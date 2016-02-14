Нарисуйте проект своего нового дома как настоящий архитектор

Когда ваш проект еще только начинает вырисовываться в вашем воображении, первые попытки отобразить мысли в виде рисунка часто наталкиваются на проблему отсутствия конкретики: вы представляете только общий образ и чертеж не складывается. Не ставьте перед собой задачу сразу сделать точный чертеж – со всеми размерами и деталями.

Начните с примерных набросков мягкими карандашами, мелками, акварельными красками. Размытые мягкие очертания, полупрозрачные сочетания оттенков – то что нужно, чтобы подобрать нужный размер и форму строения, представить как дом вписывается в пейзаж вашего участка, сочетания оригинальных архитектурных идей. А когда ваши мысли начнут постепенно приобретать более однозначный вид, беритесь за линейку и карандаш и начинайте делать более четкие чертежи.