Усовершенствуйте свою туалетную комнату

Согласны ли вы с утверждением, что
нет предела совершенству? Если да, то предлагаем несколько простых методов преображения вашей туалетной комнаты.
В этой статье мы рассмотрим не такие радикальные способы усовершенствования дизайна, как смена отделочных материалов или сантехники, а более доступные и быстрые. Поверьте, что обновление пространства может быть увлекательным и творческим занятием, в котором должны принять непосредственное участие все члены вашей семьи.
Поскольку туалетные комнаты зачастую имеют ограниченную квадратуру, то для их усовершенствования нужно применять хитрые дизайнерские приемы, позволяющие с помощью цветовых, декоративных и прочих элементов дать новую жизнь привычному помещению.
Не бойтесь проявлять себя и экспериментировать, чтобы получить удивительные результаты. А мы постараемся вдохновить вас на подобные обновления в своей квартире.
Наполнить туалетную комнату яркими цветами не так сложно, как вам может показаться на первый взгляд. Самый простой способ – приобрести небольшой коврик или полотенца любимого оттенка. Если отделка туалетной комнаты выполнена в светлых тонах, то идеально подойдут названные аксессуары сочного цвета, а для ярких помещений выбирайте предметы сдержанной гаммы.
Кроме текстильных элементов, наполнить туалетное пространство цветом способны различные интерьерные наклейки, которыми можно украсить фасады мебели или плитку. Они просты в применении, легко наклеиваются и удаляются, не оставляя следов. Чтобы наклейки смотрелись презентабельно, рекомендуем предварительно как следует очистить и обезжирить поверхность. Расправить готовую композицию можно пластиковым или резиновым шпателем.
Отлично освежат интерьер туалетной зоны стильный светильники. Подберите оптимальный оттенок и разместите устройство на видном месте, чтобы светильник стал акцентной точкой пространства.
Чтобы туалетная комната в вашем доме заиграла новыми гранями, наполняйте ее пространство приятными ароматами. Помощниками на этом пути станут разнообразные аксессуары, которые содержат в своем составе ароматизированные ингредиенты.
Наиболее распространенный способ для реализации данной идеи – использование свечей, ароматических палочек и масел. Данные аксессуары способны моментально преобразить атмосферу туалетного пространства, плавно распространяя выбранные вами запахи по всему периметру помещения. Не забывайте соблюдать правила безопасности при работе с ними – используйте специальные подставки и контейнеры, а также не оставляйте без присмотра зажженный огонь.
Источниками приятных ароматов в туалетной комнате может быть также мыло, стикеры для унитаза или специальные емкости с распылителями, которые наполняются парфюмированной водой.
Если на полочке есть место для небольшой вазы с живыми цветами – непременно воспользуйтесь этим, разместив там букет любимых растений. Последние будут не только благоухать, но и радовать глаз.
Украшение стен – эффективный способ усовершенствования дизайна туалетной комнаты. Для того, чтобы подобрать оптимальный декор, продумайте его тематику, цветовую палитру, а также вид нового убранства.
Самый простой способ по-новому оформить стены в туалете – разместить на них интересные картины, фотографии или рисунки в рамочках. Для этого подойдут самые разнообразные типы изображений – портреты знаменитостей, абстрактные композиции, природные мотивы или постеры легендарных кинофильмов. Подобных украшений может быть сразу несколько, что усилит декоративный эффект и позволит вам создать целую серию изображений одного характера.
Также можно украсить помещение так называемыми настенными тату – наклейками с четко прорисованными линиями, или же подобрать клеящееся полотно для конкретной стены.
Просто выкрасив стену в любимый цвет, вы тем самым привнесете в дизайн что-то новое и необычное. Главное при этом подобрать правильный оттенок, который бы гармонировал с остальными элементами помещения.
Времена, когда для хранения использовали исключительно полочки и шкафчики, давно канули в лету. Сегодня для интерьеров туалетных комнат можно подыскать что-то поинтереснее, превратив тем самым дизайн последних в произведение искусства.
Вы только взгляните на дивную находку для хранения туалетной бумаги, представленную на фото! Необычное дерево
зацвело яркими красками благодаря развешанным на его ветвях рулонам туалетной бумаги. Благодаря декорированию одной из стен зеркалом, дизайнерам интерьера удалось не только зрительно увеличить пространство, но и сделать дерево вполне правдоподобным и объемным.
Кроме потрясающего эстетического эффекта такого украшения, вы всегда сможете визуально проконтролировать запасы туалетной бумаги в доме и при необходимости включить этот товар в список будущих покупок.
Создайте в туалетной комнате уникальную атмосферу – и вы начнете воспринимать ее дизайн совершенно иначе. В этом вам поможет приглушенное или зонированное освещение, а также уникальный декор или отделка центральной стены.
Обратите внимание на представленное фото. Туалетная комната на нем имеет самую стандартную планировку и небольшую квадратуру, но, благодаря интересному дизайнерскому решению, выглядит просто потрясающе. Насыщенный синий цвет создает неповторимую стилистику, а нарочитая неровность центральной стены является настоящей изюминкой помещения. Такой абсолютный минимализм покорит всех с первого взгляда.
Прежде, чем решится на подобный эксперимент, оцените свои возможности и подумайте, будет ли похожая туалетная комната вписываться в имеющийся дизайнерский ансамбль вашей квартиры.
Важным условием совершенной туалетной зоны является тщательный уход за ее чистотой и исправностью всех механизмов, которые присутствуют в комнате.
Приучите себя к регулярной уборке и не допускайте возникновения на поверхностях заметных загрязнений. Делайте запасы туалетной бумаги и чистящих средств, чтобы всегда иметь возможность содержать туалет в безупречном виде.
Не упускайте из поля зрения мелочи, которые имеют важное значение для общего восприятия комнаты. Следите за постоянным наличием мыла, чистых полотенец, освежителей воздуха. Не допускайте появления известкового налета на кафеле и смесителях, поскольку это портит вид туалетной комнаты в целом.
Обновленный дизайн может быть не только красивым, но и полезным для здоровья. Как вы относитесь к живым растениям в туалетной комнате? Если положительно – то взгляните, что можно соорудить из них!
Потрясающее настенное панно из различных цветов станет находкой для ценителей живой природы и ярких оттенков в интерьере. Располагая вазоны вертикально на специальной настенной конструкции, вы создадите неповторимую атмосферу и обеспечите ощутимый приток кислорода. Подберите удачное освещение – и наслаждайтесь безупречным видом своей туалетной комнаты.
Всем, у кого есть чувство стиля и юмора, рекомендуем использовать забавные аксессуары для туалетной комнаты.
Банальные крючки, держатели и полочки смело заменяйте на более современные конструкции. Пример последних можете оценить на фото. Позитивная голова зеленого человечка – ни что иное, как держатель для туалетной бумаги. Его креативный дизайн никого не оставит равнодушным и наверняка заставит каждого лишний раз улыбнуться.
В современном мире так много негатива и стрессов, поэтому такие аксессуары просто необходимы тем, кто ищет дополнительные источники отличного настроения.