Футуристичный и инновационный дом

Стильный, почти невероятный дом, спроектированный архитектором Александром Жидковым, наверняка удивит вас особенно трендовыми идеями в частной архитектуре.
Эффектный, предельно оригинальный, но на самом деле подходящий и для традиционной семейной жизни, этот дом выглядит как настоящее откровение!
Общая внутренняя площадь дома в 180 квадратных метров (97 и 83 на двух уровнях) с террасами в 70 квадратов помогла организовать идеальное место для жизни на четверых (супружеской пары и двух детей) с отдельными спальнями для каждого.
Дизайн-проект дома создавался в новом ключе взрослой жизни. Малыши уже выросли и ходят в школу, поэтому интерьеры выполнены в динамичной и трендовой манере стильного коттеджа.
Например, главная гостиная оформлена в стиле американский винтаж. Шикарный кожаный диван помогает проводить семейные киносеансы с особым комфортом, а такие тематически и характерные для стиля аксессуары, как планы городов, мебель с использованием грубоотесанной древесины и железа выглядит здесь очень стильно!
Гостиная аккуратно разместилась между прихожей, которая заканчивается одномаршевой лестницей, столовой у окна и кабинетом, дверь-слайдер в который мы видим справа на верхней фотографии.
Такая мульти-функциональная планировка и помогла ограничиться 180 квадратами на всю семью, чтобы создать максимально комфортабельные условия для жизни.
В этом же помещении мы найдем кухню и столовую, которые напоминают атмосферу нью-йоркского бистро. Открытые стеллажи на манер кофейни и почти незаметные основные фасады кухонного гарнитура смотрятся в этом интерьере очень модно.
Среди множества интересных идей в дизайне этих комнат мы хотим выделить разные стулья в дизайне столовой, особенно выделяющийся кухонный фартук, имитирующий настоящее золото, медную посуду для готовки и специальный бокс справа за основным гарнитуром с модулями для встроенной бытовой техники (холодильника, духовки и микроволновой печи).
Два примерно равных по размеру объема, пересекающихся в точке лестничного холла, смотрятся особенно шикарно в свете вечерней подсветки. Серо-голубая цветовая гамма, основанная на внешней отделке, бассейне и обилии стекла, подчеркивает стремительные линии урбанистического минимализма.
Одним из интересных моментов в планировке стал главный вход в дом, который представляет собой портал со стеклянной стеной. Так архитектор создал плавный переход между внешним и внутренним пространством. В целом, первый этаж будто представлен осью, на которую нанизаны, будто стеклянные бусинки, все функциональные зоны и помещения.
Первым идет небольшой тамбур, затем комфортабельное три из прихожей, гардеробной и туалетной комнаты, а в конце этот комплекса идет лестничный холл, ведущий на второй этаж. Справа от такого длинного парадного комплекса комнат мы найдем зону гостиной и совмещенной кухни-столовой. Вдали, за гостиной, расположен кабинет с расслабляющим видом на сплошной вертикальный сад на ограждении участка.
Владельцу было важно иметь достаточно места для хранения книг, поэтому весь коридор второго этажа по одной из стен заняли книжные шкафы, что позволило не создавать дополнительную библиотеку. На втором этаже мы найдем две детские комнаты и мастер-спальню, расположенную в стеклянном кубе, наподобие аквариума.
Стоит обратить внимание и на ванную комнату на втором этаже. Она спроектирована таким образом, что в ней одновременно могут находиться три человека, при этом они не будут мешать и стеснять друг друга.
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