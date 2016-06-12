Самые популярные примеры винтовых лестниц

Пожалуй, одними из самых практичных и эстетичных лестниц являются винтовые. Они экономят место в маленьких пространствах и служат истинным украшением просторных апартаментов. Они настолько универсальны, что могут применяться практически в любом стиле.

Согласитесь, что винтовая лестница, стремительно убегающая и манящая за собой, владеющая авантюрным сюжетом и цепко приковывающая внимание, неизменно интригует и завораживает.

Принося невероятный стиль в дизайн интерьера, она не просто дополняет, а собирает и определяет его, являясь бесспорным координационным центром любого помещения.

Конечно, сложная инженерная конструкция на все сто выполняет своё прямое предназначение, соединяя между собой этажи дома. Но насколько стильно, эффектно и драматично она это делает!

Сегодня мы расскажем о самых популярных примерах винтовых лестниц.