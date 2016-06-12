Самые популярные примеры винтовых лестниц

Пожалуй, одними из самых практичных и эстетичных лестниц являются винтовые. Они экономят место в маленьких пространствах и служат истинным украшением просторных апартаментов. Они настолько универсальны, что могут применяться практически в любом стиле.
Согласитесь, что винтовая лестница, стремительно убегающая и манящая за собой, владеющая авантюрным сюжетом и цепко приковывающая внимание, неизменно интригует и завораживает.
Принося невероятный стиль в дизайн интерьера, она не просто дополняет, а собирает и определяет его, являясь бесспорным координационным центром любого помещения.
Конечно, сложная инженерная конструкция на все сто выполняет своё прямое предназначение, соединяя между собой этажи дома. Но насколько стильно, эффектно и драматично она это делает!
Сегодня мы расскажем о самых популярных примерах винтовых лестниц.
Дизайн винтовой лестницы, а также материал изготовления во многом определяет интерьер, в котором она будет находиться. Чаще всего их делают комбинированными из металла и дерева, используя при этом твердые породы древесины (дуб, бук, клен, ясень). Такие конструкции идеально впишутся в любой стиль интерьера.
Сделать из лестницы истинное произведение искусства помогут неповторимые резные элементы декора, которые выполняются вручную. При этом в зависимости от породы используемой древесины различают простые лестницы и лестницы премиум-класса. Так, к дорогостоящим породам относят палисандр, африканское дерево венге, орегонскую сосну, кипарис, эбеновое дерево, бризильскую араухарию, тик, кемпас, магано, ироко, меранти, красное дерево, ярра, дуссия, мербау, сукупира.
В настоящее время такие конструктивные элементы сооружений, как лестницы, уже давно перестали нести исключительно функциональную нагрузку. Сейчас в помещении они играют не меньшую роль, чем обои или напольное покрытие, порой превращаясь в самый яркий акцент интерьера. Немало дизайнерских проектов было создано таким образом, когда элегантные винтовые лестницы становились изюминкой помещения и деталью, под которую создавался дальнейший дизайн интерьера.
Винтовые лестницы во все времена отражали суть эпохи. Мощные, исторические, сложенные из камня или лёгкие, изящные, сконструированные из прочных современных материалов, они всегда раскрывают талант своих изобретателей и выражают подлинное искусство в архитектурных формах.
Такая конструкция также может выступать и в роли арт-объекта – интересного цвета, необычной формы, с замысловатым декором или светодиодной подсветкой.
Открытая винтовая лестница станет настоящей “изюминкой” загородного особняка. В конструкции этой подъёмной ленты, например, не предусмотрено использование подступенков, поэтому визуально она как бы парит в воздухе. Выглядит такая лестница очень изящно, не теряя при этом своих практичных свойств.
Простое устройство позволяет этим компактным сооружениям занимать минимум полезного пространства. Состоят такие лестницы из опоры, ступенек, вертикальных стоек (балясин) и перил (по желанию).
В отличие от маршевых лестниц, винтовые достаточно компактны и размещаются на меньшем пространстве. И только этот факт толкает многих архитекторов включить в проект данный конструктивный элемент. Посудите сами, винтовая лестница занимает не более 2м² жилого пространства и может быть размещена как возле стены, так и в центре комнаты, поэтому она с легкостью вписывается даже в самые скромные по габаритам помещения. Пожалуй, экономия полезной площади – это главный плюс таких конструкций.
Еще одним преимуществом, вытекающим из предыдущего, является относительная дешевизна таких лестниц по сравнению с маршевыми конструкциями. На изготовление и монтаж винтовой лестницы понадобится меньше материала, и это, конечно же, скажется на общей стоимости – она будет невысокой (но только не в том случае, если вы захотите иметь у себя дома эксклюзивный вариант).
Винтовая лестница уместна не только в тесных и узких интерьерах, но и в просторных помещениях.
Так, например, монолитная лестница из бетона – практичное решение для частного дома. Пока они еще не так распространены, как традиционные конструкции, но постепенно они набирают все большую популярность.
Бетонная лестница – надежное, долговечное, но вместе с тем очень красивое сооружение. Достаточно небольших строительных навыков, чтобы украсить свой дом прочной лестницей, рассчитанной на десятилетия. Многообразие вариантов отделки позволит гармонично встроить ее в любой интерьер.
Многообразие материалов и цветовых решений позволяет изготовить лестницу, которая гармонично впишется в любой интерьер. Однако чаще всего она изготовляется из металла, дерева и стекла. Не редко используют и керамику или натуральный камень или же комбинируют различные материалы.
Металлические винтовые лестницы считаются одними из самых популярных сегодня. Особенно, стальные конструкции, имеющие внутренний опорный стержень. Он является несущей основой всей лестницы, поэтому его выполняют из металлической трубы с толстыми стенами, диаметр которой равен 50 миллиметрам и больше.
Преимущество модульных чугунных лестниц, например, заключается не только в
надежности, долговечности и износоустойчивости, но и в возможности выбрать любую комплектацию – их можно подобрать с металлическим или стеклянным ограждением, с прозрачными или деревянными ступеньками, с подсупенками или без них. Такая лестница непременно станет украшением загородного дома. Особенно, если он выполнен в классическом стиле.
Учтите, что винтовая лестница в тёмных тонах будет выглядеть намного массивнее, однако на контрасте со светлым фоном стен и потолка подобная конструкция превращается в активный элемент интерьера. При этом ей потребуется поддержка со стороны каких-либо элементов декора, например картин, мебели или штор.
Каменные винтовые лестницы нынче огромная редкость, они более походят на монолитные сооружения. При этом чаще всего опорой для них служат не столбы, а непосредственно стены помещения.
Такая массивная лестница станет настоящим украшением помещения, оформленного в стиле ампир, барокко, классика и модерн. Акцентируем внимание на том, что самостоятельно изготовлением подобных лестниц лучше не заниматься, правильным решением станет поручить это дело профессионалам, которые обладают необходимыми для этого знаниями и навыками.
Не редко первая ступенька несколько выступает из общей ширины марша и ей придаётся закруглённая форма. Таким образом, она выделяется от остальных ступеней, что придаёт всей конструкции большей изысканности.