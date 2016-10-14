Как привлечь ребенка к работе по дому?

Первым делом, попробуйте составить перечень дел, которые необходимо выполнить. Работа по дому, уход за животными или садоводство – не следует каким-либо образом ранжировать занятость или поощрять одно дело более другого. Задача в том, чтобы привить ребёнку интерес к работе и ответственность за её исполнение. Обучая детей ответственному отношению к домашним делам, Вы будете параллельно стимулировать их социальную заинтересованность.

Дом для детей – более, чем для взрослых,- является не просто стенами – это своего рода опытный полигон для детских фантазий. Создавая окружение для взросления ребёнка, позаботьтесь о том, чтобы под рукой у малыша всегда были необходимые инструменты для воплощения задумок. Стимулируйте и поощряйте вовлечённость детей, организуйте специальные рабочие и игровые области – и Ваши дети самым естественным образом усвоят правила социальной жизни.