Дом, достойный красивого фильма

Удивительный способ жить красиво – построить дом своей мечты в стиле трендового минимализма. Комбинированная отделка фасадов и панорамное остекление здесь – лишь вершина айсберга самодостаточного и очаровательного проекта дома для счастливой жизни.
Архитектор Александр Жидков, автор данного проекта, строит именно такие дома – на вид будто воздушные, очень стильные и современные и при этом мульти-функциональные и продуманные до мелочей. Каждый квадратный сантиметр здесь исполняет свою небольшую роль – один предлагает нам эстетику, другой – удобство, третий решает конкретную проблему, а четвертый создает ощущение простора и эмоционального равновесия.
В таком потрясающем доме, кажется, можно снимать кинофильмы – он шикарен, статен и выглядит невероятно завораживающе в лучах заката или вечерней подсветки. Современная планировка открытой общественной зоны на первом этаже добавляет ему еще больше шарма, а рассчитанная на уклон участка конструкция очень оригинальна.
Дизайн фасада в стиле минимализм – это всегда поиск гармонии между нежностью и строгостью, современностью и традицией, футуристичной виллой и семейным коттеджем. В этом проекте во Львове мы нашли все это и даже больше – особенное ощущение жизни по американскому формату, который является самым комфортабельным в мире.
Вертикальное озеленение, террасы со стеклянным обрамлением, декоративные бетонные структуры, подсветка и комбинированная отделка фасада – то, что делает этот проект удивительным. Но то, что делает его гениальным – удачная их комбинация, созданная рукой мастера в соответствии не просто с сегодняшними потребностями семьи, но и с размахом на дальнейшее увеличение качества жизни.
С таким проектом вполне возможно сделать жизнь заказчика лучше, чем он себе представлял! Здесь, кажется, воплощены мечты о просторе, легком футуризме, эклектике и дизайнерской современности с особенной любовью.
Но главное – это создать образ жизни, помогающий стать более счастливым, уверенным в себе и построить дом, который будет удовлетворять действительно все его прихоти.
Интересное расположение на склоне с видом на лес и холмы идеально подходит для данного формата здания, где фасад с улицы остается приватным, а со стороны заднего дворика открыт навстречу природе.
Таким образом, мы делаем жизнь в пригороде и вовсе похожей на жизнь на природе, ведь из вашей гостиной, кухни, спальни и детской будет открываться вид только на прекрасный окружающий пейзаж, полный ярких красок восходов и закатов.
То, о чем вы мечтаете – и есть отражение того, кем вы являетесь. Воплотить самые лучшие из ваших идей по дому мечту в жизнь может архитектор. Но только тот, который понимает, насколько важно жить в доме, который построен именно для тебя.
Такие дома, как этот, обычно имеют оригинальные детали, эксклюзивную планировку, дизайн фасадов в трендовом стиле, но все это – с учетом именно ваших личных пожеланий. Они практически никогда не похожи на соседей по улице, ведь всегда показывают миру именно ваш характер и стиль.
В портфолио архитектора Александра Жидкова вы найдете множество таких проектов, созданных для конкретных владельцев и их семей. Но при всем своем особенном очаровании, при всех различиях в проектах они выделяются четким стилем автора и его прекрасным вкусом.
Другие проекты этого автора вы можете посмотреть здесь и убедиться в том, что мечта об идеальном современном пригороде уже начала превращаться в реальность.
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