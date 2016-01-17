Семейный традиционный дом в Голландии

На первый взгляд справа мы видим самый обычный голландский коттедж, который имеет характерный высокий цоколь для влажной местности, маленький эркер, полукруглые дверь и окна, включая мансардные. Традиционная камышовая крыша лишь добавляет достоверности, хотя на самом деле дом составлен из двух частей – основного здания в классическом стиле и пристройки в стиле модерн.

Внимательно приглядевшись, мы обнаруживаем необычные скаты камышовой крыши, особенно острые и неординарные, а также железное покрытие для части здания между пристройкой и основным домом. В одной из спален наверху, расположенной на углу, мы найдем нестандартные крупные жалюзи, обеспечивающие ей приватность от соседей, а внизу, под ней, расположилась новая просторная и солнечная столовая с высокими потолками.

К дому пристроена терраса для летних чаепитий, а камышовая крыша новая даже у основного здания, ведь в Голландии ими до сих пор занимаются на профессиональном и при этом массовом уровне.