Стиль жизни: деревянные дома

В век виртуальности, искусственных вещей и наличия большого количества техники многим из нас хочется окружить себя уютной природной атмосферой. Наверняка каждый, кто хоть немного задумывается об экологии, здоровом и гармоничном образе жизни, размышлял на тему переезда из квартиры в загородный дом.
Действительно, мало что может сравниться с потрескиванием углей любимого камина, видом на озеро, невообразимым закатом и приятной тишиной, пропитанной тонким шепотом воды и листьев. К тому же, жизнь в доме, построенном из натуральных материалов, имеет практически бесконечный список преимуществ. Итак, в этой статье мы увидим, как традиции переплетаются с инновациями, а наши мечты воплощаются в реальность в формате деревянного коттеджа.
Деревянный дом издревле был гордостью владельца и прямым доказательством изобилия и достатка. Современные деревянные дома имеют удобную новую планировку, в отличие от традиционных срубов, все коммуникации, инновационные технологии по отоплению и кондиционированию, а также такие «приятности», как домашний кинотеатр, спортзал или бассейн с сауной. Архитекторы homify, как мы с вами уже не раз видели на страницах журнала, отлично справляются с проектами загородных резиденций. Часто они возносят весь дом на совершенно новый уровень, украшая и подчеркивая красоту традиционной (но лишь на первый взгляд) архитектуры.
Нестандартный деревянный дом от студии дизайна Станислава Орехова имеет абсолютно эксклюзивный вид с оригинальными деталями фасада и интересными современными акцентами. Здесь мы видим основательность древесины, которая умело подчеркнута архитекторами, а также легкие вдохновляющие облицовочные штрихи. У такого дома, кажется, есть столь много преимуществ по сравнению со стандартными коттеджами, что именно такой дизайн начинает казаться настоящей панацеей от многих проблем.
Кантри-стиль, в отличие от многих других, является полностью автономным и очень интересным. Такие домики чаще всего похожи на сказочные и напоминают своим оформлением о традиционных и семейных ценностях. В них очень часто присутствуют различные пристройки (например, гараж или патио), а также мансардный этаж. Материалы отделки изящно сочетаются в медовой палитре. Взгляните на этот дом, наверняка в оформлении его интерьеров не обошлось без домотканых дорожек и изящных кружевных скатертей.
Загородный коттедж может иметь более лаконичный дизайн и быть выполнен в американском стиле, который зачастую предполагает отделку сайдингом. Двери-слайдеры серьезно экономят место по всему дому. Такой проект выглядит весьма стильно и современно, а стоимость его строительства относительно невелика по сравнению с реализацией проектов из других материалов.
Роскошный деревянный особняк подойдет тем, кто ценит в доме уютное настроение, обилие текстиля, комфорт и ощущение полной безопасности. В этом очаровательном доме, кажется, можно жить неторопливой идеальной жизнью, наслаждаясь видами из окон или отдыхая возле камина с любимым томиком стихов. Зачастую для внешней и внутренней отделки архитекторы выбирают натуральное дерево с покрытием маслом и лаком, которое отлично смотрится на фоне природных красот. Для создания более утонченного внешнего вида современного фасада по периметру дом может быть украшен цветущими летом декоративными кустами.