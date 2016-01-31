Дом как современная сказка

Корейский проект дома в стиле азиатского модерна – это всегда почти невесомая, расслабляющая отделка и стильная брутальность в одном лице. На этот раз мы показываем вам удивительный проект, который разместился прямо под склоном небольшого лесистого холма. И зимой, и летом здесь царит особенная атмосфера близости к природе, за что владельцы и пожелали построить свой новый дом именно здесь.

Авторы проекта, архитекторы и дизайнеры из студии designband YOAP из Республики Корея, имеют прекрасное портфолио, которое показывает их как специалистов, которые не боятся трудностей и всегда ищут оригинальные решения.

В этом доме мы найдем множество интересных идей – приватные для улицы фасады, интересные декоративные структуры из бетона и комбинированную отделку из бетона, штукатурки, железа и древесины сразу в одном проекте!

Сама дизайн-студия располагается в Сеуле, и поэтому даже для небольших пригородных проектов она использует мировые тренды в дизайне, модные интересные приемы и, конечно же, инновационные и ультра-комфортабельные планировки.