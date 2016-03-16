Проект двухэтажного дома: 6 простых шагов

«Семь раз отмерь — один раз отрежь». Так гласит старая народная пословица. Это выражение как никакое другое отображает сущность проекта — точного чертежа дома, по которому кирпичик за кирпичиком возводят любой дом или другое строение. Кстати, слово происходит от латинского «projectus» и означает «выступающий вперед». Перевод говорит сам за себя.

Конечно, профессионально составить проект двухэтажного дома без наличия специальных знаний невозможно. Да и с юридической точки зрения строить дом на основании «любительского» проекта было бы неправильно. В то же время, навыки составления чертежа и планировки при обращении к профессиональному проектировщику помогут лучше передать ему свои идеи дизайна для дома. И предварительно составленный эскиз не станет лишним.

Следует помнить, что планировка дома и составление чертежа — это логично последовательный процесс, следуя которому можно спроектировать дом от внутренних помещений до фасада.

Условно можно выделить следующие этапы этого процесса:

- Определение необходимого количества комнат и их функций.

- Распределение комнат по этажам.

- Размещение помещений в доме согласно ориентации дома относительно улицы.

- Планирование удобства перемещения между комнатами.

- Создание обоснованной структуры дома.

- Выбор размера окон, а также дизайн фасада.

Последнее, что нужно помнить, – это не стоит спешить, когда необходимо тщательно все обдумать.