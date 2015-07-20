Как выбрать удобную и безопасную детскую кроватку

Удобная кровать – залог крепкого и здорового сна. Но если речь идет о кроватке для самых маленьких жителей квартиры, одним критерием комфортности здесь не обойтись. Чтобы не ошибиться в выборе, необходимо учесть множество факторов – прочность материала, соответствие конструкции возрасту ребенка, глубина, расстояние между бортиками и, наконец, дизайн. О том, как сориентироваться в многообразии детских кроваток, читайте в этой статей.
Для совсем маленьких детишек, которые совсем недавно научились сидеть, лучше чтобы дно кровати было повыше, ведь родителям то и дело приходится брать малышей на руки. Но как только ребенок становится активнее, дно желательно опустить на максимальную длинну, чтобы в порыве любопытства малыш не выпал из кроватки. В целях экономии покупайте кровать с регулирующимся дном.
Не забывайте, что как только малышам удается встать на ноги, они начинают усердно исследовать окружающее пространство. Поэтому к устойчивости кроватки нужно подходить с особым вниманием, равно как и к расстоянию между планками решетки, которое должно составлять 5-6 сантиметров, чтобы исключить вероятность застревания между планками ручек и ножек ребенка.
Родители, не на шутку увлеченные дизайном интерьера, мечтают о том, чтобы тяга к творчеству у ребенка пробудилась как можно раньше. Подросший малыш непременно оценит усилия мамы и папы, ведь в отличие от своих сверстников, детские комнаты которых украшены обоями с героями диснеевских мультиков, его личное пространство оформлено как в лучших интерьерных журналах.
Впрочем, большинство родителей все же придерживаются мнения, что дизайн в детской должен выглядеть ярко и непосредственно, как в комнате оформленной дизайнером Натальей Гурьяновой. Они не гонятся за последними новинками на рынке детской мебели, предпочитая добротную классику. Какой материал является идеальным для детской кроватки? Специалисты рекомендуют делать выбор в пользу ольхи, клена и березы, а при совершении покупки не постесняться спросить сертификат, в котором детально прописаны материалы, из которых состоит кроватка.
Современный рынок предлагает широкий выбор дизайнерских кроватей для детей, среди которых можно найти немало элегантных образцов. Тем не менее, когда речь идет о детях, в первую очередь нужно думать о безопасности. Пусть отдельные детали будут изготовлены или металла или пластика, но основу все же должно составлять дерево. Избегайте кроватей со сплошным дном. Несмотря на относительно недорогую стоимость, матрац в таких кроватях не
дышит, что может стать причиной появления плесневых грибков.
Дети растут очень быстро. Казалось бы только вчера ребенок научился сидеть, а ему уже пора менять спальное место на полноценный диван. Опять же в целях экономии рекомендуем обратить внимание на раскладывающиеся детские кушетки, которые можно использовать лет до 10. Как только в комнате ребенка появится такая кушетка, он тут же почувствует себя намного взрослее и с большей ответственностью начнет относиться к соблюдению порядка в собственной комнате.
Больше о детских комнатах вы сможете узнать из Книги идей ’6 очаровательных детских комнат’.