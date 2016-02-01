Бурно развивающиеся стереотипы о том, как должна жить современная семья, чтобы быть успешной, часто становятся предметом для обсуждения. Архитектор Александр Жидков воплотил все модные тренды в реальный проект – дом, который создает определенный образ жизни в новом обществе, и вовсю стремится быть уникальным.
Новый формат дома на одну семью – это не просто дом, а целый функциональный комплекс, который с помощью планировочного решения, формата остекления и проекта обустройства участка может сделать так, чтобы жизнь в пригороде действительно казалась раем.
Комбинированная отделка из древесины разных цветов делает этот проект удивительно интересным. С одной стороны, традиционный материал вызывает ощущение домашнего очага, а с другой – его цвет и геометричность позволяют подчеркнуть лаконичные линии минимализма.
Эффектно дополняет образ дома современной мечты и выступ для гостиной, который является опорой для очаровательного балкона со стеклянными экранами. Так, наверху мы видим две спальни, которые имеют легкий доступ к местечку для отдыха и любования пейзажем и собственному бассейну.
Панорамное остекление в гостиной, терраса перед ней и площадка с бассейном – отличная комбинация для стандартного участка, которая в любом случае будет смотреться модно и роскошно. Здесь мы также видим, что участок вокруг дома и бассейна сформирован в виде прогулочной зоны – такой вариант идеально подойдет для семьи с маленькими детьми.
Сердце дома – просторная гостиная, являющаяся частью открытой планировки второго этажа – вызывает восхищение! Кажется, что в столь просторном, солнечном и стильном помещении можно сделать все – провести коктейльную вечеринку, поиграть с детьми, устроить домашний праздник.
Оформленная в нейтральной гамме она приветливо относится к тому, что природа будто просачивается в дом, окутывая нас своим вниманием. Остекление здесь позволяет любоваться деревьями и небом на три стороны света, а дизайнерская мебель идеальна и для детей, и для привередливых друзей.
Стильная планировка первого этажа подразумевает очень аккуратное использование пространства в пределах выбранной площади. Таким образом, бюджет на строительство не заставит вас нервничать, а дом останется очень уютным, идеальным для семьи из 3-5 человек.
Модная столовая разместилась между гостиной и кухней и является таким же зонирующим элементом, как и декоративный стеллаж на фотографии слева. Плюс к его дизайнерской функции он позволяет организовать открытое хранение на кухне в очень стильном варианте.
Современная кухня оформлена так же, как и весь дом – в стиле минимализм. Дизайнерский футуристичный стеклянный модуль слева заменяет традиционный буфет, а кухонный остров с вытяжкой является гармоничной фокусной точкой всего интерьера.
Издалека панорамное остекление первого уровня выглядит фантастически. Из-за того, что оно заходит и на боковые фасады здания, смотрится такой вариант действительно очень современно.
Наверху же мы найдем три спальни, ждущие того, что новые владельцы, влюбившиеся в облик обворожительного пригорода, живущего по трендам 21-ого века, оценят данный проект и захотят воплотить все свои желания. На их пути, на самом деле, лежит всего лишь несколько крупных шагов – покупка участка, создание проекта архитектором, стройка и отделка, которые пролетят практически незаметно, если вы с головой окунетесь в процесс возведения своего дома мечты.
Дом в подобном стиле будет актуален все следующее поколение, и вам не придется думать о его редизайне, по крайней мере, без собственного желания. И он поможет вам вырастить новое поколение, привыкшее к красоте, роскоши и солнечному свету, счастливое и беззаботное. Такой подарок поистине бесценен!
Лучшие материалы для вас на homify:
— Однушка в стиле бразильяно: модные лайфхаки;