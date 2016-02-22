Дом-мечта в голливудском стиле

Ранее абсолютно недоступная, а теперь становящаяся все ближе мечта о доме в голливудском стиле – главная тема нашей сегодняшней статьи. Прямые линии белоснежных фасадов, дом, похожий на яхту, в окружении глянца, красивой природы и с большим бассейном – мечта многих, кто любит голливудские кинофильмы.
Архитектор Александр Жидков создал данный проект для участка на острове Ибица. Этот дом выглядит так, будто только что вышел прямо из наших грез.
Полный ощущения чистого релакса и лишь слегка – современной динамики стиля минимализм этот дом заставляет нас мечтать. Жизнь и отдых в идеальном месте в темпе средиземноморской ривьеры наверняка пошла бы каждому из нас на пользу.
Оформление экстерьера с помощью декоративных конструкций, наполовину обволакивающих стеклянный куб жилых комнат, смотрится очень современно и вдохновляюще на фоне парочки пальм и рельефной скалы!
Из-за большого склона на участке данная вилла имеет весьма специфическую планировку, которая идеально подходит под образ жизни в вечном лете. На нижнем уровне мы найдем бассейн со стеклянной стеной со стороны моря, выше – первый уровень открытого общественного пространства и террасу, а на втором – приватные спальни с ванными комнатами и гардеробными.
Блестящая реализация в минималистичном формате позволяет смотреть на этот проект, будто на картинку, хотя на самом деле профессиональная 3D-визуализация действительно станет реальностью.
Гостиная, оформленная в светлых оттенках с использованием модульной мягкой мебели, является прекрасной современной лаунж-зоной. Два глянцевых столика в стиле параметрики добавляют ей антуража люкса, как блестящие светильники и ковер с высоким ворсом.
Прекрасный формат остекления с трех сторон гостиной выглядит просто восхитительно. Открытое пространство залито светом и даже в пасмурный день будет смотреться просто идиллически. Модули для хранения на кухне спрятаны так же искусно, как и стены в гардеробную и ванную комнату, а столовая оформлена стильной кожаной мебелью.
Мы уже поднимали тему о параметрическом дизайне на homify в другой статье и здесь лишь хочется добавить, что декоративная акцентная стена в гостиной – прекрасное его проявление в частном загородном строительстве. Параметрический дизайн добавляет легкой, ненавязчивой динамики в современный интерьер и делает это настолько же легко, насколько солнце проникает в эти просторные комнаты.
Более приватный фасад со стороны дороги встречает всех приезжающих гостей. Главная особенность палисадника – полное отсутствие забора, это дарит уже на въезде шикарные панорамные виды.
Красиво выглядит и терраса при гостиной, которая, как оказывается, огибает здание со всех сторон и подразумевает особенно комфортный стиль передвижения по участку. С этой стороны мы видим и еще одну террасу – небольшую на втором этаже, которая делает одну из спален с этой стороны фасада не менее привлекательной, чем основные.
Комбинированная отделка фасадов, которая частично представляет собой фиброцементные панели и частично микробетон, выглядит шикарно и очень современно вкупе с панорамным остеклением и светлой конструкцией проекта.
Искусство постоянно позволять себе большее – больше комфорта, больше творчества, больше работы на благо семьи в своей жизни, является поиском тонкой грани между излишеством и заслуженной наградой. Роскошь как стиль жизни – это изысканный самоконтроль, продвигающий нас вперед, чтобы делать свою и жизнь своих близких лучше, при этом точно понимая, что им всем действительно нужно.
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