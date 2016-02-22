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Американская элегантность в большом городе

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Men's apartment, Ольга Райская Ольга Райская Гостиная в стиле модерн
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Стильная квартира, оформленная по всем современным трендовым правилам дизайна интерьера, выглядит именно так. Созданная дизайнером Ольгой Райской она смотрится особенно шикарно в выбранной цветовой гамме – серой с оттенками шоколада и карамели.

Комфортабельный вариант для жизни в городе был создан на вдохновении американским современным стилем, а штрихи ар-деко и мебель в стиле минимализм завершили общий образ.

Гостиная

Men's apartment, Ольга Райская Ольга Райская Гостиная в стиле модерн
Ольга Райская

Men's apartment

Ольга Райская
Ольга Райская
Ольга Райская

Стильная гостиная выглядит очень современно – строгая мебель, лаконичные формы и трендовый поднос с аксессуарами создают великолепную комбинацию в дизайне. Особенная часть за диваном – стена с подсветкой в стиле мегаполиса, она выглядит, как пробивающийся сквозь шторы панорамный вид на окна Манхэттена.

Зонирование в этой квартире, построенной по принципу свободной планировки открытой зоны, двойное. Во-первых, между столовой и гостиной мы найдем стеклянную стену, которая может легко собираться и незаметно обустраиваться у стены. Во-вторых, тяжелые люксовые шторы из приятного плюшевого материала позволяют сделать из гостиной настоящий домашний кинотеатр в любое время дня.

Каминный уголок

Men's apartment, Ольга Райская Ольга Райская Гостиная в стиле модерн Бежевый
Ольга Райская

Men's apartment

Ольга Райская
Ольга Райская
Ольга Райская

Также в этой гостиной мы найдем еще одно приятное дополнение – каминный уголок, основанный на качественной модели биокамина, который идеально вписан в интерьер. Благодаря украшению полочки над ним и шторам в пол с этого ракурса гостиная выглядит, как современные нью-йоркские апартаменты.

Свою долю в создание этого ощущение внесли и подоконники – стильные и глянцевые они элегантно обрамляют сверху декоративную решетку радиаторов шоколадного цвета. А к традиционным шторам предусмотрительно были выбраны рулонные – в дополнение.

Отделка и оформление

Men's apartment, Ольга Райская Ольга Райская Гостиная в стиле модерн Бежевый
Ольга Райская

Men's apartment

Ольга Райская
Ольга Райская
Ольга Райская

Стильная и качественная отделка в этом проекте подразумевает светлые стены и пол, потолок со встроенными светильниками и минималистичный подход к выбору окон, дверей и любых декоративных элементов. Светлая цветовая гамма отделки тоже позволяет не ограничивать себя в выборе темных предметов мебели и декора и создать идеальный интерьер на данном контрасте.

Кухня и столовая

Men's apartment, Ольга Райская Ольга Райская Столовая комната в стиле модерн Бежевый
Ольга Райская

Men's apartment

Ольга Райская
Ольга Райская
Ольга Райская

Современная американская столовая с необычной формой стола и стульями с кожаной обивкой изящно дополнена двумя крупногабаритными трендовыми светильниками. За ней расположилась кухня с глянцевыми фасадами и комбинированной столешницей – она светлая в кулинарной зоне и создана из натурального камня в зоне кухонного острова.

Уголок для завтраков

Men's apartment, Ольга Райская Ольга Райская Кухня в стиле модерн Бежевый
Ольга Райская

Men's apartment

Ольга Райская
Ольга Райская
Ольга Райская

Традиционный американский уголок для завтраков здесь приобретает современные черты – два барных стула и мягкие местечки вдоль окна делают это место в доме особенно уютным.

Мастер-спальня

Men's apartment, Ольга Райская Ольга Райская Спальня в стиле модерн МДФ Бежевый
Ольга Райская

Men's apartment

Ольга Райская
Ольга Райская
Ольга Райская

Спальня в стиле современного ар-деко, с элементами гламура и глянца смотрится просто великолепно в помещении с бежевой отделкой! Особенно качественный и безумно мягкий ковролин на полу, подвесные прикроватные тумбочки и шикарный формат отделки текстильного изголовья очень впечатляют!

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Гламурное очарование

Men's apartment, Ольга Райская Ольга Райская Спальня в стиле модерн МДФ Бежевый
Ольга Райская

Men's apartment

Ольга Райская
Ольга Райская
Ольга Райская

В дизайне спальни мы видим шторы в пол, на этот раз с двухцветной отделкой, а также трендовые предметы декора – глянцевые металлические подсвечники, столик и зеркало с зеркальной рамой в стиле ар-деко.

Ванная комната

Men's apartment, Ольга Райская Ольга Райская Ванная комната в стиле модерн Бежевый
Ольга Райская

Men's apartment

Ольга Райская
Ольга Райская
Ольга Райская

Еще один сюрприз, приготовленный для вас в этом интерьере дизайнером – подсветка потолка, наличие джакузи и дополнительной душевой в просторном и солнечном помещении ванной комнаты.

Гостевая спальня

Men's apartment, Ольга Райская Ольга Райская Спальня в стиле модерн Бежевый
Ольга Райская

Men's apartment

Ольга Райская
Ольга Райская
Ольга Райская

Последний интерьер, которым мы восхитимся в этом проекте – небольшая гостевая комната, оформленная в строгой и минималистичной манере. Из-за формата окна (высокого и узкого), а также картины с изображением одной из улиц Манхэттена здесь на мгновение и вправду можно позабыть, в какой именно стране ты находишься. А глянцевая отделка стены тонированными зеркалами с зеркальным обрамлением добавляет в интерьер еще и нотки гламурной роскоши.

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