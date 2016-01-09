Домик на опушке для молодой семьи

Проживание в крупном городе, безусловно, имеет свои плюсы и минусы. Уверены, что в таких мегаполисах, как Москва, Лондон, Париж и Нью-Йорк всегда есть чем заняться и днем, и ночью. Здесь карьерные возможности занимают большую часть мыслей, а каждый новый день дарит неожиданные знакомства. Однако такой ритм зачастую бывает переоценен.

Многие в буквальном смысле задыхаются от отсутствия кислорода и зелени, шум на улице способен свести с ума, а пробки вовсе не оставляют и шанса на отдых. Жизнь в центре событий, где тебя окружают тысячи людей – это стихия не для каждого. Тем не менее, даже самый активный и амбициозный человек иногда нуждается в спокойствии и тишине. Именно поэтому для агентов по недвижимости и архитектурных бюро совершенно не в диковинку сотрудничать с молодыми семьями, которые хотят приобрести загородный участок и построить свой собственный дом.