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Нарисуйте проект своего нового дома как настоящий архитектор

Перла Вереника Перла Вереника
Ristrutturalzione Corte Giannini, Studio Tecnico Fanucchi Studio Tecnico Fanucchi Дома в классическом стиле
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От идеи до реального дома - путь долгий и зачастую непростой. Чтобы ваш проект не превратился в долгострой, а получившийся дом не разочаровал ваши ожидания, большое внимание стоит уделить проработке эскизов строения. Постарайтесь как можно детальнее продумать и отобразить хотя бы в виде карандашного наброска – в каком стиле дом вы хотите, размер, форму конструкций, расположение на участке. В таких эскизах есть два важных момента. Во-первых, отображая ваши идеи на листе бумаги, вы и сами станете более четко представлять, как это будет выглядеть в реальной жизни, какие решения удачные, а от чего стоит отказаться. Во-вторых, общение с профессиональными проектировщиками и подрядчиками по строительству дома при наличии ваших эскизов и чертежей, будет более конструктивным, без лишних вопросов, неточностей и недопонимания. 

Примерные идеи – мягкие линии, четкие требования – жесткие линии

PAPEL DE PAREDE, GAMA ENGENHARIA GAMA ENGENHARIA
GAMA ENGENHARIA

GAMA ENGENHARIA
GAMA ENGENHARIA
GAMA ENGENHARIA

Когда ваш проект еще только начинает вырисовываться в вашем воображении, первые попытки отобразить мысли в виде рисунка часто наталкиваются на проблему отсутствия конкретики: вы представляете только общий образ и чертеж не складывается. Не ставьте перед собой задачу сразу сделать точный чертеж – со всеми размерами и деталями. 

Начните с примерных набросков мягкими карандашами, мелками, акварельными красками. Размытые мягкие  очертания, полупрозрачные сочетания оттенков – то что нужно, чтобы подобрать нужный размер и форму строения, представить как дом вписывается в пейзаж вашего участка, сочетания оригинальных архитектурных идей. А когда ваши мысли начнут постепенно приобретать более однозначный вид, беритесь за линейку и карандаш и начинайте делать более четкие чертежи.

Всегда используйте полутона

Ristrutturalzione Corte Giannini, Studio Tecnico Fanucchi Studio Tecnico Fanucchi Дома в классическом стиле
Studio Tecnico Fanucchi

Studio Tecnico Fanucchi
Studio Tecnico Fanucchi
Studio Tecnico Fanucchi

Казалось бы, чем точнее нарисован чертеж – с указанием размеров и  материалов, тем понятнее будет ваша идея. Но не забывайте о специфике человеческого воображения – нам проще представить реальный объект, чем мысленно перевести язык цифр в язык образов. Поэтому не пренебрегайте обычными рисунками, где с помощью теней и полутонов предметы изображаются так, как они будут выглядеть в обычной жизни – без стрелочек-сносок и чертежных значков. Зачастую такой эскизный набросок в карандаше быстро решает все недопонимания и снимает много вопросов.

Дизайн в перспективе

Эскизное проектирование беседки homify
homify

Эскизное проектирование беседки

homify
homify
homify

Детальные чертежи с указанием всех размеров, с видом сверху, в профиль и в разрезе – дело профессионалов, но когда вы сами рисуете эскиз дома, отображение строения в перспективе вполне доступно и сразу сделает ваш рисунок более понятным. Отображение вашего дома в перспективе  - простое решение, которое поможет сразу оценить размеры, форму, пропорции строения, гармоничность архитектуры и отделки фронтальной и боковой части, размещение на участке.

Чтобы нарисовать дом в перспективе, проведите определите на эскизе точки схода, к которым будут стремится стены дома. Нарисуйте угловое ребро и тонкой линией наметьте – как линии от угла спускаются в точки сходов. Обозначьте на сходящихся вниз линиях более четким контуром пропорциональные размеры стен дома и нарисуйте остальные вертикали углов. И самое главное – не забывайте, перспективную точку схода вы выбираете один раз и к ней должны стремится все детали эскиза дома: стена, окно, дверь.

Легкий намек на качества материалов

Casa del Fattore, Studio Tecnico Fanucchi Studio Tecnico Fanucchi
Studio Tecnico Fanucchi

Studio Tecnico Fanucchi
Studio Tecnico Fanucchi
Studio Tecnico Fanucchi

Что нам стоит дом построить, нарисуем будем жить – оптимистичный девиз, но не руководство к действию для создания эскизов. Нет смысла детально прорисовывать каждый кирпичик фасада, это лишь сделает ваш чертеж визуально перегруженным деталями, мультяшно-ярким рисунком. Обозначьте условно фактуру и цветовую гамму материалов, акцентируя внимание на важных для вас деталях.  Хотите посмотреть как сочетается материал крыши и цвет фасада? Нарисуйте небольшую часть эскиза более четко, а остальное – в прозрачных полутонах для создания общего объема строения. Появилась интересная идеи оформления крыльца? Примерьте ее более четкий образ на фоне легкого контура строений. 

Чем быстрее, тем лучше

Старый город Dariya Dranishnikova Произведения искусстваКартины и принты
Dariya Dranishnikova

Старый город

Dariya Dranishnikova
Dariya Dranishnikova
Dariya Dranishnikova

Есть такое правило свободных ассоциаций – говорить первую мысль, пришедшую в голову, не перебирая вариантов и не подбирая нужных слов. Обычно именно такой молниеносный ответ и будет самым честным и точным. То же самое правило действует и в эскизных набросках – рисуйте смелее, легко и небрежно образы, мимолетно появляющиеся в вашем воображении. Не вдавайтесь в точность деталей и пропорций, это пока всего лишь один из многих десятков набросков, а не каменный дом на века. 

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