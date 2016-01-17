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Стиль жизни: деревянные дома

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Wooden houses., Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Дома в классическом стиле
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В век виртуальности, искусственных вещей и наличия большого количества техники многим из нас хочется окружить себя уютной природной атмосферой. Наверняка каждый, кто хоть немного задумывается об экологии, здоровом и гармоничном образе жизни, размышлял на тему переезда из квартиры в загородный дом. 

Действительно, мало что может сравниться с потрескиванием углей любимого камина, видом на озеро, невообразимым закатом и приятной тишиной, пропитанной тонким шепотом воды и листьев. К тому же, жизнь в доме, построенном из натуральных материалов, имеет практически бесконечный список преимуществ. Итак, в этой статье мы увидим, как традиции переплетаются с инновациями, а наши мечты воплощаются в реальность в формате деревянного коттеджа.

Безграничный простор для фантазии

Wooden houses. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Дома в классическом стиле
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Wooden houses.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Деревянный дом издревле был гордостью владельца и прямым доказательством изобилия и достатка. Современные деревянные дома имеют удобную новую планировку, в отличие от традиционных срубов, все коммуникации, инновационные технологии по отоплению и кондиционированию, а также такие «приятности», как домашний кинотеатр, спортзал или бассейн с сауной. Архитекторы homify, как мы с вами уже не раз видели на страницах журнала, отлично справляются с проектами загородных резиденций. Часто они возносят весь дом на совершенно новый уровень, украшая и подчеркивая красоту традиционной (но лишь на первый взгляд) архитектуры.

Индивидуальный подход

Wooden houses. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Дома в классическом стиле
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Wooden houses.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Нестандартный деревянный дом от студии дизайна Станислава Орехова имеет абсолютно эксклюзивный вид с оригинальными деталями фасада и интересными современными акцентами. Здесь мы видим основательность древесины, которая умело подчеркнута архитекторами, а также легкие вдохновляющие облицовочные штрихи. У такого дома, кажется, есть столь много преимуществ по сравнению со стандартными коттеджами, что именно такой дизайн начинает казаться настоящей панацеей от многих проблем.

Домик из сказки

Wooden houses. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Дома в классическом стиле
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Wooden houses.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Кантри-стиль, в отличие от многих других, является полностью автономным и очень интересным. Такие домики чаще всего похожи на сказочные и напоминают своим оформлением о традиционных и семейных ценностях. В них очень часто присутствуют различные пристройки (например, гараж или патио), а также мансардный этаж. Материалы отделки  изящно сочетаются в медовой палитре. Взгляните на этот дом, наверняка в оформлении его интерьеров не обошлось без домотканых дорожек и изящных кружевных скатертей.

Современные черты

Wooden houses. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Дома в классическом стиле
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Wooden houses.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Загородный коттедж может иметь более лаконичный дизайн и быть выполнен в американском стиле, который зачастую предполагает отделку сайдингом. Двери-слайдеры серьезно экономят место по всему дому. Такой проект выглядит весьма стильно и современно, а стоимость его строительства относительно невелика по сравнению с реализацией проектов из других материалов.

Теремок на новый лад

Wooden houses. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Дома в классическом стиле
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Wooden houses.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Роскошный деревянный особняк подойдет тем, кто ценит в доме уютное настроение, обилие текстиля, комфорт и ощущение полной безопасности. В этом очаровательном доме, кажется, можно жить неторопливой идеальной жизнью, наслаждаясь видами из окон или отдыхая возле камина с любимым томиком стихов. Зачастую для внешней и внутренней отделки архитекторы выбирают натуральное дерево с покрытием маслом и лаком, которое отлично смотрится на фоне природных красот. Для создания более утонченного внешнего вида современного фасада по периметру дом может быть украшен цветущими летом декоративными кустами.

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