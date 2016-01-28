Уникальный проект современного дома

Международная дизайнерская арена изобилует потрясающими проектами коттеджей, которые полностью используют красоту горных долин, морского побережья и леса для создания особенной атмосферы в самом доме.

Именно так и сделал архитектор Александр Жидков в Днепропетровске, создавая посреди деревьев оазис стиля и комфорта.

Большинству из нас нравится дышать свежим воздухом леса, наслаждаться летним солнцем, купанием и прогулками на природе, но не у всех хватает времени сделать такой отдых регулярным и не все согласны часто сталкиваться с дискомфортом, который всегда привносит длительное пребывание на природе.

Совместить же экологический эффект близости природы, стиля и удобства можно с помощью переезда – в дом, окруженный ее дарами и построенный в современном стиле. Такой проект мы и хотим показать вам сегодня. Инновационный он делает жизнь у реки удовольствием, а природу вокруг – еще более потрясающей.