Домик на опушке для молодой семьи

Проживание в крупном городе, безусловно, имеет свои плюсы и минусы. Уверены, что в таких мегаполисах, как Москва, Лондон, Париж и Нью-Йорк всегда есть чем заняться и днем, и ночью. Здесь карьерные возможности занимают большую часть мыслей, а каждый новый день дарит неожиданные знакомства. Однако такой ритм зачастую бывает переоценен.
Многие в буквальном смысле задыхаются от отсутствия кислорода и зелени, шум на улице способен свести с ума, а пробки вовсе не оставляют и шанса на отдых. Жизнь в центре событий, где тебя окружают тысячи людей – это стихия не для каждого. Тем не менее, даже самый активный и амбициозный человек иногда нуждается в спокойствии и тишине. Именно поэтому для агентов по недвижимости и архитектурных бюро совершенно не в диковинку сотрудничать с молодыми семьями, которые хотят приобрести загородный участок и построить свой собственный дом.
Проект этого дома получил название “Somewhere in the Forest” («Где-то в лесу – англ.). Он создавался для молодой семейной пары из Москвы, которой пришлась по душе идея гармоничного проживания за городской чертой: дом окружен со всех сторон лесной чащей. К слову, взаимосвязь архитектуры и ландшафта является относительно новой тенденцией, которая уже стала эпицентром современных и модных течений в дизайне и архитектуре. Таким образом, архитектор Юрий Гриценко позаботился об интеграции дома в природную среду.
Цвет фасада и наличие панорамных окон придает конструкции здания элегантность и невесомость. В то же время характер дома проявляется в использовании природного камня, панелей из натурального дерева, а также металлических конструкций (оформление входной зоны, водостоки).
Концепция проекта стала естественным результатом пожеланий клиента. Сперва архитектор сформулировал идею, а лишь затем принялся за её реализацию в цифровом варианте, позволив себе шаг за шагом моделировать идеальное решение для поставленной задачи. Для того, чтобы расширить представление о самом объекте и максимально приблизить его к реальности, были созданы подробные 3D изображения. Целью такого трехмерного моделирования являются не только архитектурные, но и инженерные и дизайнерские решения.
Визуализация позволила в процессе проектирования передать всю полноту картины будущего объекта, а также окружающего его пространства. Светлый оттенок фасада здания в сочетании с яркой крышей смотрится роскошно на фоне зелени. Максимально продуманное и реалистичное освещение позволило отразить все нюансы расположения дома, а также его характеристики.
Идея интеграции в природную среду поддерживается использованными в отделке фасада натуральными материалами, которые как нельзя лучше вписываются в этот архитектурный проект, создавая приветливый и уютный образ домашнего очага. Так, к примеру, камнем облицован цоколь здания, углы или различные конструктивные элементы, а проемы между окнами декорированы деревом.
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