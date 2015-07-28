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Дизайн беседки

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homify Сад Беседки и теплицы
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На протяжении уже нескольких столетий беседки  являются самым популярным и функциональным украшением садового декора. Под крышей садовой беседки можно спрятаться от палящего солнца и небольшого дождя, уединиться, почитать книгу или поработать, выпить прохладительные напитки. А можно собрать всю семью на обед или пригласить друзей на вечеринку на свежем воздухе. Любой отдых становится приятнее в уютной атмосфере беседки, в окружении красивого пейзажа, наполненного ароматами природы.

В настоящее время беседки для приусадебного участка перестали быть просто легкими строениями, предназначенными для защиты от солнца или дождя, а стали настоящими миниатюрными произведениями архитектурного искусства.  В случае если вы задумали постройку беседки на своем загородном участке, вашему вниманию представляются следующие варианты ее исполнения.

Слияние с ландшафтом

Загородный дом в скандинавском стиле, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Сад в скандинавском стиле
COUTURE INTERIORS

Загородный дом в скандинавском стиле

COUTURE INTERIORS
COUTURE INTERIORS
COUTURE INTERIORS

Грамотно и тщательно подобранная модель беседки преобразит любой ландшафтный дизайн, став его главным украшением. Разрабатывая проект открытого строения, важно учесть материал и стиль исполнения главного здания, и оформление ландшафта вашего сада или приусадебного участка. Если беседка будет выдержана в общей с домом дизайнерской стилистике, сочетаться с другими строениями на участке, то вы сможете добиться эффекта единого архитектурного ансамбля.

Альпийский стиль

Беседка в поселке Ропша, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Столовая комната в рустикальном стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Беседка в поселке Ропша

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Главные функциональные предметы беседки – мангал и печь – задают общую стилистику интерьера. В восприятии пространства доминируют первозданно-грубые фактуры камня, дерева, кожи и металла. Серо-коричневая цветовая гамма, тяжелая кованая люстра и массивная арочная дверь в санузел создают в беседке атмосферу суровой сдержанности средневекового замка. Контрастным по сравнению с интерьером выполнен экстерьер беседки: простота форм и отделки делает ее похожей на современную интерпретацию альпийского шале.

Уют на маленьком пространстве

通り庭の家, T設計室一級建築士事務所/tsekkei T設計室一級建築士事務所/tsekkei Сад в эклектичном стиле
T設計室一級建築士事務所/tsekkei

T設計室一級建築士事務所/tsekkei
T設計室一級建築士事務所/tsekkei
T設計室一級建築士事務所/tsekkei

Даже если площадь участка не позволяет оборудовать беседку значительных размеров, не стоит отчаиваться. Выполнение небольшого навеса или пристроя из деревянных балок к дому также может явиться решением вопроса. Разместив на пространстве небольшой стол, у вас появится возможность принимать гостей в уютной атмосфере на свежем воздухе.

Беседка – детская

Терраса-Взлетная полоса, Bureau GN Bureau GN Балкон и терраса в рустикальном стиле
Bureau GN

Терраса-Взлетная полоса

Bureau GN
Bureau GN
Bureau GN

В случае если ваши дети изъявляют острое желание к строительству шалашей и прочих подобных сооружений, то вашему вниманию представляется приведенный проект. Строительство такой беседки не потребует существенных временных и материальных затрат – деревянные брусья , а также прозрачный материал для спасения во время дождя, вот все что вам понадобится.Такую идею ваши дети наверняка воспримут с большим энтузиазмом.

Беседка в виде павильона

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Исполнение беседки может быть воспроизведено просто в виде павильона под навесом. При желании в ней можно разместить стол для приятного времяпрепровождения с близкими или же просто поставить скамью или кушетку для отдыха.

Беседка в стиле модерн

Kış Bahçesi , CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. Зимний сад в стиле модерн
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.

CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Подобное помещение сложно принять за дачное сооружение. Если вы не желаете и в саду отходить от общей стилистики всего дома и хотите продолжить ее в саду, этот вариант для вас. Мебель в классическом строгом стиле, подвесная люстра, массивные шторы создадут в вашей беседке ощущение величественности и респектабельности. Здесь вы сможете проводить и важны деловые встречи и теплые вечера в компании близких.

Богемный шик в детской комнате
А какой вариант декорирования беседки наиболее близок Вам?

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