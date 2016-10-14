Как привлечь ребенка к работе по дому?

Заботливые родители обычно пытаются сделать все возможное, чтобы их ребенок развивался полноценно в физическом, эмоциональном и умственном плане: отдают в спортивные секции, ходят на совместные развивающие занятия, посещают разнообразные кружки, выбирают частные школы и детские сады. Но зачастую совсем забывают о важности и ценности воспитания внутри семьи. Часто любящий родитель решает оградить свое чадо от домашних обязанностей, считая, что таким образом продливает ему детство. Иной же взрослый избегает хлопот с маленьким неумелым помощником, ведь нужно же показать, объяснить, научить, так что быстрее и легче самому сделать. В результате в подростковом возрасте ребёнок оказывается дистанцирован от домашней жизни и сталкивается с обвинениями родителей в том, что от него помощи по дому не дождешься. Но ведь помогать он попросту не научен. Когда же начинать? Как только ребенок достиг определенного уровня самостоятельности, можно начинать привлекать его к выполнению домашних обязанностей, такая игра наверняка понравится малышу, так как он стремится повторять все за мамой и папой.
Александрия
Основываясь на своем опыте и жизненных ситуациях, взрослые могут придумать массу самых разных дел, которые может с пользой для семьи и интересом для себя выполнять ребенок. Но иногда родители пребывают в растерянности, не зная, что следует поручить детям, и как это сделать,поэтому далее мы привели несколько эффективных способов привлечь ребенка к работе по дому.
Домашнее воспитание крайне полезно для ребенка с раннего детства, однако и требует от родителей терпения и усилий на первых порах. Выполняя работу по дому со временем ребенок не только облегчает жизнь родителям, но и получает важные навыки: обучается самообслуживанию, организованности, привыкает брать на себя ответственность, в результате чего у него формируется чувство уверенности в себе. Если правильно организовать домашнюю среду и процесс научения, то даже полуторагодовалый ребенок сможет подмести за собой рассыпанное по полу печенье.Если же вы решили заняться перевоспитанием дошкольника или строптивого подростка, то нужно проявить некоторую находчивость.
Многочисленные исследования доказали, что длительное бесконтрольное сидение ребенка за компьютером приводит к ряду негативных последствий: нарушение зрения, невротизация, депрессия, утомляемость, снижение внимания. Чтобы отвлечь ребенка от компьютера, устраиваем регулярный семейный совет, в котором должны участвовать и дети, и родители. На семейном совете могут распределяться домашние дела, обсуждаться совместные планы на выходные, рассказываться события дня или недели, это может быть беседа, игра или любая совместная деятельность, позволяющая ребенку почувствовать себя равноправным членом семьи. Любовь и внимание – самое ценное, что могут дать своему ребенку родители. Совместные семейные игры и занятия являются залогом хороших взаимоотношений.
Модное ныне, хотя совсем не такое и новое, направление DIY вопреки всяким осуждающим измышлениям является далеко не пустым трендом. Ко всем прочим достоинствам DIY – это ещё и прекрасный воспитательный инструмент. Предложите своему ребёнку поучаствовать наравне с Вами в декорировании Вашего дома. Одним из базовых принципов детской психики является подражание: ребёнок с удовольствием составит Вам компанию в изготовлении причудливого светильника или апсайклинге мебели. Очень важно понимать, что проект, предназначенный для ребёнка, должен быть посилен для него. В идеале, не смотря на Ваше участие, большую часть работы он должен сделать самостоятельно, вплоть до финишной отделки. И помните, что для ребёнка не просто приятно, но существенно и необходимо знать, что его труд расценивается так же, как и взрослый, а значит результат Вашего совместного творчества непременно должен найти место в интерьере Вашего дома.
Прекрасным поводом для совместной занятости может послужить приготовление ужина. Вполне естественно, что для того, чтобы такое времяпрепровождение было удобным и даже вообще возможным, необходимо позаботиться о порядке и устройстве кухни. Для самых маленьких деток удобно и целесообразно соорудить специальное место, детскую кухоньку, где ребёнок мог бы копировать действия взрослых, наблюдая за приготовлением пищи. Разумеется, подобные манипуляции не проходят бесследно, и в результате поприбавится уборки. Так что вполне уместным представляется выделить игровую область при помощи особого напольного покрытия, влаго- и износостойкого. Хорошо подойдут здесь керамогранитная плитка, грубой фактуры линолеум либо ламинат. Совместный труд, конкретные и посильные для малыша задачи, соучастие – всё это провоцирует и поддерживает в ребёнке стремление к новому опыту, помогает развивать речь, память, внимание и воображение.
Очень часто беспорядок в доме приводит к серьезным семейным разногласиям, главной причиной ссор между родителями и детьми является беспорядок в комнате ребенка и его нежелание там убирать.Часто подросток просто не замечает беспорядка и не понимает, чего от него требуют. Крики и угрозы здесь совершенно не эффективны, будьте примером, займитесь уборкой вместе, постепенно у ребенка сформируется привычка, и он будет понимать какого именно порядка от него хотят. Начните с раннего детства, подключите в помощь игру, каждый вечер собирайте раскиданные игрушки, например,притворяясь грибниками. Часто причиной беспорядка становится неудобно организованная система хранения или её полное отсутствие, подберите вместе с ребенком удобные ящики, полки, коробки, определите каждой вещи свое место.
Чаще всего дети очень любят занятия на свежем воздухе, поэтому вам не придется их долго уговаривать присоединиться к вам в саду. Чем же занять малыша? Выделите небольшую грядочку, пусть ребенок сам сажает на ней растения, ухаживает за ними. Если Вы трепетно относитесь к внешнему виду своего сада, не лишним будет заранее решить, каким образом и где будет устроена эта зона. Опытные специалисты могут помочь Вам организовать сад так, чтобы садоводство Вашего ребёнка не только не разрушало общего замысла, но даже вносило в него прибавочный элемент непосредственности. Подобные
огородные занятия будут способствовать развитию трудолюбия, дисциплинированности, помогут ребенку познать некоторые законы природы, особенно, если вы будете помогать ему в этом. Скорее всего ваше чадо изваляется с ног до головы в земле, песке и воде, но это его способ познания, поэтому забудьте про слово “грязно” и наберитесь терпения. Кроме того можно предложить ребенку помочь вам: вырывать траву, носить воду и поливать растения, собирать овощи и ягоды, осенью – убирать листву, а зимой- снег, подрастая ребенок сможет выполнять такие задания самостоятельно.
Первым делом, попробуйте составить перечень дел, которые необходимо выполнить. Работа по дому, уход за животными или садоводство – не следует каким-либо образом ранжировать занятость или поощрять одно дело более другого. Задача в том, чтобы привить ребёнку интерес к работе и ответственность за её исполнение. Обучая детей ответственному отношению к домашним делам, Вы будете параллельно стимулировать их социальную заинтересованность.
Дом для детей – более, чем для взрослых,- является не просто стенами – это своего рода опытный полигон для детских фантазий. Создавая окружение для взросления ребёнка, позаботьтесь о том, чтобы под рукой у малыша всегда были необходимые инструменты для воплощения задумок. Стимулируйте и поощряйте вовлечённость детей, организуйте специальные рабочие и игровые области – и Ваши дети самым естественным образом усвоят правила социальной жизни.