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Проекты домов по системе «привезем и установим»

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Prefabricated House, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
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Проекты, позволяющие вселиться в свой новый дом уже через несколько месяцев, а в исключительных случаях – даже недель после оплаты, вызывают восхищение! Ведь стройка с постоянными дополнениями, исправлением ошибок и растянутыми, плавающими сроками для многих становится самым стрессовым периодом в жизни.

Поэтому дома по системе «привезем и установим», которые нуждаются лишь в вашем заказе, оплате, а также купленном участке и разрешении на строительство выглядят как настоящее спасение!

Архитектор Александр Жидков представил нашему вниманию целую коллекцию таких домов, из которых мы можем выбрать тот, что нам понравился, и действительно ощутить доступность жизни в собственном доме, в пригороде или почти в дикой природе. Посмотрим, какие дизайнерские решения были в них реализованы и как выглядит их планировка?

Проект современного шале

Prefabricated House, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Prefabricated House

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Ультрамодное и невероятно стильное шале может быть построено на любом типе почвы и в любом климате, благодаря своему свайному фундаменту. Такой дом может иметь различные форматы остекления, самый эффектный из которых – крупноформатное остекление одного из торцов здания для двусветной гостиной с камином.

​Мифы о домах по системе «привезем и установим»

Prefabricated House, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Prefabricated House

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Интересно, что большинство считает, что такие дома не предназначены для холодного климата, стоят слишком дорого (несоразмерно полезной площади), выглядят слишком маленькими и чаще всего слишком просты в дизайне. Также существует миф о том, что такое жилье подходит лишь молодым и активным, но на самом деле из-за своей функциональности и комфортабельности особенно ощутят перемены в дизайне именно пожилые люди и дети, которым теперь можно не бояться играть внутри дома, без постоянных упреков и ловли футбольных мячей родителями в 1 см от хрустального фужера.

Таким образом, такие дома подходят: пенсионерам, которые хотели бы шикарно, стильно и с комфортом провести годы заслуженного отдыха; молодым семьям, желающим побыстрее перебраться в собственное жилье; одиноким женщинам и девушкам, мужчинам и юношам, которые хотят ощутить все прелести жизни в загородном доме.

​Проект шале с отделкой деревом

Prefabricated House, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Prefabricated House

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Еще один похожий проект, с частичной отделкой фасадов деревом, выглядит еще более симпатично в формате семейного дома. Маленькая площадь, которая позволяет серьезно сэкономить на стартовом строительстве, предусматривает умную планировку.

Параметрический куб

Prefabricated House, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Prefabricated House

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Изысканная вариация домика для молодой пары или новой семьи смотрится особенно шикарно с декоративными экранами в стиле параметрики. Стеклянные двери-слайдеры, выходящие на террасу, выглядят современно, тогда как удобная планировка позволяет сделать маленький интерьер стильным и модным.

Интерьер куба

Prefabricated House, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Prefabricated House

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Внутри мы найдем спальню, двери-слайдеры в гостиную и саму гостиную, кухню и столовую,а также место для хранения, специальный уголок для отдыха с креслом и ванную комнату с душевой кабиной.

Яркий минимализм

Prefabricated House, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Prefabricated House

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Еще один проект дома по системе «привезем и установим» выглядит особенно современно, а яркие зеленые фасады в проекте  являются лишь одним из секретов интересного дизайна. Также у дома есть две террасы под единой с основным домом кровлей и модули панорамного остекления в нескольких комнатах дома.

Кому стоит выбрать такой дом

Prefabricated House, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Prefabricated House

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Если вы хотите сделать свой дом как можно быстрее и при этом не потерять в качестве, стройте его с помощью квалифицированных профессионалов, и тогда такой дом будет идеальной заменой квартиры в городе!

Улучшение качества жизни с течением времени – наша обязанность не только перед следующим поколением, но и лично перед самим собой, своим супругом и даже домашними любимцами! Возможность жить на собственном участке, с игровой площадкой, прогулочной зоной, мини-парком и даже местом, удобным для наших кошек и собак, не стоит упускать!

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