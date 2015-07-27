Дизайн кухни в классическом стиле

Классический дизайн в интерьере является пожалуй одним из самых дорогих вариантов оформления квартиры или дома. Для настоящего дизайна в стиле «классика» подходят только роскошные натуральные материалы, элегантная мебель и дорогие изысканные аксессуары. Однако если бюджет ограничен, то не стоит отвергать идею можно постараться выбрать наиболее качественные имитации натуральных материалов.
Светлый интерьер кухни-столовой в классическом стиле. Классика не приемлет резких контрастов. Великолепное решение для классического интерьера кухни: ультрасовременная плита стилизована под камин. Напольное покрытие – мрамор или очень качественная имитация мрамора. Освежает помпезный стиль кухни современная люстра со шпилями, идеально вписавшаяся в интерьер.
Для любителей роскоши убранство комнаты должно быть максимально изысканным. Из материалов – мрамор, гранит и древесина. Интерьер данной кухни напоминает величественные залы Эрмитажа. Такие же эмоции она вызывает – будто ты прикоснулся к чему-то прекрасному. Мебель и потолок комнаты дополнены вкраплениями позолоты, напоминающие тонкое сусальное золото.
Представленный вариант обустройства кухни в классическом стиле идеально подошел бы для большинства российских квартир. При достаточно небольшой площади, создателям удалось функционально и уютно обставить кухню, при этом соединив ее со столовой. Респектабельно, по европейски, но при этом максимально сдержанно и мягко – без китча и золотых капителей.
Поистине роскошным можно назвать интерьер, созданный проектировщиками данного дома. Несмотря на то ,что фактура и натуральный цвет дерева сохранен, сам же интерьер нельзя назвать простым. Заказчикам по душе дорогие, благородные стили с натуральными материалами ( дерево, мрамор ) , шикарной мебелью и текстилем . Также было использовано много резьбы по дереву ( обеденный стол, лестница, декор, мебель). Золотистая цветовая гамма без ярких цветовых контрастов помогает интерьеру не выбиваться из общей среды. Несмотря на обилие резных элементов, позолоты и текстиля, интерьер получился домашним и уютным
На маленьких кухнях дизайн в классическом стиле смотрится уже не так эффектно и может визуально сделать помещение еще меньше, но все же, если вы решили обустроить пространство именно в классическом стиле, то не стоит отказываться от идеи. В данном случае стоит остановиться на светлых и спокойных цветах для отделки и мебели;
Проект однокомнатной квартиры в прованском стиле был создан для молодой девушки, хрупкой и милой блондинки. Цветовая гамма интерьера выбрана, исходя из ассоциаций, которые возникали при виде заказчицы. Легкие оттенки травы и неба, в сочетании с легкостью белого цвета, наполнили интерьер уютом и теплом прованских улочек.
Для противников роскошных интерьеров – классический стиль может быть представлен в более простом, провинциальном стиле. Деревянные стулья с накладными подушками- сидениями для удобства, доступные материалы, обилие растительности в интерьере. Все это придает некоторую романтичность и легкость интерьеру.
Представленный проект кухни выполнен исключительно из дерева ( мебель, пол , декор) . Фартук кухни декорирован массивом дуба. Все это придает законченность и величественность интерьеру.
Вне зависимости от выбранного вами направления в декорировании кухни главное не забывать – это место всегда будет для вас самым уютным и теплым в доме.