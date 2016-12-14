Как можно оформить столовую ко Дню Благодарения?

День Благодарения является одним из самых популярных праздников не только в США, но и во многих других странах мира. Отмечают его для того, чтобы поблагодарить природу за все дары, которые она преподнесла за текущий год. Перечислить этот праздник к числу государственных предложил первый президент независимой Америки – Авраам Линкольн. По его инициативе отмечать торжество нужно двадцать шестого ноября. В современном мире День Благодарения принято проводить в последний четверг ноября.

Традицию празднования Дня благодарения ввели первые английские переселенцы ещё в XVII столетии. Прибывшие с далёкой Англии, они никак не могли привыкнуть к суровым условиям новой земли, поэтому многие из них погибали от недостатка пищи. Настоящим подарком судьбы для всех выживших англичан стали коренные обитатели континента – индейцы. Именно они поделились секретами выращивания различных культур на своей скудной земле. С тех пор как был собран первый урожай, переселенцы решили отпраздновать это событие. Они украшали дома к Дню Благодарения разными продуктами из своего огорода. Главными гостями пира стали индейцы, которых с нетерпением ждали в каждой семье.

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