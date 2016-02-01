Новый формат дома на одну семью

Издалека панорамное остекление первого уровня выглядит фантастически. Из-за того, что оно заходит и на боковые фасады здания, смотрится такой вариант действительно очень современно.

Наверху же мы найдем три спальни, ждущие того, что новые владельцы, влюбившиеся в облик обворожительного пригорода, живущего по трендам 21-ого века, оценят данный проект и захотят воплотить все свои желания. На их пути, на самом деле, лежит всего лишь несколько крупных шагов – покупка участка, создание проекта архитектором, стройка и отделка, которые пролетят практически незаметно, если вы с головой окунетесь в процесс возведения своего дома мечты.

Дом в подобном стиле будет актуален все следующее поколение, и вам не придется думать о его редизайне, по крайней мере, без собственного желания. И он поможет вам вырастить новое поколение, привыкшее к красоте, роскоши и солнечному свету, счастливое и беззаботное. Такой подарок поистине бесценен!

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