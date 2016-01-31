Дом как современная сказка

Корейский проект дома в стиле азиатского модерна – это всегда почти невесомая, расслабляющая отделка и стильная брутальность в одном лице. На этот раз мы показываем вам удивительный проект, который разместился прямо под склоном небольшого лесистого холма. И зимой, и летом здесь царит особенная атмосфера близости к природе, за что владельцы и пожелали построить свой новый дом именно здесь.
Авторы проекта, архитекторы и дизайнеры из студии designband YOAP из Республики Корея, имеют прекрасное портфолио, которое показывает их как специалистов, которые не боятся трудностей и всегда ищут оригинальные решения.
В этом доме мы найдем множество интересных идей – приватные для улицы фасады, интересные декоративные структуры из бетона и комбинированную отделку из бетона, штукатурки, железа и древесины сразу в одном проекте!
Сама дизайн-студия располагается в Сеуле, и поэтому даже для небольших пригородных проектов она использует мировые тренды в дизайне, модные интересные приемы и, конечно же, инновационные и ультра-комфортабельные планировки.
Со стороны парадного подъезда мы найдем небольшую площадку, заснеженный в это время года сад и приватные фасады лишь с намеком на большой дом, полный просторных комнат и стильного дизайна в интерьерах. Данная задумка была реализована из-за близости улицы, по которой часто проезжают машины и проходят люди.
Со стороны сада в одном из направлений тоже видны дома соседей, поэтому и с этой стороны остекление было сведено к минимуму. Так, два фасада из четырех являются приватными, а остальные два могут похвастаться просторными балконами, открытыми зонами и шикарным остеклением, которое мы увидим ниже.
Необычная форма подъездной дороги, которая начинается в дальнем углу участка, заезжает на небольшой холм с домом и располагается слева от строения, особенно прекрасно встроена в общий нестандартный проект.
С этой стороны, где из окон открываются шикарные виды на сад, состоящий наполовину из крупных лиственных деревьев и наполовину – из кустарников и деревьев под декоративную узорную стрижку, мы увидим балконы, террасы и окна второго и третьего уровня (детской, спальни и кабинета).
На этой фотографии отлично видно, как организована планировка дома и открытых фасадов с панорамным остеклением. Частично отсюда виден и сад, а также декоративные клумбы у дома и даже новые саженцы, которые пока что растут в кадках.
Гостиная имеет шикарное угловое остекление и террасу со стеклянными экранами для отдыха в теплое время года. Справа и слева от этого балкона находятся спальни, а наверху – небольшой кабинет.
На первом этаже расположены кухня и столовая, имеющие удобный доступ в сад и идеально подходящие для семейного формата домика на природе.
Это потрясающее местечко никак нельзя назвать обычным угловым балконом. Скорее, это терраса, уникально встроенная в формат обычного семейного коттеджа и имеющая просто поразительный внешний эффект.
Заглядывая внутрь, мы найдем красивые и светлые помещения, оформленные в современном стиле. В отделке использовалась натуральная древесина и обычная штукатурка, а мебель выполнена либо из натурального дерева (исключая кухонный гарнитур), либо мягкая с особенно приятной обивкой.
Плюс к небольшой гостиной возле столовой на первом этаже есть главная гостиная – на втором, с выходом на шикарную террасу. Здесь находится главная комната дома, предназначенная как для детских игр, так и для семейных киносеансов.
Лестничный холл второго этажа является частью главной гостиной и имеет отдельную лестницу на третий уровень. Сочетание панорамного остекления, почти невидимых стеклянных экранов и дизайнерских светильников хорошо в любое время года и, особенно, после снегопада за окном.
Еще одно очень эстетичное место в доме – кабинет, который доступен только из гостиной на втором уровне. Уютное место для релаксации, чтения, йоги или просто уединения выглядит очень вдохновляюще!
Лучшие материалы для вас на homify:
— Современная люксовая резиденция;
— Средиземноморский стиль в архитектуре и дизайне интерьера.