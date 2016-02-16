При выборе украшения ванной комнаты нужно учитывать функциональные особенности этого помещения, а именно повышенный уровень влажности, перепады температур, риск попадания на поверхность элементов интерьера горячей мыльной воды, моющих средств. Помните, что все поверхности ванной комнаты следует регулярно дезинфицировать. Не забывайте о функциональности. Дизайн будет красивым и совершенным тогда, когда привлекательный внешний вид будет сочетаться с удобством и практичностью. Как можно украсить ванную комнату в съемной квартире? Если вы снимаете квартиру и у вас нет возможности что-то кардинально поменять в ванной комнате, декорировать ее, то есть все же способы от дизайнеров, с помощью которых это можно осуществить. Для этого не нужно затрачивать слишком много сил и времени.

В данной статье вы узнаете, как украсить ванную комнату в съемной квартире. Ниже приведены наиболее доступные и несложные способы декора, которые смогут обновить внешний вид помещения. Итак, вдохновляйтесь идеями!