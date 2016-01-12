Проекты домов по системе «привезем и установим»

Проекты, позволяющие вселиться в свой новый дом уже через несколько месяцев, а в исключительных случаях – даже недель после оплаты, вызывают восхищение! Ведь стройка с постоянными дополнениями, исправлением ошибок и растянутыми, плавающими сроками для многих становится самым стрессовым периодом в жизни.
Поэтому дома по системе «привезем и установим», которые нуждаются лишь в вашем заказе, оплате, а также купленном участке и разрешении на строительство выглядят как настоящее спасение!
Архитектор Александр Жидков представил нашему вниманию целую коллекцию таких домов, из которых мы можем выбрать тот, что нам понравился, и действительно ощутить доступность жизни в собственном доме, в пригороде или почти в дикой природе. Посмотрим, какие дизайнерские решения были в них реализованы и как выглядит их планировка?
Ультрамодное и невероятно стильное шале может быть построено на любом типе почвы и в любом климате, благодаря своему свайному фундаменту. Такой дом может иметь различные форматы остекления, самый эффектный из которых – крупноформатное остекление одного из торцов здания для двусветной гостиной с камином.
Интересно, что большинство считает, что такие дома не предназначены для холодного климата, стоят слишком дорого (несоразмерно полезной площади), выглядят слишком маленькими и чаще всего слишком просты в дизайне. Также существует миф о том, что такое жилье подходит лишь молодым и активным, но на самом деле из-за своей функциональности и комфортабельности особенно ощутят перемены в дизайне именно пожилые люди и дети, которым теперь можно не бояться играть внутри дома, без постоянных упреков и ловли футбольных мячей родителями в 1 см от хрустального фужера.
Таким образом, такие дома подходят: пенсионерам, которые хотели бы шикарно, стильно и с комфортом провести годы заслуженного отдыха; молодым семьям, желающим побыстрее перебраться в собственное жилье; одиноким женщинам и девушкам, мужчинам и юношам, которые хотят ощутить все прелести жизни в загородном доме.
Еще один похожий проект, с частичной отделкой фасадов деревом, выглядит еще более симпатично в формате семейного дома. Маленькая площадь, которая позволяет серьезно сэкономить на стартовом строительстве, предусматривает умную планировку.
Изысканная вариация домика для молодой пары или новой семьи смотрится особенно шикарно с декоративными экранами в стиле параметрики. Стеклянные двери-слайдеры, выходящие на террасу, выглядят современно, тогда как удобная планировка позволяет сделать маленький интерьер стильным и модным.
Внутри мы найдем спальню, двери-слайдеры в гостиную и саму гостиную, кухню и столовую,а также место для хранения, специальный уголок для отдыха с креслом и ванную комнату с душевой кабиной.
Еще один проект дома по системе «привезем и установим» выглядит особенно современно, а яркие зеленые фасады в проекте являются лишь одним из секретов интересного дизайна. Также у дома есть две террасы под единой с основным домом кровлей и модули панорамного остекления в нескольких комнатах дома.
Если вы хотите сделать свой дом как можно быстрее и при этом не потерять в качестве, стройте его с помощью квалифицированных профессионалов, и тогда такой дом будет идеальной заменой квартиры в городе!
Улучшение качества жизни с течением времени – наша обязанность не только перед следующим поколением, но и лично перед самим собой, своим супругом и даже домашними любимцами! Возможность жить на собственном участке, с игровой площадкой, прогулочной зоной, мини-парком и даже местом, удобным для наших кошек и собак, не стоит упускать!
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