистике, сочетаться с другими строениями на участке, то вы сможете добиться эффекта единого архитектурного ансамбля.
Главные функциональные предметы беседки – мангал и печь – задают общую стилистику интерьера. В восприятии пространства доминируют первозданно-грубые фактуры камня, дерева, кожи и металла. Серо-коричневая цветовая гамма, тяжелая кованая люстра и массивная арочная дверь в санузел создают в беседке атмосферу суровой сдержанности средневекового замка. Контрастным по сравнению с интерьером выполнен экстерьер беседки: простота форм и отделки делает ее похожей на современную интерпретацию альпийского шале.
Даже если площадь участка не позволяет оборудовать беседку значительных размеров, не стоит отчаиваться. Выполнение небольшого навеса или пристроя из деревянных балок к дому также может явиться решением вопроса. Разместив на пространстве небольшой стол, у вас появится возможность принимать гостей в уютной атмосфере на свежем воздухе.
В случае если ваши дети изъявляют острое желание к строительству шалашей и прочих подобных сооружений, то вашему вниманию представляется приведенный проект. Строительство такой беседки не потребует существенных временных и материальных затрат – деревянные брусья , а также прозрачный материал для спасения во время дождя, вот все что вам понадобится.Такую идею ваши дети наверняка воспримут с большим энтузиазмом.
Исполнение беседки может быть воспроизведено просто в виде павильона под навесом. При желании в ней можно разместить стол для приятного времяпрепровождения с близкими или же просто поставить скамью или кушетку для отдыха.
Подобное помещение сложно принять за дачное сооружение. Если вы не желаете и в саду отходить от общей стилистики всего дома и хотите продолжить ее в саду, этот вариант для вас. Мебель в классическом строгом стиле, подвесная люстра, массивные шторы создадут в вашей беседке ощущение величественности и респектабельности. Здесь вы сможете проводить и важны деловые встречи и теплые вечера в компании близких.