Проекты домов по системе «привезем и установим»

Проекты, позволяющие вселиться в свой новый дом уже через несколько месяцев, а в исключительных случаях – даже недель после оплаты, вызывают восхищение! Ведь стройка с постоянными дополнениями, исправлением ошибок и растянутыми, плавающими сроками для многих становится самым стрессовым периодом в жизни.

Поэтому дома по системе «привезем и установим», которые нуждаются лишь в вашем заказе, оплате, а также купленном участке и разрешении на строительство выглядят как настоящее спасение!

Архитектор Александр Жидков представил нашему вниманию целую коллекцию таких домов, из которых мы можем выбрать тот, что нам понравился, и действительно ощутить доступность жизни в собственном доме, в пригороде или почти в дикой природе. Посмотрим, какие дизайнерские решения были в них реализованы и как выглядит их планировка?