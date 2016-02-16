При выборе украшения ванной комнаты нужно учитывать функциональные особенности этого помещения, а именно повышенный уровень влажности, перепады температур, риск попадания на поверхность элементов интерьера горячей мыльной воды, моющих средств. Помните, что все поверхности ванной комнаты следует регулярно дезинфицировать. Не забывайте о функциональности. Дизайн будет красивым и совершенным тогда, когда привлекательный внешний вид будет сочетаться с удобством и практичностью. Как можно украсить ванную комнату в съемной квартире? Если вы снимаете квартиру и у вас нет возможности что-то кардинально поменять в ванной комнате, декорировать ее, то есть все же способы от дизайнеров, с помощью которых это можно осуществить. Для этого не нужно затрачивать слишком много сил и времени.
В данной статье вы узнаете, как украсить ванную комнату в съемной квартире. Ниже приведены наиболее доступные и несложные способы декора, которые смогут обновить внешний вид помещения. Итак, вдохновляйтесь идеями!
Новая шторка без сомнений может добавить изюминку в помещение ванной комнаты. Из какого материала она должна быть сделана? В первую очередь подойдет водонепроницаемая ткань, возможно применение и пластика. Более удобно, если шторка будет подвижной, это даст возможность свободного доступа к любому участку ванны. Она может иметь какой-либо узор или рисунок. Также подойдет и просто нейтральная шторка, так как она сама по себе уже добавляет уют и декор. Из существующих дизайнов больше всего, конечно же, подходит морская тематика. Также не забудьте, что шторку для душевой всегда можно сделать вручную.
Прежде чем украсить ванную комнату в съемной квартире, нужно провести генеральную уборку. Перед тем как ставить что-то новое, избавляйтесь от старого. Внимательно посмотрите, что уже не нужно и просто занимает место, выкиньте ненужные баночки и бутылочки. Очистите все поверхности, чтобы ванная комната сияла и блестела. Из зоны видимости уберите также бритвенные станки, зубные щетки. Мыльницы замените на дозаторы с жидким мылом. На те полочки, которые освободились, лучше поставьте ароматические свечи, морские ракушки, красивые элементы декора. Проведите санобработку, приведите в порядок швы между плитками и углы.
Как можно украсить ванную комнату в съемной квартире максимально быстро? Современные сидения для унитаза имеют не только практическую, но и декоративную функцию. Крышка может иметь красивый рисунок, пейзаж. Важно подобрать тематику, схожую с общим стилем интерьера. В последнее время все более популярным становится 3D-декор, который также применяется и для этого предмета ванной комнаты. Поэтому вы можете подобрать любой креативный и оригинальный вариант.
Местом для хранения могут служить как полочки, так и шкафчики. Полки являются не только простым предметом мебели, они могут иметь и декоративную роль. Они, как и шкафчики, изменяют общий интерьер и его наполнение. Использоваться они могут в ванной комнате любого размера. На поверхность шкафов и полок можно поставить вазочки, специальные емкости для цветов или косметики, ароматизаторы. Как украсить ванную комнату в съемной квартире? Хорошо смотрятся полочки из дорогой породы дерева, из сочетания металла и стекла, камня, керамики. Подберите именно тот материал, который гармонично впишется в общий стиль интерьера.
Еще как украсить ванную комнату в съемной квартире? Хорошо будут смотреться различные оригинальные украшения и предметы. Если ванная комната сделана в морском стиле, обязательно поставьте ракушки и раковины. Ими оформите полочки, стены. Раковины большого размера будут интересно смотреться возле самой ванны. Если вы любите живую природу, обратите внимание на декоративные камни, деревянные элементы.
Такие мелкие аксессуары хорошо стилизуют ванную комнату. Используйте в качестве практичного декора и коврики для ванной, они могут иметь оригинальный рисунок или форму, с их помощью помещение станет более домашним и уютным. В последнее время очень популярны СПА украшения для ванной. Этот вид декора не только красив, он полезен для осуществления ухода за телом. Для этого подойдут специальные свечи, камни, масла, крема, ароматизаторы, бомбочки для ванны.
Как украсить ванную комнату в съемной квартире еще? Самым простым и в то же время оригинальным декором являются цветы и растения в горшках. Да, они так же уместны в данном помещении. Растения добавят дополнительную свежесть, уют и покой. Некоторые выращивают лишайник или мох и помещают на свободное место на стене. В качестве растения можно взять то, которому нужно восстановление в условии повышенной влажности. Также в таком помещении хорошо уживаются тенелюбивые растения, такие как папоротник, калатея и другие. Они там могут находиться постоянно.
Таким образом, вы узнали, как украсить ванную комнату в съемной квартире. Если воспользоваться всеми приведенными советами, то вы получите уютное помещение с интересным декором, который еще является и функциональным, практичным. Главное – не расставляйте все хаотично, не ставьте сразу все, что вам нравится, отнеситесь к этому делу творчески и с душой.