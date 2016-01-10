Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Какой материал выбрать для прочного фундамента?

Перла Вереника Перла Вереника
Cabañas de México, Cabañas de México Cabañas de México Дома в классическом стиле
Loading admin actions …

Прочная основа в виде правильного фундамента – гарантия надежного дома, поэтому всегда этой незаметной конструкции уделяется много внимания. Проект дома содержит расчет необходимой глубины и толщины фундамента в соответствии с характеристиками участка и строения. Все должно быть сбалансировано в расчетах – материал фундамента, его прочность и планируемая нагрузка стен и крыши.

Бутовый камень в основе дома

Cabañas de México, Cabañas de México Cabañas de México Дома в классическом стиле
Cabañas de México

Cabañas de México
Cabañas de México
Cabañas de México

Природный камень – материал наиболее естественный и прочный для фундамента.  Процесс строительства такого фундамента начинается с подбора крупного, плоскогранного камня нужного размера и формы. Очень важно так составить рисунок фундамента, чтобы камни максимально плотно прилегали друг к другу. Когда все камни подобраны и очищены от поверхностных примесей, их необходимо вымочить около часа в воде и только после этого закладывать в подготовленную опалубку. Камни укладывают горизонтальными слоями, совмещая ровные края, а после – заливаются бетоном. 

Правильный фундамент для холодного климата

Hammer House ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Hammer House

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Ключевым вопросом при возведении фундамента в холодном климате является глубина промерзания грунта, исходя из которой определяется и необходимая массивность фундамента. Закладывать фундамент необходимо, придерживаясь нижней границы промерзания грунта, тогда вы избежите последствий морозного пучения почвы, подмывания и просадки дома. Глубина промерзания определяется для каждой местности в зависимости от климатических условий и величина фундамента сильно различается: от 50 сантиметров в теплой местности до 1,5-2 метров в морозных зонах. 

Выбор фундамента в зависимости от типа почвы

Haus am Thurnberger Stausee, Backraum Architektur Backraum Architektur Дома в стиле модерн Дерево Черный
Backraum Architektur

Backraum Architektur
Backraum Architektur
Backraum Architektur

Перед началом строительства дома на участке необходимо исследовать почву, определить к какому типу грунта относится:

- каменистому и скальному

- хрящеватому,

- глинистому,

- песчаному,

- суглинки,

- торфяники или болотистая почва.

На легких, не подверженных пучению и сдвигах грунтах можно использовать самый простой вид фундамента из бетонных столбов. На торфяниках и неустойчивых грунтах единственным вариантом фундамента будет монолитный железобетон, плита заливается под размер дома, устойчива и не подвергается пучению. Для болотистых почв используют железобетоные или комбинированные сваи. С помощью разной высоты свай можно нивелировать неровности грунта, антикоррозийный материал поможет защитить от воздействия повышенной влажности почв.

Фундаменты из железобетона

Дом в классическом стиле Architoria 3D Дома в классическом стиле
Architoria 3D

Дом в классическом стиле

Architoria 3D
Architoria 3D
Architoria 3D

Железобетонная конструкция фундамента – наиболее прочный вид основы для дома, который выдержит и многоэтажное строение, и тяжелый материал стен и крыши. Этот материал используется в разных видах конструкций фундамента, в зависимости от характеристик грунта и планируемой нагрузки:

- фундамент из монолитной железобетонной плиты – основание, которое создается на основе кусков арматуры и цемента,

- фундамент сборный железобетонный – конструкция из железобетонных плит и стаканов, которая помещается в заранее вырытые траншеи и скрепляется между собой строительной смесью,

- фундаменты сборные железобетонные ленточные,

- столбчатый фундамент железобетонный – один из наиболее экономичных вариантов.

Бетонный фундамент

ТОРИ 170 ФАХВЕРК Mild Haus Дома в классическом стиле Кирпичи Многоцветный
Mild Haus

ТОРИ 170 ФАХВЕРК

Mild Haus
Mild Haus
Mild Haus

Бетонные фундаменты без наполнителя используются обычно в местности, где нет бутового камня или керамзита. Безусловным преимуществом такого материала является его прочность, он дает равномерную усадку, не растрескивается. Однако, при строительстве бетонного фундамента необходимо использование опалубок, что требует значительного времени.

Кирпичные фундаменты

Коттеджи, Студия Ксении Седой Студия Ксении Седой Дома в классическом стиле Песчаник Бежевый
Студия Ксении Седой

Коттеджи

Студия Ксении Седой
Студия Ксении Седой
Студия Ксении Седой

Фундамент из кирпича подойдет для небольших строений на ровной местности. Из разнообразных видов кирпича, лучше всего подойдет красный огнеупорный полнотелый – он крепкий, на него не воздействует повышенная влажность. Силикатные кирпич в этом плане – худший вариант, так как разрушается при повышенной влажности в почве.

Гравийный фундамент

Проект дома „Ieva”, «HouseProjects Ltd.» «HouseProjects Ltd.» Дома в классическом стиле
«HouseProjects Ltd.»

Проект дома „Ieva”

«HouseProjects Ltd.»
«HouseProjects Ltd.»
«HouseProjects Ltd.»

В этом виде фундамента гравий используется не как заполнитель бетонной смеси, а в качестве самостоятельной основы под дом. Положительными свойствами такой конструкции являются равномерное распределение веса строения и дренажная система, которая поможет отводу грунтовых вод и стабильности почвы. При строительстве такого фундамента по периметру дома прокапывается узкая траншея для дренажной трубы, которая засыпается и утрамбовывается гравием. Затем заливается верхним слоем бетонная плита на гравийной подушке, которая распределяет равномерно вес дома.

Стильная пристройка для семейного коттеджа
Какие материалы кажутся вам наиболее подходящими для фундамента?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо