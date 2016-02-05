Футуристичный и инновационный дом

Два примерно равных по размеру объема, пересекающихся в точке лестничного холла, смотрятся особенно шикарно в свете вечерней подсветки. Серо-голубая цветовая гамма, основанная на внешней отделке, бассейне и обилии стекла, подчеркивает стремительные линии урбанистического минимализма.

Одним из интересных моментов в планировке стал главный вход в дом, который представляет собой портал со стеклянной стеной. Так архитектор создал плавный переход между внешним и внутренним пространством. В целом, первый этаж будто представлен осью, на которую нанизаны, будто стеклянные бусинки, все функциональные зоны и помещения.

Первым идет небольшой тамбур, затем комфортабельное три из прихожей, гардеробной и туалетной комнаты, а в конце этот комплекса идет лестничный холл, ведущий на второй этаж. Справа от такого длинного парадного комплекса комнат мы найдем зону гостиной и совмещенной кухни-столовой. Вдали, за гостиной, расположен кабинет с расслабляющим видом на сплошной вертикальный сад на ограждении участка.