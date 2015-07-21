Красочный мир ковровых покрытий

Роль ковров в интерьере заключается не только в эстетическом украшении пространства. Модели, созданные из плотной ткани, служат еще и надежной защитой для пола. С помощью широкого ковра дизайнеры из студии Nox, оформлявшие квартиру на фото, защитили хрупкий паркет от возможных вмятин, которые могут оставаться от стульев с металлическими ножками.

Как подобрать ковер для самых маленьких жителей квартиры, вы можете прочесть в Книге идей ’Ковры для детских комнат’.