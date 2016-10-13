Свежие идеи удобного дома для кошки

Забота о своих домашних любимцах нужна постоянно, и тогда они с благодарностью ответят своей преданностью и хорошим поведением. Тем более в зимний период, когда на улице холодно и коты больше времени проводят дома, в теплом, уютном помещении. При этом нужно создать такие условия, чтобы в морозные дни ваш любимец имел возможность играть, как и раньше, гулять на улице и беспрепятственно возвращаться в дом, когда хозяев нет на месте. Настроение кошки также зависит от ее комфорта и образа жизни, который ей готовы предложить в доме. Для этих животных огромное значение имеет окружающая их среда, поэтому свежие идеи для кошек постоянно актуальны.
Ограничивать свободу кошки или нет, это нужно решать в индивидуальном порядке. Но у вашего любимца должна быть своя зона комфорта - маленький домик, в котором кошке будет тепло, уютно и удобно. Сделать комфортабельным для любимца его личный уголок – задача первостепенная для хозяина. Здесь нужно идти на компромиссы и учитывать потребности маленького животного, чтобы в последствие всем было хорошо – и кошечке и хозяевам.
Если вам больше по душе минимализм интерьера, вы будете вынуждены поступиться своей принципиальностью и создать дом, соответствующий потребностям кошки. Большие объемы помещения, в которых много света, чистые линии и идеальный порядок не совсем подходят для кошек. Невзирая на хорошую адаптацию этих животных к любой среде им нужен свой уголок, где они могут прятаться ото всех. Таких убежищ в доме может быть сколько угодно в любых квартирах и домах, но только не там, где приветствуется минимализм. Для кошек нет ничего приятнее слегка захламленного дома, в котором есть где поохотиться, залезть в потайное место и исследовать самые укромные места.
У этих маленьких хищников выработана потребность спрятаться, и для этого есть свои причины, поэтому иметь свое убежище им просто необходимо. Свежей идеей для кошек может быть свой оригинальный домик. Его можно сделать самостоятельно из подручных материалов, например коробки, обшитой мягкой тканью или купить готовый комфортабельный домик в зоомагазине. Очень часто кошки предпочитают самостоятельно сделанные дома. Главное, чтобы в нем было достаточно места, но большим такое жилище быть не должно.
Кошки умеют совершать немыслимые акробатические трюки, и залезть на наивысшую точку в доме она может без труда. Любимым местом для них являются разнообразные лесенки, так как они помогают добраться на высоту, которую они ценят, как безопасность. Если предложить питомцу места для отдыха на возвышениях, нужно предусмотреть при этом их безопасный спуск.
Предположительными местами для отдыха и свежими идеями для кошек могут быть:
- вертикального расположения когтеточки, имеющие размеры от пола до потолка, которые могут быть оснащены платформами, норками для передышки и рамками для удобного лазания;
- отслужившие шкафчики, серванты, имеющие достаточно пространства внутри, чтобы там можно было отдохнуть, поиграть в прятки или поохотиться. Рядом с таким предметом можно расположить тумбочку или более низкий предмет, чтобы кошка двигалась ступенчато вниз или вверх;
- полки в доме можно переделать так, чтобы это было удобно и для кота. Главное, чтобы эти поверхности не скользили, ведь покрытие полок из дерева зачастую лаковое, и оно может быть травмоопасным для животного;
- сон на нижних полках книжного или плательного шкафа – одно из любимых занятий кошек. Значит нужно освободить немного пространства для них, если это возможно. в доме есть кошка, хрупкие и дорогостоящие предметы нужно убрать в безопасные места.
Еще одной свежей идеей для кошек от дизайнеров будет организация на стене специальных маршрутов, которые состоят из полочек, закрепленных на разных уровнях и оборудованных гамакам и небольшими домиками. Все поверхность, по которым будет передвигаться кошка должны быть нескользящими, чтобы во время передвижения ему удавалось точить коготки.
Оборудование вертикальных дорожек для передвижения кошек очень порадует вашего питомца, ведь он любит исследовать не только горизонтальные плоскости дома, но и в се окружающее его пространство. Такие свежие идеи для кошек качественно расширят их жизненное пространство. При этом так ценимое кошкой безопасное состояние будет ей гарантировано на верхних точках маршрута.
Свежей идеей для кошек в борьбе со скукой будут их соплеменники. Поэтому было бы неплохо, если б в доме нашлось место хотя бы еще для одной особи. Хотя когда наступает социальная зрелость (от 1,5 года до 4 лет) могут появиться проблемы. Животные, находясь постоянно рядом в небольшом пространстве, проявляют свою несдержанность по отношению к соплеменникам и конфликтуют между собой по поводу и без повода. Причиной могут стать игрушки, пища, места отдыха, внимание хозяев.
С этими проблемами легче справиться, предоставив питомцам нужные ресурсы или ограничить их количество по размерам жилплощади. Формулой расчета количества ресурсов будет наличие одного комплекта на одного кота, живущего в доме и плюс один, который находится рядом. Формулы, по которой можно рассчитать количество питомцев на один квадрат нет, нужно руководствоваться в этом вопросе здравым смыслом. Десять кошек в однокомнатной квартире – это куча проблем.
Контакт с людьми для кошек достаточно важен, но не всегда одинаково для каждого животного. Будет лучше, если ваш маленький друг сам решит, когда и сколько общаться с людьми и предоставить ему возможность самому быть инициатором общения. Людям свойственно хвастаться своим любимцем, хочется, чтобы им восхищались, но мало кому из котов нравится всеобщее внимание, которое их может очень раздражать. Тем не менее, они любят играть с нападением, чтобы ухаживали за их шубками, разговаривали с ними. Такие контакты приятнее котам, чем тискания и поцелуи. Достаточно свежей идеей для кошки будет контакт с собачкой. Некоторые кошечки любят контактировать с этими животными и их общение иногда выглядит очень забавно.
Постоянно держать открытой дверь на улицу, чтобы кошка беспрепятственно выходила зимой на прогулку не очень приятно. Но обеспечить беспрепятственный и безопасный вход и выход в любое время для своего питомца можно. Если у кошки выработана привычка гулять, в зимнее время этому препятствовать нельзя. Свежей идеей для кошки будет вырезанная специальная дверца или приставленная к балкону лесенка, по которой кошке будет легко пробираться на улицу и обратно.
Кошки являются особыми существами и их потребности совсем не такие, как у нас. Им не всегда достаточно еды и крова, чтобы чувствовать себя хорошо. Необходимо рассматривать их жизнедеятельность в комплексе. Свежей идеей для кошки может быть появление новых незнакомых элементов, чтобы у нее была возможность тренировать свое обоняние и заниматься изучением непривычных вещей. Деревяшечки, камешки, растения, коробочки или пакеты из бумаги могут оставляться для любимцев в самых разных местах и пусть они сами делают выбор, чем заняться в первую очередь. При этом не стоит забывать, что контакты с землей, предметами с улицы и прогулки на свежем воздухе могут приводить к заражению паразитами в любое время года, в том числе и зимой. Поэтому вакцинировать кошку от паразитов нужно обязательно.