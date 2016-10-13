Свежие идеи удобного дома для кошки

Кошки умеют совершать немыслимые акробатические трюки, и залезть на наивысшую точку в доме она может без труда. Любимым местом для них являются разнообразные лесенки, так как они помогают добраться на высоту, которую они ценят, как безопасность. Если предложить питомцу места для отдыха на возвышениях, нужно предусмотреть при этом их безопасный спуск.

Предположительными местами для отдыха и свежими идеями для кошек могут быть:

- вертикального расположения когтеточки, имеющие размеры от пола до потолка, которые могут быть оснащены платформами, норками для передышки и рамками для удобного лазания;

- отслужившие шкафчики, серванты, имеющие достаточно пространства внутри, чтобы там можно было отдохнуть, поиграть в прятки или поохотиться. Рядом с таким предметом можно расположить тумбочку или более низкий предмет, чтобы кошка двигалась ступенчато вниз или вверх;

- полки в доме можно переделать так, чтобы это было удобно и для кота. Главное, чтобы эти поверхности не скользили, ведь покрытие полок из дерева зачастую лаковое, и оно может быть травмоопасным для животного;

- сон на нижних полках книжного или плательного шкафа – одно из любимых занятий кошек. Значит нужно освободить немного пространства для них, если это возможно. в доме есть кошка, хрупкие и дорогостоящие предметы нужно убрать в безопасные места.

Еще одной свежей идеей для кошек от дизайнеров будет организация на стене специальных маршрутов, которые состоят из полочек, закрепленных на разных уровнях и оборудованных гамакам и небольшими домиками. Все поверхность, по которым будет передвигаться кошка должны быть нескользящими, чтобы во время передвижения ему удавалось точить коготки.

Оборудование вертикальных дорожек для передвижения кошек очень порадует вашего питомца, ведь он любит исследовать не только горизонтальные плоскости дома, но и в се окружающее его пространство. Такие свежие идеи для кошек качественно расширят их жизненное пространство. При этом так ценимое кошкой безопасное состояние будет ей гарантировано на верхних точках маршрута.