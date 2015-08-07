Гостиная в стиле кантри: советы по дизайну

Деревенский стиль или так называемый стиль кантри не теряет своей популярности несмотря на увлечение минимализмом и хай-теком, ведь стремление к домашнему уюту и знакомой по детским воспоминаниям теплой обстановке никто не отменял. Ностальгия по
лучшим временам способствовала популяризации всего винтажного и ретро.
Главные элементы стиля кантри – теплые, натуральные, приглушенные цвета, обилие натурального дерева, цветочные и растительные орнаменты в оформлении интерьера, милые и немного наивные элементы декора.
Стиль кантри отличается своей относительной дешевизной, так как предметы мебели могут быть самыми простыми и даже не новыми, а в качестве декора подойдут собственноручно изготовленные поделки или разные старинные вещи с блошиного рынка.
Стиль кантри очень разнообразен, ведь попытка восстановить деревенское жилище Прованса или дождливой Англии дадут совершенно разный результат. Это направление особенно популярно при оформлении загородных домов и коттеджей, однако вполне возможно превратить и обычную городскую квартиру в теплый оазис, уголок, свободный от суеты мегаполиса. Чаще всего дизайнеры обращаются к деревенскому стилю при дизайне кухни. Сегодня же мы расскажем, на что следует обратить особое внимание при оформлении гостиной в стиле кантри.
Как мы уже упоминали, прежде, чем приступить к ремонту, стоит подумать, какой именно стиль вы предпочитаете для своей ретро-гостиной – скромный уют русской избы или, может, небрежный лоск Дикого Запада?
Однако прежде мы рассмотрим главные черты практически любых помещений в деревенском стиле, пару слов о главном в гостиных в стиле кантри. Первое – это простая, даже немного грубая отделка потолка и стен натуральными материалами. Деревянные балки, натуральный камень, большое количество текстиля в интерьере, как правило, также натурального. Предметы из хромированного металла, пластика, синтетических материалов будут диссонировать с общим видом помещения.
Второе – цветовая гамма. Приглушенные, теплые оттенки, цвета натурального дерева, состаренной латуни и меди, отсутствие лишней вычурности и декоративности, простые очертания – залог гармонии в вашей гостиной.
И последний немаловажный пункт – игра с текстилем. Особое место в оформлении занимают натуральные ткани часто с мелким цветочным орнаментом, в горошек или клетку. Практически в любом кантри интерьере присутствуют многочисленные занавески, покрывала, пледы, коврики, скатерти и салфетки. Даже обивка мягкой мебели должна соответствовать общей концепции.
Все это дополняют простые декоративные изделия, часто ручной работы – старинные предметы обихода от чугунных утюгов до глиняных кувшинов и плетеных корзин и кресел-качалок. Кроме того такой интерьер украсят необычные композиции из веток, листьев, полевых цветов и тд.
Гостиная в стиле кантри отлично гармонирует с элементами традиционного русского жилища и эта тенденция в последнее время становятся все популярнее. Только посмотрите, как современно смотрятся русские березки и обычное лукошко! Предыдущий пример демонстрирует прекрасный интерьер в русском стиле. Однако если вы живете не в загородном доме-срубе и не можете позволить себе изразцовой печи или хотя бы камина, не отчаивайтесь. Ретро-акценты можно внедрить и в дизайн обычной квартиры. На фото мы видим отличную работу с деталями: грубые деревянные балки на потолке, необработанная кирпичная перегородка, отделка стен деревянным брусом натурального оттенка, теплые коричневые тона интерьера. Его дополняют милые сентиментальные детали – самовар, глиняный кувшин, плетеные корзинки, облаченные в мешковину, подушки для декора и сидения из натуральных тканей. Все это придаст изюминку вашей гостиной без риска в прямое копирование старинных интерьеров, ведь в музее жить не очень комфортно, не так ли?
Кантри-интерьер в американском стиле можно описать как более солидный, основательный, лишенный нарочитой декоративности. В нем преобладают спокойные цвета, четкие линии и контуры. Потолок часто отделан деревянными балками, деревянные же полы украшены шкурами животных или ковриками с индейскими орнаментами или в стиле пенчворк. Стены обшиты деревом, зачастую присутствует необработанная кирпичная кладка. Один из важнейших элементов гостиной в стиле кантри по-американски – большой камин, облицованный нарочито грубым, необработанным камнем. Мебель в таком интерьере массивная, из цельного дерева без лишних украшательств. Классический вариант – кожаные диваны и кресла. Также будет отлично смотреться обычное деревянное кресло-качалка с овечьей шкуркой вместо пледа. Все это дополняют рога животных, латунные и медные предметы, винтажные вещи ручной работы.
Еще одно популярное направление в стиле кантри получило свое название от южного французского региона Прованс, известного своими пейзажами, мягким климатом и синими лавандовыми полями. Если вы отдадите предпочтение именно этому направлению, ваша гостиная в кантри стиле получится утонченной, воздушной и элегантной. Для стиля прованс характерная более светлая цветовая палитра с сочными деталями – белый, песочный, светло-голубой цвета с вкраплениями лавандового, желтого или бирюзового. Для французского деревенского стиля характерны светлая декоративная штукатурка стен, светлые деревянные полы или напольная плитка, имитирующая камень, простая окрашенная деревянная мебель, часто искусственно состаренная. В декоре присутствует элегантная фарфоровая посуда и натуральные ткани. Главное – не переборщите с украшательством. Вся прелесть в стиле прованс заключается в его простоте и ненавязчивости в сочетании с деревенской романтикой.
Это направление, пожалуй, является самым строгим и сдержанным из всех рассмотренных вариантов. Для него характерны более темные, насыщенные тона – коричневый, темно-красный, темно-зеленый. Стены зачастую обшиты деревом или обтянуты тканью с цветочным узором или изображением животных, сцен охоты. Мебель добротная, массивная, часто винтажная или искусственно состаренная. Главные предметы интерьера – большой мягкий диван (возможно кожаный) и несколько комфортных кресел как этот идеальный представитель свеого рода. Большое внимание уделяется текстилю – обивке мягкой мебели, гардинам, обивке стен. В комнате не должно создаваться впечатление стерильного порядка: обычно обстановка старинных британских особняков наполнена многочисленными мелочами, оставшимся от предыдущих поколений. Непринужденный британский лоск с налетом времени создаст нужную атмосферу в гостиной в стиле кантри.
Если же вас преследует ностальгия по детству и воспоминания о том беззаботном времени, когда ваша бабушка еще была рядом и угощала вас горячими пирожками, обратите внимание на традиционный
дореволюционный стиль с его уютными диванами, тяжелыми гардинами, наивными флоральными орнаментами, резными рамами зеркал и коллекцией старых фотографий любимых в простых рамках. Такой интерьер дополнят винтажные лампы, издающие мягкий свет, уютные абажюры, растения в больших кадках, белые накрахмаленные скатерти и винтажная форфоровая посуда.