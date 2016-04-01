Усовершенствуйте свою туалетную комнату

Согласны ли вы с утверждением, что нет предела совершенству ? Если да, то предлагаем несколько простых методов преображения вашей туалетной комнаты.

В этой статье мы рассмотрим не такие радикальные способы усовершенствования дизайна, как смена отделочных материалов или сантехники, а более доступные и быстрые. Поверьте, что обновление пространства может быть увлекательным и творческим занятием, в котором должны принять непосредственное участие все члены вашей семьи.

Поскольку туалетные комнаты зачастую имеют ограниченную квадратуру, то для их усовершенствования нужно применять хитрые дизайнерские приемы, позволяющие с помощью цветовых, декоративных и прочих элементов дать новую жизнь привычному помещению.

Не бойтесь проявлять себя и экспериментировать, чтобы получить удивительные результаты. А мы постараемся вдохновить вас на подобные обновления в своей квартире.