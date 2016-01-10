Какой материал выбрать для прочного фундамента?

Прочная основа в виде правильного фундамента – гарантия надежного дома, поэтому всегда этой незаметной конструкции уделяется много внимания. Проект дома содержит расчет необходимой глубины и толщины фундамента в соответствии с характеристиками участка и строения. Все должно быть сбалансировано в расчетах – материал фундамента, его прочность и планируемая нагрузка стен и крыши.
Природный камень – материал наиболее естественный и прочный для фундамента. Процесс строительства такого фундамента начинается с подбора крупного, плоскогранного камня нужного размера и формы. Очень важно так составить рисунок фундамента, чтобы камни максимально плотно прилегали друг к другу. Когда все камни подобраны и очищены от поверхностных примесей, их необходимо вымочить около часа в воде и только после этого закладывать в подготовленную опалубку. Камни укладывают горизонтальными слоями, совмещая ровные края, а после – заливаются бетоном.
Ключевым вопросом при возведении фундамента в холодном климате является глубина промерзания грунта, исходя из которой определяется и необходимая массивность фундамента. Закладывать фундамент необходимо, придерживаясь нижней границы промерзания грунта, тогда вы избежите последствий морозного пучения почвы, подмывания и просадки дома. Глубина промерзания определяется для каждой местности в зависимости от климатических условий и величина фундамента сильно различается: от 50 сантиметров в теплой местности до 1,5-2 метров в морозных зонах.
Перед началом строительства дома на участке необходимо исследовать почву, определить к какому типу грунта относится:
- каменистому и скальному
- хрящеватому,
- глинистому,
- песчаному,
- суглинки,
- торфяники или болотистая почва.
На легких, не подверженных пучению и сдвигах грунтах можно использовать самый простой вид фундамента из бетонных столбов. На торфяниках и неустойчивых грунтах единственным вариантом фундамента будет монолитный железобетон, плита заливается под размер дома, устойчива и не подвергается пучению. Для болотистых почв используют железобетоные или комбинированные сваи. С помощью разной высоты свай можно нивелировать неровности грунта, антикоррозийный материал поможет защитить от воздействия повышенной влажности почв.
Железобетонная конструкция фундамента – наиболее прочный вид основы для дома, который выдержит и многоэтажное строение, и тяжелый материал стен и крыши. Этот материал используется в разных видах конструкций фундамента, в зависимости от характеристик грунта и планируемой нагрузки:
- фундамент из монолитной железобетонной плиты – основание, которое создается на основе кусков арматуры и цемента,
- фундамент сборный железобетонный – конструкция из железобетонных плит и стаканов, которая помещается в заранее вырытые траншеи и скрепляется между собой строительной смесью,
- фундаменты сборные железобетонные ленточные,
- столбчатый фундамент железобетонный – один из наиболее экономичных вариантов.
Бетонные фундаменты без наполнителя используются обычно в местности, где нет бутового камня или керамзита. Безусловным преимуществом такого материала является его прочность, он дает равномерную усадку, не растрескивается. Однако, при строительстве бетонного фундамента необходимо использование опалубок, что требует значительного времени.
Фундамент из кирпича подойдет для небольших строений на ровной местности. Из разнообразных видов кирпича, лучше всего подойдет красный огнеупорный полнотелый – он крепкий, на него не воздействует повышенная влажность. Силикатные кирпич в этом плане – худший вариант, так как разрушается при повышенной влажности в почве.
В этом виде фундамента гравий используется не как заполнитель бетонной смеси, а в качестве самостоятельной основы под дом. Положительными свойствами такой конструкции являются равномерное распределение веса строения и дренажная система, которая поможет отводу грунтовых вод и стабильности почвы. При строительстве такого фундамента по периметру дома прокапывается узкая траншея для дренажной трубы, которая засыпается и утрамбовывается гравием. Затем заливается верхним слоем бетонная плита на гравийной подушке, которая распределяет равномерно вес дома.