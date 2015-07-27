Дизайн кухни в классическом стиле

На маленьких кухнях дизайн в классическом стиле смотрится уже не так эффектно и может визуально сделать помещение еще меньше, но все же, если вы решили обустроить пространство именно в классическом стиле, то не стоит отказываться от идеи. В данном случае стоит остановиться на светлых и спокойных цветах для отделки и мебели;