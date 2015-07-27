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Дизайн кухни в классическом стиле

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kitchen, Your royal design Your royal design Кухня в классическом стиле
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Классический дизайн в интерьере является пожалуй одним  из самых дорогих вариантов оформления квартиры или дома. Для настоящего дизайна в стиле «классика» подходят только роскошные натуральные материалы, элегантная мебель и дорогие изысканные аксессуары. Однако если бюджет ограничен, то не стоит отвергать идею можно постараться выбрать наиболее качественные имитации натуральных материалов.

Свежие решения в классическом интерьере

Villa Moscow, BenciDesign BenciDesign Кухня в классическом стиле
BenciDesign

BenciDesign
BenciDesign
BenciDesign

Светлый интерьер кухни-столовой в классическом стиле. Классика не приемлет резких контрастов. Великолепное решение для классического интерьера кухни: ультрасовременная плита стилизована под камин. Напольное покрытие – мрамор или очень качественная имитация мрамора. Освежает помпезный стиль кухни современная люстра со шпилями, идеально вписавшаяся в интерьер.

Изысканный классицизм

Золотая классика / трехкомнатная квартира в Казани по ул. Муштари, Decor&Design Decor&Design Кухня в классическом стиле
Decor&amp;Design

Золотая классика / трехкомнатная квартира в Казани по ул. Муштари

Decor&Design
Decor&amp;Design
Decor&Design

Для любителей роскоши убранство комнаты должно быть максимально изысканным. Из материалов – мрамор, гранит и древесина. Интерьер данной кухни напоминает величественные залы Эрмитажа. Такие же эмоции она вызывает – будто ты прикоснулся к чему-то прекрасному. Мебель и потолок комнаты дополнены вкраплениями позолоты, напоминающие тонкое сусальное золото.

Уют и практичность

Цвета чайной розы D&T Architects Кухня в классическом стиле
D&amp;T Architects

Цвета чайной розы

D&T Architects
D&amp;T Architects
D&T Architects

Представленный вариант обустройства кухни в классическом стиле идеально подошел бы для большинства российских квартир. При достаточно небольшой  площади, создателям удалось функционально и уютно обставить кухню, при этом соединив ее со столовой. Респектабельно, по европейски, но при этом максимально сдержанно и мягко – без китча и золотых капителей.

Богемский шик в загородном доме

Деревянный дом для отдыха., Tutto design Tutto design Кухня в классическом стиле
Tutto design

Деревянный дом для отдыха.

Tutto design
Tutto design
Tutto design

Поистине роскошным можно назвать интерьер, созданный проектировщиками данного дома. Несмотря на то ,что фактура и натуральный цвет дерева сохранен, сам же интерьер нельзя назвать простым. Заказчикам по душе дорогие, благородные стили с натуральными материалами ( дерево, мрамор ) , шикарной мебелью и текстилем . Также было использовано много резьбы по дереву ( обеденный стол, лестница, декор, мебель). Золотистая цветовая гамма без ярких цветовых контрастов помогает интерьеру не выбиваться из общей среды. Несмотря на обилие резных элементов, позолоты и текстиля, интерьер получился домашним и уютным

Классика на любой площади

kitchen, Your royal design Your royal design Кухня в классическом стиле
Your royal design

kitchen

Your royal design
Your royal design
Your royal design

На маленьких кухнях дизайн в классическом стиле смотрится уже не так эффектно и может визуально сделать помещение еще меньше, но все же, если вы решили обустроить пространство именно в классическом стиле, то не стоит отказываться от идеи. В данном случае стоит остановиться на светлых и спокойных цветах для отделки и мебели;

Свежие краски

Чудный прованс, Katerina Butenko Katerina Butenko Кухня в классическом стиле
Katerina Butenko

Чудный прованс

Katerina Butenko
Katerina Butenko
Katerina Butenko

Проект однокомнатной квартиры в прованском стиле был создан для молодой девушки, хрупкой и милой блондинки. Цветовая гамма интерьера выбрана, исходя из ассоциаций, которые возникали при виде заказчицы. Легкие оттенки травы и неба, в сочетании с легкостью белого цвета, наполнили интерьер уютом и теплом прованских улочек.

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Провинциальная простота

Квартира 61м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Кухня в классическом стиле
Tatiana Ivanova Design

Квартира 61м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Для противников роскошных интерьеров – классический стиль может быть представлен в более простом, провинциальном стиле. Деревянные стулья с накладными  подушками- сидениями для удобства, доступные материалы, обилие растительности в интерьере. Все это придает некоторую романтичность и легкость интерьеру.

Кухня из натуральных материалов

Элементы мебели и декоративная отделка из массива в загородном доме, Very'Wood Very'Wood Кухня в классическом стиле
Very&#39;Wood

Элементы мебели и декоративная отделка из массива в загородном доме

Very'Wood
Very&#39;Wood
Very'Wood

Представленный проект кухни выполнен исключительно из дерева ( мебель, пол , декор) . Фартук кухни декорирован массивом дуба. Все это придает законченность и величественность интерьеру.

Дом 380 м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Кухня в классическом стиле
Tatiana Ivanova Design

Дом 380 м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Вне зависимости от выбранного вами направления в декорировании кухни главное не забывать – это место всегда будет для вас самым уютным и теплым в доме.

Золотая классика. Трехкомнатная квартира в Казани

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