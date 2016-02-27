Как выбрать хорошую и недорогую посудомоечную машину? Современные машинки оснащены множеством датчиков контроля мытья, расхода энергии и воды, разными интеллектуальными системами, которые выбирают подходящие режимы работы для большей эффективности. Большинство моделей имеют емкости для посуды, сделанные из нержавеющей стали. Почему именно этот материал? Он прочен, имеет износоустойчивость, может использоваться более высокая температура воды при мойке, в период сушки металл отлично отражает тепло, можно применить нагревательный элемент с меньшей мощностью, что хорошо повлияет на энергопотребление. У пластиковых емкостей тоже есть свои плюсы, они имеют небольшой вес, что облегчает саму посудомоечную машину, снижает цену за прибор.

При выборе обратите внимание на такую характеристику, как форма емкости, размер, какие виды посуды и какое ее количество они вместят, есть ли что-то лишнее, что вам совсем не понадобится. Есть емкости, имеющие съемные, складывающиеся и регулируемые части, они универсальны и практичны. Некоторые модели имеют специальные полочки для размещения столовых приборов. Все емкости хорошо проверьте, их подвижность, нет ли повреждений. Компактные посудомоечные машины имеют емкости меньшего размера, их форма и исполнение не разнообразны по сравнению с емкостями больших машин.

Как выбрать хорошую и недорогую посудомоечную машину? Обратите еще внимание на такую характеристику, как система защиты от протечек воды. Принцип действия этих систем безопасности посудомоечных машин у каждого производителя почти одинаковый. Это система датчиков контроля объема воды и переполнения. Отличаются только их названия у разных моделей. Есть разные типы сушки в посудомоечных машинах. В элитных моделях есть самый быстрый и эффективный метод удаления влаги, он осуществляется горячим воздухом, то есть это турбосушка. Среднюю степень качества и скорости имеет сушка вентиляторами. Самым простым и долгим способом высушивания является конденсационная сушка. Принцип ее действия заключается в испарении влаги, а затем удалении ее через специальный влагоприемник.