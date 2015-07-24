Классика никогда не выходит из моды. Сегодня, при множестве новейших авангардных решений, дизайн квартиры в классическом стиле пользуется наибольшим успехом. Классический интерьер всегда ассоциировался с понятием эталона, роскоши и образца для подражания. Это воплощение безупречного вкуса и элегантности, поэтому этот стиль вряд ли когда-либо выйдет из моды. Современный классический интерьер значительно отличается от дворцовых залов, однако основные традиции и черты сохранились до сих пор. В случае, если вы задумали обустроить свое жилище в классическом стиле, вашему вниманию представляется один из вариантов декорирования вашей квартиры.