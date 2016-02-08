Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Минимализм в лучшем виде

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
N－house－磐田, LIC・山本建築設計事務所 LIC・山本建築設計事務所 Дома в стиле модерн
Loading admin actions …

О том, как три поколения уживаются вместе, нам расскажет этот современный и минималистичный японский проект от архитектурной студии LIC. Молодая супружеская пара, ожидая уже второе пополнение и живущая в доме с родителями одного из них, решила обновить свое жилье, причем полностью. Так дом, построенный более 60 лет назад и оставшийся одним из самых старых в районе, был снесен, а прямо на его месте – в очень удачном местоположении вблизи центра, где цена на участок росла последние два поколения – появился новый коттедж в стиле минимализм.

Новый дом особенно хорошо отражает желание нового поколения жить аккуратно, современно и со вкусом. Простой в эксплуатации, безопасный для детей, очень солнечный и светлый. Этот дом достаточно просто поддерживать в чистоте и порядке, а выглядит он очень презентабельно, особенно по сравнению с предыдущим жильем.

Дизайн экстерьера

N－house－磐田, LIC・山本建築設計事務所 LIC・山本建築設計事務所 Дома в стиле модерн
LIC・山本建築設計事務所

LIC・山本建築設計事務所
LIC・山本建築設計事務所
LIC・山本建築設計事務所

Минималистичные фасады были идеальным решением для вытянутого дома на маленьком и узком участке в плотной застройке. Белый цвет был выбран как самый позитивный, а металлические рамы для окон красиво поблескивают на солнце, создавая слегка глянцевый эффект.

Парадная зона палисадника оформлена бетонными плитами и несколькими декоративными кустарниками, которые обеспечивают приватность. Зона заднего дворика разместилась не позади дома, а слева за особенно высокими кустами под стрижку.

Дизайн интерьера

N－house－磐田, LIC・山本建築設計事務所 LIC・山本建築設計事務所 Дома в стиле модерн
LIC・山本建築設計事務所

LIC・山本建築設計事務所
LIC・山本建築設計事務所
LIC・山本建築設計事務所

Для дизайна интерьера был выбран стиль минимализм с футуристическим уклоном. Модный, белоснежный и глянцевый он подходит для жизни всех – от малышей до пенсионеров. Функциональная кухня и столовая расположились на подиуме, а гостиная – в небольшой нише вместе с внутренним двориком, в котором часто играет внук, пока бабушка смотрит телевизор.

Планировка

N－house－磐田, LIC・山本建築設計事務所 LIC・山本建築設計事務所 Дома в стиле модерн
LIC・山本建築設計事務所

LIC・山本建築設計事務所
LIC・山本建築設計事務所
LIC・山本建築設計事務所

Несмотря на необычную планировку, многоуровневые комнаты и модный дизайн, этот дом очень удобен для всех и готов не только быть семейной идиллией в пригороде, но и принимать гостей. С этого ракурса мы видим еще один внутренний дворик с деревянными террасами, который является излюбленным местом для игр ребенка.

Лестница

N－house－磐田, LIC・山本建築設計事務所 LIC・山本建築設計事務所 Дома в стиле модерн
LIC・山本建築設計事務所

LIC・山本建築設計事務所
LIC・山本建築設計事務所
LIC・山本建築設計事務所

Невесомая, будто парящая в воздухе лестница ведет не только на второй уровень с детской игровой гостиной, но и в промежуточное помещение, тоже предназначенное для игр детей.

​Кабинет

N－house－磐田, LIC・山本建築設計事務所 LIC・山本建築設計事務所 Дома в стиле модерн
LIC・山本建築設計事務所

LIC・山本建築設計事務所
LIC・山本建築設計事務所
LIC・山本建築設計事務所

В этом семейном доме нашлось местечко и для взрослого кабинета, в котором можно уединиться и поработать в тишине и вдали от сирен игрушечных пожарных машин.

Ванная комната

N－house－磐田, LIC・山本建築設計事務所 LIC・山本建築設計事務所 Дома в стиле модерн
LIC・山本建築設計事務所

LIC・山本建築設計事務所
LIC・山本建築設計事務所
LIC・山本建築設計事務所

Привлекательная ванная комната имеет окно с видом на дерево и деревянное ограждение, очень симпатично вписанные в формат интерьера в стиле азиатский минимализм. Мокрая зона душа со встроенным в пол сливом и ванной закрыта за стеклянной перегородкой и дверью, что позволяет использовать ванную комнату одновременно нескольким членам семьи, например, маме, купающей малыша, и папе, который готовится ко сну и уже чистит зубы.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Игровая комната

N－house－磐田, LIC・山本建築設計事務所 LIC・山本建築設計事務所 Дома в стиле модерн
LIC・山本建築設計事務所

LIC・山本建築設計事務所
LIC・山本建築設計事務所
LIC・山本建築設計事務所

Поднимаясь вверх по лестнице, из гостиной мы попадаем в коридор, который через два крупных арочных прохода доступен из детской игровой комнаты. Солнечная, симпатичная и оформленная натуральным деревом она смотрится отличным местом для детского досуга.

Необычная лестница

N－house－磐田, LIC・山本建築設計事務所 LIC・山本建築設計事務所 Дома в стиле модерн
LIC・山本建築設計事務所

LIC・山本建築設計事務所
LIC・山本建築設計事務所
LIC・山本建築設計事務所

Как мы уже подмечали ранее, лестница сначала ведет на площадку для игр и лишь потом в детскую игровую. Таким образом, детям действительно есть, где поиграть.

Спальня

N－house－磐田, LIC・山本建築設計事務所 LIC・山本建築設計事務所 Дома в стиле модерн
LIC・山本建築設計事務所

LIC・山本建築設計事務所
LIC・山本建築設計事務所
LIC・山本建築設計事務所

Стильная спальня родителей оформлена в традиционном азиатском стиле. Вместо кровати здесь – матрасы-татами, классический вариант для местной культуры, а подсветка потолочных балок делает атмосферу романтичной и почти праздничной каждый вечер.

Лучшие материалы для вас на homify:

Итальянская вилла в горах;

Красивые детские комнаты.

Обустроить спальню как истинный фэншуист: несколько советов
А вам понравился этот проект?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо