Дом, достойный красивого фильма

Удивительный способ жить красиво – построить дом своей мечты в стиле трендового минимализма. Комбинированная отделка фасадов и панорамное остекление здесь – лишь вершина айсберга самодостаточного и очаровательного проекта дома для счастливой жизни.

Архитектор Александр Жидков, автор данного проекта, строит именно такие дома – на вид будто воздушные, очень стильные и современные и при этом мульти-функциональные и продуманные до мелочей. Каждый квадратный сантиметр здесь исполняет свою небольшую роль – один предлагает нам эстетику, другой – удобство, третий решает конкретную проблему, а четвертый создает ощущение простора и эмоционального равновесия.

В таком потрясающем доме, кажется, можно снимать кинофильмы – он шикарен, статен и выглядит невероятно завораживающе в лучах заката или вечерней подсветки. Современная планировка открытой общественной зоны на первом этаже добавляет ему еще больше шарма, а рассчитанная на уклон участка конструкция очень оригинальна.