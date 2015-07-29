Секреты дизайна кухни в классическом стиле

По статистике, большинство хозяев квартир выбирают классический дизайн кухни. Гостиная и спальная комната могут быть современными и отвечать последнему слову моды, но кухню предпочитают оформлять в более строгой манере, отдавая дань традициям. Классический стиль универсален, его любят за качественные материалы, используемые при отделке, а так же за элегантность и лаконичность. Классика актуальна во все времена, и даже через несколько лет кухня в этом дизайне будет выглядеть респектабельно.
Классический стиль – это выверенные пропорции, четкие прямые линии, соблюдение симметрии. Подразумевается использование только натуральных экологичных материалов, поэтому воплощение дизайна обойдется хозяевам не дешево, но кухня верой и правдой прослужит долгие годы. Остановимся подробнее на других важных моментах, которые стоит учесть при создании классического стиля в кухне.
Окна и двери должны отвечать общему утонченному стилю классической кухни. Можно сделать их арочными, можно квадратными или филенчатыми. Требование к материалам остается тем же: в приоритете качество и натуральность, поэтому деревянные окна и двери как нельзя лучше подойдут для кухни в классическом дизайне. Если вам хочется подчеркнуть роскошь интерьера, обратите внимание на межкомнатные двери с витражом, а гладкие двери можно украсить рельефной лепниной по периметру наличника.
На любом этапе отделки классической кухни никак нельзя экономить; будь то напольное покрытие или потолок, стоит выбирать только качественные, а значит, дорогостоящие материалы. Для классического интерьера лучше всего подходит паркет, но для кухни это не самый удачный выбор. Наиболее оптимальные покрытия – керамическая плитка или керамогранит, имитирующие дерево или камень. Еще один практичный и при этом не менее красивый вариант – ламинат. Он схож с паркетом по свойствам, но более прост в укладке и уходе, и, что немаловажно, значительно дешевле.
Для дизайна элегантной классической кухни подойдут мягкие спокойные цвета: бежевый, песочный, оливковый, мятный, розовый, серый, синий, любые другие бледные оттенки. Часто в дизайне используют белый и цвета натурального дерева. Можно выбрать как светлую, так и темную палитру, исключены лишь яркие кричащие цвета – им нет места в строгом интерьере. Наиболее гармонично в классическую кухню впишутся естественные оттенки, олицетворяющие аристократизм.
Чаще всего на кухнях в стиле классика встречаются белоснежные гладкие потолки, украшенные лепниной по периметру или узорной росписью. Это более утонченный способ отделки потолка. Но при нынешнем разнообразии материалов не обязательно соблюдать все традиции, допускается использование прогрессивных технологий: например, подвесных потолков со встроенными светодиодными лампочками или натяжных потолков с имитацией росписи. Для классической кухни приемлем любой из этих вариантов, но желательно отдавать предпочтение однотонной отделке.
Шикарное дополнение дизайна кухни классического стиля – текстильные обои, но вряд ли хозяйки сочтут их подходящими для кухни. Всегда нужно помнить о том, что на кухне будет много запахов и капель жира. Поэтому стоит обратить внимание на моющиеся обои, а также на стеновые панели и декоративную штукатурку. В любом из них можно найти достойные варианты для оформления классической кухни. Если однотонные стены кажутся вам скучными, то неброский орнамент или рисунок будут красиво подчеркивать аристократичность интерьера. Не отбрасывайте в сторону текстильные обои: в кухне, совмещенной с гостиной, можно оформить ими ту часть комнаты, где не будет происходить готовка.
Органично впишется в интерьер классической кухни массивная люстра в центре комнаты. Принято считать, что люстры уместны в гостиных комнатах, но это не совсем верно. Ничто так не дополняет изысканную классику, как роскошная кованая, хрустальная или бронзовая люстра, и не важно, гостиная это или кухня. Вместо люстры можно подобрать канделябр или светильник с абажуром. Помимо центрального освещения приветствуется дополнительное, но не в слишком большом количестве; от точечной подсветки мебели лучше полностью отказаться. Ультрамодные светильники тоже вряд ли смогут передать благородный дух классики.
Мебель из натуральных пород ценного дерева – признак безупречного вкуса и респектабельности. Если позволяет площадь кухни, центральное место оставьте для большого стола, который соберет вокруг себя всю семью и друзей. Стулья соответствуют столу и могут иметь изящную текстильную обивку. Кухонный гарнитур тоже желательно выбирать из дерева, но допускаются варианты из МДФ или пластика. Весьма эффектно смотрятся лепные узоры и резная фурнитура, украшенная серебром и позолотой. Почетное место займет столешница из мрамора, бальзата, гранита или более экономичного аналога – литокерамики. Помните о естественности и придерживайтесь ее во всем – и в материалах, и в палитре. Также не забывайте и о том, что следует соблюдать симметрию и геометрические пропорции.
Хлопок и лен – вот те материалы, которые должны быть в текстильном оформлении классической кухни. Для штор важен цвет и длина; оттенок подбирайте в тон стен или в целом схожий с общей гаммой комнаты, а более подходящая длина – в пол. Альтернатива обычным шторам – римские, или по-другому романские, шторы, более удобные в использовании и при этом не менее элегантные. Также можно использовать легкие занавески и портьеры. Цветовая гамма кухонного текстиля не должна быть броской, утонченно будет смотреться светлая спокойная палитра с мелким и невзрачным рисунком.
Невесомая красота
Бытовую технику можно гармонично вписать в интерьер кухни, а можно скрыть за фасадами гарнитура. Для изысканной кухни в традиционном классическом дизайне техника в ретро-стиле будет настоящей находкой. Но это не значит, что современным приборам не место на такой кухне. Например, дизайнеры студии SAMARINA PROJECTS предложили обрамить плазму роскошной рамой, и телевизор стал похожим на картину, что не испортило классический дизайн, а наоборот, привнесло свою изюминку. Классический стиль неплохо соседствует с инновациями, главное, грамотно разместить технику, не выставляя ее на передний план – на первом месте должна быть изысканность.
Проявите скромность при выборе декоративных аксессуаров. Несмотря на то, что классический стиль – образец роскоши, эта роскошь не выставляется на показ. Сдержанность и умеренность – вот что по-настоящему важно для классики. Поэтому можно выбрать несколько аксессуаров, которые только подчеркнут утонченность интерьера и не будут отвлекать от него внимание. Для оформления кухни в классическом дизайне подойдут вазы с живыми и искусственными цветами, подсвечники, керамические фигурки, фарфоровый сервиз, антикварные вещи. При грамотном выборе отделки и декора вы сможете создать очаровательную классическую кухню, завораживающий шик которой сделает приятным каждый день для всей семьи и не оставит равнодушным ни одного гостя.