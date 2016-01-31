Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Дом как современная сказка

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Bukhansan Dulegil house, designband YOAP designband YOAP Дома в стиле модерн
Loading admin actions …

Корейский проект дома в стиле азиатского модерна – это всегда почти невесомая, расслабляющая отделка и стильная брутальность в одном лице. На этот раз мы показываем вам удивительный проект, который разместился прямо под склоном небольшого лесистого холма. И зимой, и летом здесь царит особенная атмосфера близости к природе, за что владельцы и пожелали построить свой новый дом именно здесь.

Авторы проекта, архитекторы и дизайнеры из студии designband YOAP из Республики Корея, имеют прекрасное портфолио, которое показывает их как специалистов, которые не боятся трудностей и всегда ищут оригинальные решения.

В этом доме мы найдем множество интересных идей – приватные для улицы фасады, интересные декоративные структуры из бетона и комбинированную отделку из бетона, штукатурки, железа и древесины сразу в одном проекте!

Сама дизайн-студия располагается в Сеуле, и поэтому даже для небольших пригородных проектов она использует мировые тренды в дизайне, модные интересные приемы и, конечно же, инновационные и ультра-комфортабельные планировки.

Зимняя сказка

Bukhansan Dulegil house, designband YOAP designband YOAP Дома в стиле модерн
designband YOAP

designband YOAP
designband YOAP
designband YOAP

Со стороны парадного подъезда мы найдем небольшую площадку, заснеженный в это время года сад и приватные фасады лишь с намеком на большой дом, полный просторных комнат и стильного дизайна в интерьерах. Данная задумка была реализована из-за близости улицы, по которой часто проезжают машины и проходят люди.

Вид со стороны сада

Bukhansan Dulegil house, designband YOAP designband YOAP Дома в стиле модерн
designband YOAP

designband YOAP
designband YOAP
designband YOAP

Со стороны сада в одном из направлений тоже видны дома соседей, поэтому и с этой стороны остекление было сведено к минимуму. Так, два фасада из четырех являются приватными, а остальные два могут похвастаться просторными балконами, открытыми зонами и шикарным остеклением, которое мы увидим ниже.

Организованный подъезд

Bukhansan Dulegil house, designband YOAP designband YOAP Дома в стиле модерн
designband YOAP

designband YOAP
designband YOAP
designband YOAP

Необычная форма подъездной дороги, которая начинается в дальнем углу участка, заезжает на небольшой холм с домом и располагается слева от строения, особенно прекрасно встроена в общий нестандартный проект.

С этой стороны, где из окон открываются шикарные виды на сад, состоящий наполовину из крупных лиственных деревьев и наполовину – из кустарников и деревьев под декоративную узорную стрижку, мы увидим балконы, террасы и окна второго и третьего уровня (детской, спальни и кабинета).

Шикарная планировка

Bukhansan Dulegil house, designband YOAP designband YOAP Дома в стиле модерн
designband YOAP

designband YOAP
designband YOAP
designband YOAP

На этой фотографии отлично видно, как организована планировка дома и открытых фасадов с панорамным остеклением. Частично отсюда виден и сад, а также декоративные клумбы у дома и даже новые саженцы, которые пока что растут в кадках.

Гостиная имеет шикарное угловое остекление и террасу со стеклянными экранами для отдыха в теплое время года. Справа и слева от этого балкона находятся спальни, а наверху – небольшой кабинет.

На первом этаже расположены кухня и столовая, имеющие удобный доступ в сад и идеально подходящие для семейного формата домика на природе.

Терраса второго этажа

Bukhansan Dulegil house, designband YOAP designband YOAP Дома в стиле модерн
designband YOAP

designband YOAP
designband YOAP
designband YOAP

Это потрясающее местечко никак нельзя назвать обычным угловым балконом. Скорее, это терраса, уникально встроенная в формат обычного семейного коттеджа и имеющая просто поразительный внешний эффект.

Дизайн интерьера

Bukhansan Dulegil house, designband YOAP designband YOAP Гостиная в стиле модерн
designband YOAP

designband YOAP
designband YOAP
designband YOAP

Заглядывая внутрь, мы найдем красивые и светлые помещения, оформленные в современном стиле. В отделке использовалась натуральная древесина и обычная штукатурка, а мебель выполнена либо из натурального дерева (исключая кухонный гарнитур), либо мягкая с особенно приятной обивкой.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Гостиная

Bukhansan Dulegil house, designband YOAP designband YOAP Гостиная в стиле модерн
designband YOAP

designband YOAP
designband YOAP
designband YOAP

Плюс к небольшой гостиной возле столовой на первом этаже есть главная гостиная – на втором, с выходом на шикарную террасу. Здесь находится главная комната дома, предназначенная как для детских игр, так и для семейных киносеансов.

Лестничный холл

Bukhansan Dulegil house, designband YOAP designband YOAP Гостиная в стиле модерн
designband YOAP

designband YOAP
designband YOAP
designband YOAP

Лестничный холл второго этажа является частью главной гостиной и имеет отдельную лестницу на третий уровень. Сочетание панорамного остекления, почти невидимых стеклянных экранов и дизайнерских светильников хорошо в любое время года и, особенно, после снегопада за окном.

Кабинет

Bukhansan Dulegil house, designband YOAP designband YOAP Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
designband YOAP

designband YOAP
designband YOAP
designband YOAP

Еще одно очень эстетичное место в доме – кабинет, который доступен только из гостиной на втором уровне. Уютное место для релаксации, чтения, йоги или просто уединения выглядит очень вдохновляюще!

Лучшие материалы для вас на homify:

Современная люксовая резиденция;

Средиземноморский стиль в архитектуре и дизайне интерьера.

Идеальный гриль для ваших нужд
А вам нравится этот корейский проект?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо