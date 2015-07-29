Секреты дизайна кухни в классическом стиле

По статистике, большинство хозяев квартир выбирают классический дизайн кухни. Гостиная и спальная комната могут быть современными и отвечать последнему слову моды, но кухню предпочитают оформлять в более строгой манере, отдавая дань традициям. Классический стиль универсален, его любят за качественные материалы, используемые при отделке, а так же за элегантность и лаконичность. Классика актуальна во все времена, и даже через несколько лет кухня в этом дизайне будет выглядеть респектабельно.

Классический стиль – это выверенные пропорции, четкие прямые линии, соблюдение симметрии. Подразумевается использование только натуральных экологичных материалов, поэтому воплощение дизайна обойдется хозяевам не дешево, но кухня верой и правдой прослужит долгие годы. Остановимся подробнее на других важных моментах, которые стоит учесть при создании классического стиля в кухне.