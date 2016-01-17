Семейный традиционный дом в Голландии

Очаровательная традиционная голландская сказка снаружи превращается в удивительный, ультра-современный интерьер внутри, который поразит любого гостя! Архитектурная студия Maas Architecten занимается именно такими проектами – неоднозначными, роскошными и цепляющими взгляд. Кроме того, они ценят местные традиции в архитектуре и уже далеко не в первом проекте используют камышовую крышу.
Владельцы, купившие этот традиционный дом, были очень рады прекрасному местоположения, выгодной цене и отлично сохранившейся главной постройке. На ее основе архитекторы и создали этот проект, теперь подходящий под современный образ жизни и особенно впечатляющий комбинациями в отделке и кровле!
На первый взгляд справа мы видим самый обычный голландский коттедж, который имеет характерный высокий цоколь для влажной местности, маленький эркер, полукруглые дверь и окна, включая мансардные. Традиционная камышовая крыша лишь добавляет достоверности, хотя на самом деле дом составлен из двух частей – основного здания в классическом стиле и пристройки в стиле модерн.
Внимательно приглядевшись, мы обнаруживаем необычные скаты камышовой крыши, особенно острые и неординарные, а также железное покрытие для части здания между пристройкой и основным домом. В одной из спален наверху, расположенной на углу, мы найдем нестандартные крупные жалюзи, обеспечивающие ей приватность от соседей, а внизу, под ней, расположилась новая просторная и солнечная столовая с высокими потолками.
К дому пристроена терраса для летних чаепитий, а камышовая крыша новая даже у основного здания, ведь в Голландии ими до сих пор занимаются на профессиональном и при этом массовом уровне.
Очень интересный формат строения, где со стороны дороги новая пристройка максимально скрыта от глаз камышовой крышей, выглядит, почти как обычная голландская ферма. Слева мы найдем старый сарай, отчасти реконструированный для хозяйственного инвентаря, тогда как сам дом остается исключительно жилым.
В новой пристройке разместилась просторная кухня и столовая, а также дополнительная спальня за кухней. Здесь царит атмосфера предельной функциональности, а сам интерьер оформлен в стиле модерн.
Красивые глянцевые фасады и столешница кухонного острова шикарно дополняют модули для хранения с отделкой деревом, а книжный стеллаж имеет стеклянные двери в минималистичном формате для защиты от пыли. В целом, весь дом даже при его новых габаритах очень легко содержать в чистоте и порядке.
Особенная конструкция кухни с дополнительными окнами возле раковины, а так же световыми в крыше является переходной зоной между старым и новым зданиями и выглядит очень интересно.
Например, дверь слева ведет нас в туалетную комнату, а ступеньки наверх уже являются частью основного старого дома, где на месте бывших столовой, кухни и гостиной расположилась одна гостиная, зато просторная и светлая. Стеклянное оформление в одном из углов гостиной относится к прихожей, которой раньше недоставало солнечного света, а дальше по коридору мы найдем спальню и детскую комнату, а также ванную комнату при них.
Еще одна спальня с жалюзи на окнах расположилась на втором этаже в новой пристройке. Она является гостевой и потому оформлена в нейтральных тонах и с особенно аккуратным подходом к декору. Прекрасная возможность удивить и порадовать гостей – пригласить их в свой дом на пару дней с предоставлением этой оригинальной комнаты, это надолго запомнится вашим друзьям.
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