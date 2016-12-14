Как можно оформить столовую ко Дню Благодарения?

День Благодарения является одним из самых популярных праздников не только в США, но и во многих других странах мира. Отмечают его для того, чтобы поблагодарить природу за все дары, которые она преподнесла за текущий год. Перечислить этот праздник к числу государственных предложил первый президент независимой Америки – Авраам Линкольн. По его инициативе отмечать торжество нужно двадцать шестого ноября. В современном мире День Благодарения принято проводить в последний четверг ноября.
Традицию празднования Дня благодарения ввели первые английские переселенцы ещё в XVII столетии. Прибывшие с далёкой Англии, они никак не могли привыкнуть к суровым условиям новой земли, поэтому многие из них погибали от недостатка пищи. Настоящим подарком судьбы для всех выживших англичан стали коренные обитатели континента – индейцы. Именно они поделились секретами выращивания различных культур на своей скудной земле. С тех пор как был собран первый урожай, переселенцы решили отпраздновать это событие. Они украшали дома к Дню Благодарения разными продуктами из своего огорода. Главными гостями пира стали индейцы, которых с нетерпением ждали в каждой семье.
А как подготовить дом ко Дню Благодарения вы узнаете дальше в нашей статье подготоленой специально для вас от ведущих дизайнеров homify.
Перед праздником каждая семья в Америке тщательно занимается подготовкой дома ко Дню Благодарения. Для этого принято выбирать природную тематику, которая символизирует собранный урожай и приход осени. Самым популярным украшением в каждом доме накануне праздника является яркая бумажная или тканевая гирлянда, на которой каждый член семьи может написать свои слова благодарности за полученные блага в этом году. Этот элемент часто вешают над входом или камином, а также на стенах столовой.
Главным атрибутом праздника является индейка. Принято считать, что именно эта птица была подстрелена к первому празднику Благодарения английских переселенцев. Образ индейки выступает не только в виде блюда, люди научились делать забавные украшения для стола в форме этой птицы из различных природных материалов. Для этого они используют яркие ниточки, жёлуди и бусинки. Одним из основных украшений в День Благодарения является праздничный венок. Его принято делать из сосновых веток, листьев или сухих колосков. Вешают такой оберег на входную дверь. Американцы верят, что он защищает дом от злых духов и приносит достаток и благополучие.
Чтобы праздник получился удачным, будем мало всего лишь украсить дом ко Дню Благодарения, нужно ещё хорошо подготовить комнату к приёму гостей. Праздник принято отмечать в широком кругу родственников, поэтому стоит позаботиться о том, чтоб каждому из них нашлось место за праздничным столом. Лучше всего для этого подойдёт гостиная или столовая, где находится уютный камин. Как ни странно, но даже из него можно сделать яркий атрибут праздника, украсив сверху различными осенними элементами. Стоит позаботиться и о блюдах, которые должны соответствовать празднику. К традиционной индейке часто добавляют клюквенный соус, который делает её вкус ещё более необычным. Хозяйственные американки готовят тыквенные супы и пироги, салаты из различных фруктов и овощей, кукурузный хлеб и блюда с добавлением орехов. Напитки тоже нужно выбирать особенные. Для праздника отлично подойдёт яблочный или грушевый сидр.
В такой семейной обстановке принято говорить обо всём хорошем, что случилось в этом году и строить планы на будущее.
Люди не только декорируют жильё дизайнерскими аксессуарами ко Дню Благодарения и готовят праздничные блюда, но и радостно принимают участие в помощи нуждающихся. В этот период работает огромное количество волонтёрских пунктов, которые занимаются активным сбором одежды, продуктов или денег обездоленным.
Особенным украшением праздничного стола могут стать обычные осенние листочки. Помимо других украшений, листок является одним из основным. Его можно положить на скатерть или даже украсить им праздничные блюда. Не только настоящий листок можно использовать в качестве декора ко Дню Благодарения. Для этого прекрасно подойдёт листочек, вырезанный из старых книг или яркой бумаги. На них каждый член семьи также может написать свою благодарность природе. Популярность этого материала обоснована тем, что найти его не доставит хлопот. Для этого стоит всего лишь выйти на улицу и собрать разноцветную листву.
Украсить праздничный стол можно не только осенней листвой, но и креативными свечами, которые подарят вашему дому уютную атмосферу. Такое украшение ко Дню Благодарения станет уникальным, если создать из свечей целую композицию. Для этого можно использовать разнообразные подручные элементы, как шишки, жёлуди, листья, засушенные цветы или орехи. Для тех, кто любит делать что-то своими руками будет интересно создать свою эксклюзивную свечу.
Её можно сделать из обычного воска и красиво засушенных апельсиновых ломтиков, которые будут просвещаться в вашей свече. Вместо апельсина можно использовать зёрна кофе, шишки или лепестки цветов. Интересным вариантом будет свеча из тыквы. Для этого нужно срезать «шапочку» и очистить маленькую декоративную тыкву от мякоти. Таким образом, мы получим своеобразную чашу, в которой до верха нужно залить фитиль горячим воском. После того как жидкость застынет, свечу можно ставить на стол.
Ещё одним элементом декора ко Дню Благодарения станет праздничная скатерть-дорожка. Её используют как отдельный элемент или в комбинации с обычной скатертью. При этом «дорожка» должна контрастировать по цвету с основной скатертью. Лучше выбирать осенние цвета ткани, чтобы они передавали всю палитру осени. Скатерть-дорожку можно украсить собственной композицией из свечей, игрушечной птицей из шишек, листьями, тыквой или другими осенними атрибутами. В самом центре узкой скатерти должно стоять главное блюдо из мяса индейки.
Оформить комнату ко Дню Благодарения поможет доска для своеобразного обращения к природе. Она создана для того, чтобы во время празднования каждый член семьи смог выразить свою благодарность Богу и земле за весь собранный урожай. Такой «ритуал» станет не только очень символичным, но и поможет каждому человеку осознать ценность всех благ, которые он получает. Доску необязательно покупать, её можно сделать своими руками. Для этого понадобиться деревянная доска или ватман, который можно прикрепить на стену. Для написания понадобиться кусочек мела или маркер. Будет ещё лучше, если после написания, плакат украсят рисунками на осеннюю тематику (но это задание лучше поручить детям). Если это ватман, то его можно сохранить до следующего года и также украсить им комнату в День Благодарения.
Праздник Благодарности был и остаётся одним из любимых торжеств в США. Это обосновано историческим значением этого дня для каждого американца. После этого идут не менее приятные события. Одним из них стала «чёрная пятница», которая наступает сразу же после Дня Благодарения. В европейских странах многие люди увлеклись этим праздником, отмечая его несмотря на то, что они исторически с ним никак не связаны.
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