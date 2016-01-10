Какой материал выбрать для прочного фундамента?

Железобетонная конструкция фундамента – наиболее прочный вид основы для дома, который выдержит и многоэтажное строение, и тяжелый материал стен и крыши. Этот материал используется в разных видах конструкций фундамента, в зависимости от характеристик грунта и планируемой нагрузки:

- фундамент из монолитной железобетонной плиты – основание, которое создается на основе кусков арматуры и цемента,

- фундамент сборный железобетонный – конструкция из железобетонных плит и стаканов, которая помещается в заранее вырытые траншеи и скрепляется между собой строительной смесью,

- фундаменты сборные железобетонные ленточные,

- столбчатый фундамент железобетонный – один из наиболее экономичных вариантов.