Просторный дом, окруженный природой

Специалисты из Украины не перестают нас удивлять стильным и современным подходом к дизайну загородного дома. Панорамное остекление, правильная планировка, эффектные виды из окна и красивый дизайн интерьера – что еще нужно семье, которая решила переехать в загородный дом? Архитектор из Днепропетровска IVAN YURIMA помог реализовать мечту, спроектировав этот интересный коттедж. Здесь, как и в других домах, оформленных автором, витает ощущение спокойствия и удаленности от внешних тревог, а весь мир сконцентрирован вокруг жизни одного семейства.