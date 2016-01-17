Сауна в доме: как сделать ее привлекательной

Популярность здорового образа жизни коснулась всех сфер жизнедеятельности современного человека, в том числе и обустройства собственного жилища. Все больше и больше людей хотели бы иметь дома личный омолаживающий оазис, который способен восстановить силы и наполнить организм энергией. Речь идет о сауне.
Названная конструкция является излюбленным местом для релаксации тех, кто подвержен постоянным стрессам. Как правило, после тяжелого дня на работе, совершенно не хватает времени и сил, чтобы побаловать себя спа-процедурами. К тому же, это весьма дорогостоящее удовольствие. Имея в своем доме сауну, вы сможете наслаждаться ее прелестями когда душа того пожелает.
Учитывая стремительное развитие современных технологий, обустроить комфортную и безопасную сауну можно практически в любом жилище. Но чаще всего она встречается в домах частного типа.
Мы подготовили для вас рекомендации, которые помогут сделать сауну в вашем доме привлекательной и функциональной. Отбросьте долгие раздумья и подарите себе возможность укрепить здоровье и продлить молодость, не выходя из дома.
Поскольку домашняя сауна сегодня пользуется популярностью, то вполне объяснимо существование определенных модных тенденций ее оформления.
Если говорить об отделочных материалах, то пальму первенства уверенно удерживает натуральное дерево. Это не самый дешевый вариант облицовки, зато он рекомендован большинством дизайнеров и специалистов по строительству и обслуживанию подобных зон для отдыха.
С целью экономии средств, некоторые используют дерево в качестве декора и создания акцентов, оформляя основную часть сауны керамической плиткой. При грамотном выборе ее образцов, можно соорудить довольно привлекательную сауну. Но не забудьте установить специальные решетки из дерева на места для сидения и лежания, чтобы обеспечить комфортную и безопасную эксплуатацию сооружения.
Для оформления печей и стен возле них применяют натуральный камень (жадеит, серпентинит, талькохлорит), кирпич или стильные экраны из закаленного стекла.
Подбирая материалы для строительства и оформления сауны, обязательно оцените их экологичность и безопасность для здоровья.
Подбор качественных и правильных материалов для отделки сауны является залогом ее безопасности, долговечности и удобной эксплуатации. Учитывая специфику данного помещения, а именно – высокую температуру внутри, нужно отдавать предпочтение таким материалам, которые стойко ее выдержат.
Идеальным вариантом для облицовки стен вашей сауны можно с уверенностью назвать натуральное дерево. Этот природный материал отличается прочностью, а также отменными характеристиками в условиях высоких температур и влажности. Прислонившись к стене из дерева, вы не получите ожог, что очень важно для безопасности каждого любителя сауны.
Благодаря разнообразию оттенков и рисунков натуральной древесины, можно создать индивидуальный стиль домашней сауны и наслаждаться уникальным дизайном данного помещения каждый день.
Если говорить об отделки пола в сауне, то здесь есть определенные особенности, которыми не следует пренебрегать.
Дело в том, что натуральное дерево, которое рекомендовано для стен, на полу лучше не применять. Это связано с тем, что нижнюю часть деревянного пола практически невозможно полностью просушить, а это чревато его гниением и появлением таких неприятных вещей, как плесень и грибок. К тому же, если ваши гости будут посещать сауну без обуви, то пол из натурального дерева будет сложно очистить и продезинфицировать.
Чтобы исключить все вышеописанные неудобства, предлагаем использовать для отделки пола керамическую плитку. Она устойчива к влаге и высоким температурам, прекрасно моется и позволяет создать на полу любую композицию, ведь этот материал представлен в широком ассортименте расцветок и фактур. Рекомендуем выбирать матовую неглазурованную плитку, чтобы пол в сауне не был скольким и прекрасно выглядел.
Облицовка сауны вагонкой из натурального дерева – самый распространенный вариант ее оформления. Это связано с удобством ее применения, высокими эстетическими характеристиками и доступной ценой.
Особенностью деревянной вагонки является то, что ее элементы соединяются между собой без каких-либо клеящих материалов, использование которых строго запрещено в саунах. Кроме того, вагонку можно монтировать в любом направлении – горизонтально, вертикально или по диагонали.
Отделка потолка в сауне имеет огромное значение для общего восприятия помещения и требует тщательного подхода.
В этом вопросе, опять же, лидирует дерево. Но поскольку к потолку вы не прикасаетесь, можно использовать для его облицовки и другие материалы – камень, керамическую плитку, кирпич.
Потолок должен быть качественно сконструирован, чтобы обеспечить сохранность тепла в сауне. Поскольку горячий воздух поднимается вверх, то щели на потолке недопустимы. Учитывая то, что возле потолка будет максимальная температура, использовать для его отделки пластик, пенопласт и все виды стружечных плит строго запрещено.
Если ваши финансовые возможности позволяют, обязательно используйте для отделки сауны редкие породы дерева. Хоть они и дорогостоящие, но их применение сделает дизайн помещения просто потрясающим, а также подарит вам приятные тактильные ощущения во время релаксирующих процедур.
Африканский дуб или абаши – это древесина светлого оттенка, для которой характерна повышенная прочность, легкость и отсутствие каких-либо вредных смол. На абаши приятно лежать, поскольку такая древесина не имеет сучков и неровностей.
Канадский кедр выбирают настоящие эстеты. Эта древесина источает приятный аромат, который считается также целебным. Сауны из кедра могут иметь различные природные оттенки и рисунки, что делает такой вариант отделки особо привлекательным.
Дуб – это один из наиболее красивых материалов для облицовки сауны. Его древесина плотная и тяжелая, она имеет бархатистую текстуру и привлекательные оттенки. Дуб в интерьере сауны выглядит дорого и презентабельно, он подчеркнет ваш статус и наличие вкуса.
Если ваш бюджет на строительство домашней сауны ограничен, включайте фантазию и придумывайте неповторимый стиль для ее обустройства. С оригинальным подходом к дизайну можно на скромной территории создать потрясающую конструкцию, которая поразит ваших друзей и порадует членов семьи.
Пример подобного оформления вы видите на фото. Небольшая сауна выглядит невероятно красиво и стильно благодаря интересной укладке деревянных элементов и созданию из них объемных секций.
Для всех, кто любит окружать себя разнообразным декором, предлагаем подобрать соответствующее убранство для собственной сауны. Для этого подойдут элементы из камня различного цвета, размера и текстуры, мозаика, резное дерево.
Комбинируя разнообразные материалы и их цвета, удается создать невероятную композицию даже на весьма ограниченном пространстве. В качестве дополнительного декора используйте стильные светильники.
Проявите фантазию и не бойтесь экспериментировать!
Если вы живете один и в связи с этим не уверены в целесообразности строительства сауны – спешим развеять ваши сомнения. Не стоит лишать себя удовольствия и возможности укрепить иммунитет, не покидая пределы жилища.
Предлагаем вариант компактной сауны, расчитанной на одного человека. При всей своей лаконичности, она сочетает в себе лучшие современные тенденции в дизайне и подборе материалов. В интерьере сауны присутствует натуральное дерево, вагонка, стильный мерцающий экран и элегантная емкость для камней.