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Дизайн квартиры в классическом стиле

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ЖК "Золотые ключи", Tina Gurevich Tina Gurevich Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
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Классика никогда не выходит из моды. Сегодня, при множестве новейших авангардных решений, дизайн квартиры в классическом стиле пользуется наибольшим успехом.  Классический интерьер всегда ассоциировался с понятием эталона, роскоши и образца для подражания. Это воплощение безупречного вкуса и элегантности, поэтому этот стиль вряд ли когда-либо выйдет из моды. Современный классический интерьер значительно отличается от дворцовых залов, однако основные традиции и черты сохранились до сих пор. В случае, если вы задумали обустроить свое жилище в классическом стиле, вашему вниманию представляется один из вариантов декорирования вашей квартиры.

Прихожая

ЖК "Золотые ключи", Tina Gurevich Tina Gurevich Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Tina Gurevich

ЖК Золотые ключи

Tina Gurevich
Tina Gurevich
Tina Gurevich

В центре прихожей комнаты проектировщики задумали установить массивный пуф, обитый бархатом. В комнате он не только выполняет функциональную нагрузку , но и служит центральным элементом декора. Основные цвета комнаты: белый  с вкраплениями позолоты. На потолке возвышается изящная многоламповая люстра в классическом стиле. Кроме того, в комнате установлен два зеркала: одно практически на всю высоту комнаты, зрительно увеличивающее пространство и другое зеркало, обрамленное позолоченной рамой и являющееся элементом декора.

Гостиная

ЖК "Золотые ключи", Tina Gurevich Tina Gurevich Гостиная в классическом стиле
Tina Gurevich

ЖК Золотые ключи

Tina Gurevich
Tina Gurevich
Tina Gurevich

Небольшая по размерам гостиная комната, совмещенная со столовой оформлена в более приглушенных тонах. Почти по всему периметру комнаты располагается ковер. В комнате нет абсолютно ничего лишнего. Элементами декора выступают осветительные приборы: люстра и светильники, украшенные золотого цвета плафонами.

Спальня

ЖК "Золотые ключи", Tina Gurevich Tina Gurevich Спальня в классическом стиле
Tina Gurevich

ЖК Золотые ключи

Tina Gurevich
Tina Gurevich
Tina Gurevich

В спальне хозяев ничего лишнего – установлена двуспальная кровать и шкаф для самых необходимых вещей. Комната богата декорирована качественным текстилем: тяжелые, парчовые портьеры, и шелковое покрывало. Все это придает комнате шик и в то же время сохраняет уют. 

Спальня

ЖК "Золотые ключи", Tina Gurevich Tina Gurevich Спальня в классическом стиле
Tina Gurevich

ЖК Золотые ключи

Tina Gurevich
Tina Gurevich
Tina Gurevich

Как было упомянуто выше, спальня хозяев квартиры отличается относительно малой площадью. Однако несмотря на это дизайнерам удалось и функционально и эстетически привести эту комнату к совершенству. Установленный шкаф вмещает себя туалетный столик для хозяйки, а также встроенный телевизор. , что значительно экономит пространство.

Кухня

ЖК "Золотые ключи", Tina Gurevich Tina Gurevich Кухня в классическом стиле
Tina Gurevich

ЖК Золотые ключи

Tina Gurevich
Tina Gurevich
Tina Gurevich

Небольшая кухня спланирована с настоящим изыском: мраморный пол, гранитные столешницы. Мебель из качественных, добротных материалов. На такой кухне стоит не только готовить пищу, но и принимать гостей.

Ванная комната

ЖК "Золотые ключи", Tina Gurevich Tina Gurevich Ванная в классическом стиле
Tina Gurevich

ЖК Золотые ключи

Tina Gurevich
Tina Gurevich
Tina Gurevich

Совмещенный санузел выполнен с достойным восхищения шиком. Как и во всей квартире, пол ванной комнаты выполнен из мрамора, столешница изготовлена из гранита.Центральным элементом декора комнаты является зеркало, заключенное в круглую позолоченную оправу. 

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