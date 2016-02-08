Минимализм в лучшем виде

О том, как три поколения уживаются вместе, нам расскажет этот современный и минималистичный японский проект от архитектурной студии LIC. Молодая супружеская пара, ожидая уже второе пополнение и живущая в доме с родителями одного из них, решила обновить свое жилье, причем полностью. Так дом, построенный более 60 лет назад и оставшийся одним из самых старых в районе, был снесен, а прямо на его месте – в очень удачном местоположении вблизи центра, где цена на участок росла последние два поколения – появился новый коттедж в стиле минимализм.

Новый дом особенно хорошо отражает желание нового поколения жить аккуратно, современно и со вкусом. Простой в эксплуатации, безопасный для детей, очень солнечный и светлый. Этот дом достаточно просто поддерживать в чистоте и порядке, а выглядит он очень презентабельно, особенно по сравнению с предыдущим жильем.