Проект двухэтажного дома: 6 простых шагов

«Семь раз отмерь — один раз отрежь». Так гласит старая народная пословица. Это выражение как никакое другое отображает сущность проекта — точного чертежа дома, по которому кирпичик за кирпичиком возводят любой дом или другое строение. Кстати, слово происходит от латинского «projectus» и означает «выступающий вперед». Перевод говорит сам за себя.
Конечно, профессионально составить проект двухэтажного дома без наличия специальных знаний невозможно. Да и с юридической точки зрения строить дом на основании «любительского» проекта было бы неправильно. В то же время, навыки составления чертежа и планировки при обращении к профессиональному проектировщику помогут лучше передать ему свои идеи дизайна для дома. И предварительно составленный эскиз не станет лишним.
Следует помнить, что планировка дома и составление чертежа — это логично последовательный процесс, следуя которому можно спроектировать дом от внутренних помещений до фасада.
Условно можно выделить следующие этапы этого процесса:
- Определение необходимого количества комнат и их функций.
- Распределение комнат по этажам.
- Размещение помещений в доме согласно ориентации дома относительно улицы.
- Планирование удобства перемещения между комнатами.
- Создание обоснованной структуры дома.
- Выбор размера окон, а также дизайн фасада.
Последнее, что нужно помнить, – это не стоит спешить, когда необходимо тщательно все обдумать.
Главным критерием для принятия решения о количестве комнат при составлении проекта двухэтажного дома, а также их использования, является количество членов семьи, которые будут в нем проживать. К примеру, в семье четыре человека: муж, жена и двое детей. В таком случае желательно иметь три комнаты: одна для супругов и по одной — для каждого из детей. Кроме того, потребуется кухня, прихожая, гостиная, кладовая, а также — два санузла. Планировка и последующее строительство «лишних» помещений в доме не приведут к чему-то положительному.
Во-первых, на них будет затрачено довольно много денег, которые можно было бы потратить на отделку нормальных помещений.
Во-вторых, зимой их нужно будет отапливать, что не очень выгодно.
В-третьих, постепенно это превратиться в комнату для хлама.
В-четвертых, это лишняя площадь для уборки, но ведь в доме и так убрать нелегко.
После того, как количество необходимых помещений и комнат жилого дома определенно, нужно их разместить по этажам. Многие упускают важность этого этапа и распределяют комнаты не продумано. Конечно, мало кто будет делать спальную комнату сразу возле входной двери, а гардероб размещать в кухни. И это понятно. Ведь работая над проектом собственного дома важно создать уникальное и удобное жилье, которое будет комфортно для вашего проживания.
Комнаты в проекте двухэтажного дома следует распланировать по этажам последовательно и равномерно. Давайте сделаем условное распределение комнат для средней семьи из четырех человек, разбив помещения на две группы и разместив их следующим образом.
Первая группа — для отдыха и гостей. К ней можно отнести кухню, санузел на первым этаже, прихожую, гостиную. Как правило, в таких комнатах собирается вся семья для совместного времяпрепровождения.
Вторая группа — места для сна. Конечно же, к этой группе относятся спальни, рабочий кабинет и санузел на втором этаже.
Такое распределение весьма условно и зависит только от пожелания жильцов. Ведь зону отдыха можно сделать и на втором этаже, разместив большие окна в крыше, что позволит создать невероятно романтическую атмосферу. И как бы не были распределены комнаты, самое главное, чтобы домочадцам было уютно и комфортно жить в доме. Поэтому сделав примерное распределение помещений не будет лишним показать его специалистам. На основе всех пожеланий опытные архитекторы разрабатывают технический план, по которому в дальнейшем будет вестись подготовка к стройке.
Любой дом, даже размещенный глубоко во дворе, будет находиться под пристальным взглядом соседей и прохожих. К тому же, кому-то хочется больше солнечного света, а кому-то встречать рассветы или закаты. Другим мешают ветви окружающих дома деревьев и т.д. Поэтому, при создании проекта двухэтажного дома важно обратить на ориентацию в пространстве как всего дома, так и его отдельных комнат.
Первое, что следует помнить относительно дома — это его размещение с соблюдением красных линий. Под этими линиями подразумевают градостроительные ограничения при строительстве любых зданий и построек. В то же время, с расстоянием от дома до красных линий важно не переборщить, поскольку в ином случае придется далеко прокладывать инженерные сети дома. Далее, дом должен быть хорошо освещен, поэтому важно не строить его в тени деревьев. И не садить, впоследствии, деревья рядом с ним. Также не стоит забывать о канализации. Поэтому, выгребную яму необходимо разместить подальше от дома. То же касается сараев с живностью. Комнаты следует размещать исходя из похожих критериев. Например, размещение спален, как сказано было выше, лучше сделать на втором этаже. Это обеспечить приватность этих комнат относительно обозревателя снаружи. Кроме того, из спальни появится возможность обзора красивого ночного неба. Соответственно, прихожая будет на первом этаже у входа, так как в ней ожидают гостей.
После того, как определено количество и функциональность помещений, произведено распределение комнат между этажами, а также сделана пространственная ориентация дома, следует продумать максимально удобное перемещение между комнатами дома.
Первое, что следует помнить — в доме подъезда нет, поэтому вся пыль и грязь с улицы прежде всего попадает в прихожую. Чтобы ее не разносить дальше по дому, следует продумать перемещения между комнатами так, чтобы или по минимуму, или вовсе не проходить через прихожую.
Проходы между комнаты желательно сделать так, чтобы при перемещении из комнаты в комнату человек не проходил через другую комнату, а попадал в нужную ему зону. Для этого в пространстве между комнатами целесообразно спланировать коридор.
Что касается лестницы, то она всегда «съедает» определенную площадь, особенно в случае, когда полезное пространство под ней не используется. Поэтому важно выбрать для нее место так, чтобы она и не мешала, была удобной в эксплуатации, что предусмотреть в проекте двухэтажного дома.
Наконец, для удобства перемещений между комнатами нужно определить сторону открытия дверей.
Вертикальная структура дома не менее важна, чем горизонтальная планировка. Ведь от нее зависит устойчивость дома и это нужно учесть в проекте двухэтажного дома.
Первое, что нужно обеспечить для дома, — это массивный и устойчивый фундамент. На его основе устанавливаются несущие колоны и стена. Важно обратить внимание, что если на втором этаже установлена несущая конструкция, она должна иметь основу на первом этаже. В то же время, несущие стены или колонны не обязательно могут продолжаться на втором этаже — все зависит от планировки.
Чтобы не возникало проблем с сантехническим обслуживанием, санузел на первом и втором этаже располагают один над другим: так легче и ремонт сделать, и дешевле канализацию проводить.
В системе отопления важно предусмотреть возможность его регулирования в каждой комната отдельно.
По общему правилу дом проектируют изнутри с наружу: от планировки комнат до фасада. Ведь в этом случае архитектор получает полное представление о том, какой формы будет дом. Это предоставит возможность продумать внешнюю отделку стен.
Когда вся планировка сделана, можно определить размер и количество окон.
Например, на балконе подойдет панорамное стекло, позволяющее наслаждаться городскими пейзажами. Это нужно предусмотреть в проекте двухэтажного дома.
В спальнях их стоит сделать немного меньше, однако достаточными, чтобы обеспечить дневное освещение.