Дом-мечта в голливудском стиле

Ранее абсолютно недоступная, а теперь становящаяся все ближе мечта о доме в голливудском стиле – главная тема нашей сегодняшней статьи. Прямые линии белоснежных фасадов, дом, похожий на яхту, в окружении глянца, красивой природы и с большим бассейном – мечта многих, кто любит голливудские кинофильмы.

Архитектор Александр Жидков создал данный проект для участка на острове Ибица. Этот дом выглядит так, будто только что вышел прямо из наших грез.