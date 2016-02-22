Американская элегантность в большом городе

Стильная квартира, оформленная по всем современным трендовым правилам дизайна интерьера, выглядит именно так. Созданная дизайнером Ольгой Райской она смотрится особенно шикарно в выбранной цветовой гамме – серой с оттенками шоколада и карамели.

Комфортабельный вариант для жизни в городе был создан на вдохновении американским современным стилем, а штрихи ар-деко и мебель в стиле минимализм завершили общий образ.