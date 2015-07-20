Как выбрать удобную и безопасную детскую кроватку

Дети растут очень быстро. Казалось бы только вчера ребенок научился сидеть, а ему уже пора менять спальное место на полноценный диван. Опять же в целях экономии рекомендуем обратить внимание на раскладывающиеся детские кушетки, которые можно использовать лет до 10. Как только в комнате ребенка появится такая кушетка, он тут же почувствует себя намного взрослее и с большей ответственностью начнет относиться к соблюдению порядка в собственной комнате.

Больше о детских комнатах вы сможете узнать из Книги идей ’6 очаровательных детских комнат’.