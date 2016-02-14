Нарисуйте проект своего нового дома как настоящий архитектор

От идеи до реального дома - путь долгий и зачастую непростой. Чтобы ваш проект не превратился в долгострой, а получившийся дом не разочаровал ваши ожидания, большое внимание стоит уделить проработке эскизов строения. Постарайтесь как можно детальнее продумать и отобразить хотя бы в виде карандашного наброска – в каком стиле дом вы хотите, размер, форму конструкций, расположение на участке. В таких эскизах есть два важных момента. Во-первых, отображая ваши идеи на листе бумаги, вы и сами станете более четко представлять, как это будет выглядеть в реальной жизни, какие решения удачные, а от чего стоит отказаться. Во-вторых, общение с профессиональными проектировщиками и подрядчиками по строительству дома при наличии ваших эскизов и чертежей, будет более конструктивным, без лишних вопросов, неточностей и недопонимания.
Когда ваш проект еще только начинает вырисовываться в вашем воображении, первые попытки отобразить мысли в виде рисунка часто наталкиваются на проблему отсутствия конкретики: вы представляете только общий образ и чертеж не складывается. Не ставьте перед собой задачу сразу сделать точный чертеж – со всеми размерами и деталями.
Начните с примерных набросков мягкими карандашами, мелками, акварельными красками. Размытые мягкие очертания, полупрозрачные сочетания оттенков – то что нужно, чтобы подобрать нужный размер и форму строения, представить как дом вписывается в пейзаж вашего участка, сочетания оригинальных архитектурных идей. А когда ваши мысли начнут постепенно приобретать более однозначный вид, беритесь за линейку и карандаш и начинайте делать более четкие чертежи.
Казалось бы, чем точнее нарисован чертеж – с указанием размеров и материалов, тем понятнее будет ваша идея. Но не забывайте о специфике человеческого воображения – нам проще представить реальный объект, чем мысленно перевести язык цифр в язык образов. Поэтому не пренебрегайте обычными рисунками, где с помощью теней и полутонов предметы изображаются так, как они будут выглядеть в обычной жизни – без стрелочек-сносок и чертежных значков. Зачастую такой эскизный набросок в карандаше быстро решает все недопонимания и снимает много вопросов.
Детальные чертежи с указанием всех размеров, с видом сверху, в профиль и в разрезе – дело профессионалов, но когда вы сами рисуете эскиз дома, отображение строения в перспективе вполне доступно и сразу сделает ваш рисунок более понятным. Отображение вашего дома в перспективе - простое решение, которое поможет сразу оценить размеры, форму, пропорции строения, гармоничность архитектуры и отделки фронтальной и боковой части, размещение на участке.
Чтобы нарисовать дом в перспективе, проведите определите на эскизе точки схода, к которым будут стремится стены дома. Нарисуйте угловое ребро и тонкой линией наметьте – как линии от угла спускаются в точки сходов. Обозначьте на сходящихся вниз линиях более четким контуром пропорциональные размеры стен дома и нарисуйте остальные вертикали углов. И самое главное – не забывайте, перспективную точку схода вы выбираете один раз и к ней должны стремится все детали эскиза дома: стена, окно, дверь.
Что нам стоит дом построить, нарисуем будем жить – оптимистичный девиз, но не руководство к действию для создания эскизов. Нет смысла детально прорисовывать каждый кирпичик фасада, это лишь сделает ваш чертеж визуально перегруженным деталями, мультяшно-ярким рисунком. Обозначьте условно фактуру и цветовую гамму материалов, акцентируя внимание на важных для вас деталях. Хотите посмотреть как сочетается материал крыши и цвет фасада? Нарисуйте небольшую часть эскиза более четко, а остальное – в прозрачных полутонах для создания общего объема строения. Появилась интересная идеи оформления крыльца?
Примерьте ее более четкий образ на фоне легкого контура строений.
Есть такое правило свободных ассоциаций – говорить первую мысль, пришедшую в голову, не перебирая вариантов и не подбирая нужных слов. Обычно именно такой молниеносный ответ и будет самым честным и точным. То же самое правило действует и в эскизных набросках – рисуйте смелее, легко и небрежно образы, мимолетно появляющиеся в вашем воображении. Не вдавайтесь в точность деталей и пропорций, это пока всего лишь один из многих десятков набросков, а не каменный дом на века.