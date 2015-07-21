Красочный мир ковровых покрытий

На протяжении последних десятилетий ковры пребывали в забвении. Они слишком долго служили одним из основных элементов декора советских квартир, и с приходом моды на хай-тек и минимализм покорно уступили место гладким поверхностям из бетона и дерева. Однако в последние годы ковровые покрытия празднуют свое триумфальное возвращение в модные дома. Как не потеряться среди их многообразия и подобрать именно ту жемчужину текстильной промышленности, которая сделает интерьер вашей квартиры незаурядным и запоминающимся?
Элементы восточной роскоши переживают второе рождение, и пестрые узоры персидских ковров снова украшают интерьеры гостиных. Удивительно, но техника изготовления персидских ковров не менялась на протяжении столетий. Как и много веков назад, лучшие из них по-прежнему ткут вручную и красят шерсть натуральными красителями.
Раз уж мы заговорили о натуральных коврах, напомним, что они бывают шерстяные и смесовые. Первые состоят только из натуральной нити, они водостойки, устойчивы к возгоранию и уход за ними не представляет особой сложности. Вторые имеют в составе только 10-30% натуральной нити, что позволяет им накапливать чуть меньше статического электричества и продлевает срок службы.
В отличие от небольших ковров, ковровые покрытия занимают большую часть комнаты, поэтому требуют особого ухода. Пыль, песок и грязь не щадят ни дорогие, ни дешевые ковры. Владельцы красивых, но так быстро грязнящихся светлых ковров знают, что для чистки любимого элемента декора не всегда бывает достаточно пылесоса и приходится прибегать к использованию сухих чистящих смесей с антибактериальным эффектом.
На сегодняшний день рынок предлагает широкое количество моделей синтетических ковров, выполненных из полиэстера, нейлона, олефина и других материалов. Самым высококачественным среди них является, разумеется, нейлон – мягкий, прочный и долговечный материал.
Как видим, забытые коврики вернулись не только в восточные интерьеры. Гостиная в скандинавском стиле, представленная на фото, своему очаровательному оформлению во многом обязана небольшому ковру, цветовая гамма которого повторяет основные краски, использованные в палитре комнаты. Приглушенные оттенки, напоминающие поблекший акварельный рисунок, сейчас особенно в моде.
Роль ковров в интерьере заключается не только в эстетическом украшении пространства. Модели, созданные из плотной ткани, служат еще и надежной защитой для пола. С помощью широкого ковра дизайнеры из студии Nox, оформлявшие квартиру на фото, защитили хрупкий паркет от возможных вмятин, которые могут оставаться от стульев с металлическими ножками.
Как подобрать ковер для самых маленьких жителей квартиры, вы можете прочесть в Книге идей ’Ковры для детских комнат’.