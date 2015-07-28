Дизайн беседки

На протяжении уже нескольких столетий беседки являются самым популярным и функциональным украшением садового декора. Под крышей садовой беседки можно спрятаться от палящего солнца и небольшого дождя, уединиться, почитать книгу или поработать, выпить прохладительные напитки. А можно собрать всю семью на обед или пригласить друзей на вечеринку на свежем воздухе. Любой отдых становится приятнее в уютной атмосфере беседки, в окружении красивого пейзажа, наполненного ароматами природы.

В настоящее время беседки для приусадебного участка перестали быть просто легкими строениями, предназначенными для защиты от солнца или дождя, а стали настоящими миниатюрными произведениями архитектурного искусства. В случае если вы задумали постройку беседки на своем загородном участке, вашему вниманию представляются следующие варианты ее исполнения.