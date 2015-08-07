Гостиная в стиле кантри: советы по дизайну

Деревенский стиль или так называемый стиль кантри не теряет своей популярности несмотря на увлечение минимализмом и хай-теком, ведь стремление к домашнему уюту и знакомой по детским воспоминаниям теплой обстановке никто не отменял. Ностальгия по лучшим временам способствовала популяризации всего винтажного и ретро.

Главные элементы стиля кантри – теплые, натуральные, приглушенные цвета, обилие натурального дерева, цветочные и растительные орнаменты в оформлении интерьера, милые и немного наивные элементы декора.

Стиль кантри отличается своей относительной дешевизной, так как предметы мебели могут быть самыми простыми и даже не новыми, а в качестве декора подойдут собственноручно изготовленные поделки или разные старинные вещи с блошиного рынка.

Стиль кантри очень разнообразен, ведь попытка восстановить деревенское жилище Прованса или дождливой Англии дадут совершенно разный результат. Это направление особенно популярно при оформлении загородных домов и коттеджей, однако вполне возможно превратить и обычную городскую квартиру в теплый оазис, уголок, свободный от суеты мегаполиса. Чаще всего дизайнеры обращаются к деревенскому стилю при дизайне кухни. Сегодня же мы расскажем, на что следует обратить особое внимание при оформлении гостиной в стиле кантри.