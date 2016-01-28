Уникальный проект современного дома

Международная дизайнерская арена изобилует потрясающими проектами коттеджей, которые полностью используют красоту горных долин, морского побережья и леса для создания особенной атмосферы в самом доме.
Именно так и сделал архитектор Александр Жидков в Днепропетровске, создавая посреди деревьев оазис стиля и комфорта.
Большинству из нас нравится дышать свежим воздухом леса, наслаждаться летним солнцем, купанием и прогулками на природе, но не у всех хватает времени сделать такой отдых регулярным и не все согласны часто сталкиваться с дискомфортом, который всегда привносит длительное пребывание на природе.
Совместить же экологический эффект близости природы, стиля и удобства можно с помощью переезда – в дом, окруженный ее дарами и построенный в современном стиле. Такой проект мы и хотим показать вам сегодня. Инновационный он делает жизнь у реки удовольствием, а природу вокруг – еще более потрясающей.
Интересная планировка дома подразумевает не только строительство на склоне и двухуровневую резиденцию с панорамными видами на реку, но и устройство бассейна с подогревом, будто нависающего над рекой. Такой эффектный ход позволяет продлить на несколько месяцев сезон купания и не зависеть от прогнозов погоды во время отдыха.
Такой дом может использоваться как основной, семейный, дачный, место для уединения, охотничий домик нового поколения или быть построен специально для родителей. Здесь, на природе, провести годы заслуженного отдыха многим бывает гораздо комфортнее, чем в большом городе.
Терраса прямо у реки, окруженная специально привезенной крупной галькой и украшенная дизайнерской мебелью, выглядит идеальным местом для вечеринки или детских игр. Сама же планировка дома, особенного второго этажа, который подразумевает навесную над бассейном конструкцию и террасу над кухней, выглядит еще более необычно.
Стильная отделка в виде обрамления окон натуральной древесиной в различных вариациях смотрится очень смело и неожиданно в формате домика на природе. Эко-минимализм приносит ощущение полного расслабления и покоя посреди шуршащей листвы, пения птиц и мерного течения реки.
Внутри дома нас ожидает настоящий дизайнерский рай. Элитная мебель, эффектные приемы, модные светильники и даже вертикальный сад в гостиной делают это место идеальным для жизни в современном стиле.
Из панорамных окон открывается потрясающий вид на большую реку, которая красива и летом, сверкая в лучах солнца, и осенью, отражая оранжевую листву леса, и зимой, в густом заснеженном тумане.
Рядом с домом со стороны бассейна мы найдем просторные террасы для столовой группы, которые идеально подойдут для отдыха, детских игр, проведения маленького банкета. Здесь достаточно места для того, чтобы наслаждаться жизнью с комфортом.
Шикарно и решение в виде отделки акцентной стены в гостиной с помощью зеркала, еще больше увеличивающего ощущение простора, и панорамного остекления, отражающего силуэты реки.
Еще одно интересное решение – отделка потолка террасы натуральной рыжеватой древесиной, которая создает за счет своего местоположения над бассейном особенное обрамление для пейзажного вида из гостиной и столовой.
Интересные светильники в виде снежинок в зоне второго света– прекрасный пример того, как легкие вариации параметрического дизайна входят в нашу повседневную жизнь. И расположение мягкой мебели в трех зонах (диван, козетка и два кресла сбоку) выглядит очень удачно в данной планировке.
Двусветное освещение было реализовано в данном проекте за счет неидентичного поэтажного плана первого и второго уровней. Таким образом, двусветное освещение в гостиной выходит на террасу на втором этаже, которая остается при этом приватной.
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