Просторный дом, окруженный природой

Специалисты из Украины не перестают нас удивлять стильным и современным подходом к дизайну загородного дома. Панорамное остекление, правильная планировка, эффектные виды из окна и красивый дизайн интерьера – что еще нужно семье, которая решила переехать в загородный дом? Архитектор из Днепропетровска IVAN YURIMA помог реализовать мечту, спроектировав этот интересный коттедж. Здесь, как и в других домах, оформленных автором, витает ощущение спокойствия и удаленности от внешних тревог, а весь мир сконцентрирован вокруг жизни одного семейства.
Этот дом состоит из трех блоков — центрального и двух боковых. Такое решение избавило интерьер от коридоров. В центральной части дома расположена гостиная, просторный холл с частной коллекцией картин, кухня и столовая зона. Пространство, которое предназначено для отдыха в кругу семьи, имеет открытую планировку, наклонное перекрытие и более высокие потолки.
Здание выполнено в популярном стиле модерн с несколькими зонами отдыха на свежем воздухе. Практически каждое помещение имеет панорамные окна, часть из которых выходит в сад. Высота витражей превышает пять метров, таким образом, интерьер дома удалось сделать максимально светлым.
Архитектурная доминанта проекта – облицованный оранжевыми керамическими плитами объем, который «работает» на две стороны: внутри дома это камин, а снаружи – очаг для барбекю.
Справа от центрального и самого высокого «блока» располагаются апартаменты хозяев дома. Здесь находится спальня, санузел с большим панорамным окном и джакузи, гардеробная и кабинет. Слева – апартаменты, предназначенные для сына. Здесь разместилась еще одна спальня, гардеробная, просторный санузел и спортзал. Жилые комнаты и гостиная имеют юго-восточную ориентацию, поэтому внутреннее убранство приватной части дома хорошо освещено.
В дизайне интерьера дома преобладают прямоугольные формы. Межкомнатные двери в закрытом положении сливаются с поверхностью стены. В спальнях для покрытия пола использована паркетная доска, в других помещениях – керамогранит.
Спальня сына, а также персональный спортзал, полностью облицованы фанерной доской. Во внутренней отделке дома применены фанера и бетон. Кроме того, в дизайне интерьера и на фасадах в качестве отделочного материала используется доска лиственницы.
Террасы стали неотъемлемой частью архитектурного ансамбля, органично объединив внутреннее и внешнее пространство дома. При проектировании архитектор предусмотрел отдельные выходы на свежий воздух из каждого помещения. Пространство вокруг дома в дневное время защищено от прямых лучей света специальными панелями, а в вечернее – подсвечивается электрическими светильниками.