Если вы решили сделать ремонт в кухонном помещении или устали каждый день мыть вручную горы посуды, то вам просто необходима посудомоечная машина. Но как не ошибиться и сделать правильный выбор? Как выбрать хорошую и недорогую посудомоечную машину? На данный момент есть большое количество производителей, немалое количество самых разных моделей, поэтому сложно сразу определиться. Учтите, что есть экземпляры эконом-класса, имеющие набор базовых функций, и премиум-класса, отличающиеся стильным дизайном, широким набором функций, низким уровнем шума. Перед тем как решить, какую посудомоечную машину взять, определитесь со своими потребностями (как часто будете мыть посуду, какой объем и т.д.), с финансовыми возможностями.
В данной статье вы узнаете, как выбрать хорошую и недорогую посудомоечную машину. Приведены важные советы и рекомендации от специалистов, на которые стоит обратить внимание. Тогда вы купите подходящую для вас и вашей семьи модель.
У каждой посудомоечной машины есть несколько программ мытья. К ним относят 3 основные, такие как интенсивная мойка (для особо сильного загрязнения), умеренная мойка (для ежедневного использования), бережная мойка (для хрупкой посуды). Если модель прибора более оснащенная, то есть и дополнительные нужные программы. К примеру, есть предварительное замачивание (размягчения засохших остатков пищи), экономичная мойка (для не сильно грязной посуды, затрачивается меньший объем воды), автоматическое определение уровня загрязнения. Также существуют и другие интересные функции.
Как выбрать хорошую и недорогую посудомоечную машину? Современные машинки оснащены множеством датчиков контроля мытья, расхода энергии и воды, разными интеллектуальными системами, которые выбирают подходящие режимы работы для большей эффективности. Большинство моделей имеют емкости для посуды, сделанные из нержавеющей стали. Почему именно этот материал? Он прочен, имеет износоустойчивость, может использоваться более высокая температура воды при мойке, в период сушки металл отлично отражает тепло, можно применить нагревательный элемент с меньшей мощностью, что хорошо повлияет на энергопотребление. У пластиковых емкостей тоже есть свои плюсы, они имеют небольшой вес, что облегчает саму посудомоечную машину, снижает цену за прибор.
При выборе обратите внимание на такую характеристику, как форма емкости, размер, какие виды посуды и какое ее количество они вместят, есть ли что-то лишнее, что вам совсем не понадобится. Есть емкости, имеющие съемные, складывающиеся и регулируемые части, они универсальны и практичны. Некоторые модели имеют специальные полочки для размещения столовых приборов. Все емкости хорошо проверьте, их подвижность, нет ли повреждений. Компактные посудомоечные машины имеют емкости меньшего размера, их форма и исполнение не разнообразны по сравнению с емкостями больших машин.
Как выбрать хорошую и недорогую посудомоечную машину? Обратите еще внимание на такую характеристику, как система защиты от протечек воды. Принцип действия этих систем безопасности посудомоечных машин у каждого производителя почти одинаковый. Это система датчиков контроля объема воды и переполнения. Отличаются только их названия у разных моделей. Есть разные типы сушки в посудомоечных машинах. В элитных моделях есть самый быстрый и эффективный метод удаления влаги, он осуществляется горячим воздухом, то есть это турбосушка. Среднюю степень качества и скорости имеет сушка вентиляторами. Самым простым и долгим способом высушивания является конденсационная сушка. Принцип ее действия заключается в испарении влаги, а затем удалении ее через специальный влагоприемник.
Расход энергии напрямую зависит от размера посудомоечной машины. Но стоит помнить, что все посудомоечные машины подразделяются на классы относительно количества потребляемой энергии. Для российских условий энергопотребление не имеет такое важное значение, как в Европе. Но все же будет приятно понимать то, что на весь процесс мытья посуды потратится не более полутора киловатт электричества.
Современными производителями выпускаются посудомойки трех основных видов относительно размера:
- Полноразмерная машина (рассчитана на 12 -14 наборов посуды, ее размеры – 60х60х85 см).
- Узкая машина (рассчитана на 6-9 комплектов, ее ширина составляет 45 см)
- Компактная машина (рассчитана на 4-5 комплектов, ее размеры – 45х55х45 см).
Также можно приобрести отдельно стоящий прибор или встраиваемый. Чтобы вы смогли определиться с размером посудомоечной машины, приводим такую информацию. У семьи, состоящей из 3-5 человек, за день собирается около 10 наборов посуды, к этому прилагаются еще сковородки и кастрюли. Поэтому лучше берите машину с запасом вместимости, для лучшей эффективности включайте ее раз в день. Небольшая семья из двух человек может взять компактную модель.
Как выбрать хорошую и недорогую посудомоечную машину? У всех крупных производителей есть выбор посудомоечной машины относительно различной градации уровня шума, то есть от приемлемого до очень тихого. Бесшумный вариант, конечно же, выйдет намного дороже. Снижение уровня шума достигается современными звукоизоляционными материалами, гасителями вибраций, насосами и электродвигателями с низким уровнем шума. Поэтому выбирая тишину, вам нужно за нее доплатить.
В этом сегменте рынка бытовых приборов конкуренция высокая, а выбор очень большой. Стоимость начинается от 10 тысяч рублей за компактные приборы и до продвинутых встраиваемых моделей, цена которых может составлять до 130 тысяч рублей. К премиум брендам относятся Miele, Kuppersbusch, Gaggenau. AEG, De Dietrich. Значительно дешевле выйдут настольные посудомоечные машины, к тому же их эксплуатация более экономная из-за меньшего расхода воды и энергии.
Таким образом, вы ознакомились с тем, как выбрать хорошую и недорогую посудомоечную машину, на что нужно обратить внимание и с чем ознакомиться перед осуществлением покупки.