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Красочный мир ковровых покрытий

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
ultra modern, Nox Nox Гостиная в стиле минимализм
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На протяжении последних десятилетий ковры пребывали в забвении. Они слишком долго служили одним из основных элементов декора советских квартир, и с приходом моды на хай-тек и минимализм покорно уступили место гладким поверхностям из бетона и дерева. Однако в последние годы ковровые покрытия празднуют свое триумфальное возвращение в модные дома. Как не потеряться среди их многообразия и подобрать именно ту жемчужину текстильной промышленности, которая сделает интерьер вашей квартиры незаурядным и запоминающимся?

Возвращение в моду персидских ковров

Каминный зал Гурьянова Наталья Гостиная в классическом стиле
Гурьянова Наталья

Каминный зал

Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья

Элементы восточной роскоши переживают второе рождение, и пестрые узоры персидских ковров снова украшают интерьеры гостиных. Удивительно, но техника изготовления персидских ковров не менялась на протяжении столетий. Как и много веков назад, лучшие из них по-прежнему ткут вручную и красят шерсть натуральными красителями.

Виды натуральных ковров

studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva Гостиная в стиле минимализм
Angelina Alekseeva

studio apartment

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

Раз уж мы заговорили о натуральных коврах, напомним, что они бывают шерстяные и смесовые. Первые состоят только из натуральной нити, они водостойки, устойчивы к возгоранию и уход за ними не представляет особой сложности. Вторые имеют в составе только 10-30% натуральной нити, что позволяет им накапливать чуть меньше статического электричества и продлевает срок службы.

Как ухаживать за светлыми ковровыми покрытиями

Восток AbcDesign Гостиная в азиатском стиле
AbcDesign

Восток

AbcDesign
AbcDesign
AbcDesign

В отличие от небольших ковров, ковровые покрытия занимают большую часть комнаты, поэтому требуют особого ухода. Пыль, песок и грязь не щадят ни дорогие, ни дешевые ковры. Владельцы красивых, но так быстро грязнящихся светлых ковров знают, что для чистки любимого элемента декора не всегда бывает достаточно пылесоса и приходится прибегать к использованию сухих чистящих смесей с антибактериальным эффектом.

Синтетические ковры

Вечные ценности, Ширванова Оксана PerfectHome Ширванова Оксана PerfectHome Гостиная в классическом стиле
Ширванова Оксана PerfectHome

Вечные ценности

Ширванова Оксана PerfectHome
Ширванова Оксана PerfectHome
Ширванова Оксана PerfectHome

На сегодняшний день рынок предлагает широкое количество моделей синтетических ковров, выполненных из полиэстера, нейлона, олефина и других материалов. Самым высококачественным среди них является, разумеется, нейлон – мягкий, прочный и долговечный материал.

Как подобрать цветовую гамму для ковра?

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Как видим, забытые коврики вернулись не только в восточные интерьеры. Гостиная в скандинавском стиле, представленная на фото, своему очаровательному оформлению во многом обязана небольшому ковру, цветовая гамма которого повторяет основные краски, использованные в палитре комнаты. Приглушенные оттенки, напоминающие поблекший акварельный рисунок, сейчас особенно в моде.

Защита для напольного покрытия

ultra modern, Nox Nox Гостиная в стиле минимализм
Nox

ultra modern

Nox
Nox
Nox

Роль ковров в интерьере заключается не только в эстетическом украшении пространства. Модели, созданные из плотной ткани, служат еще и надежной защитой для пола. С помощью широкого ковра дизайнеры из студии Nox, оформлявшие квартиру на фото, защитили хрупкий паркет от возможных вмятин, которые могут оставаться от стульев с металлическими ножками. 

Как подобрать ковер для самых маленьких жителей квартиры, вы можете прочесть в Книге идей ’Ковры для детских комнат’.

Спальня в классическом стиле

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