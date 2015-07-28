Кухня плюс гостиная: дизайн с зонированием

Все чаще встречаются квартиры, в которых практически нет межкомнатных дверей и стен. Открытые пространства, не стесненные никакими рамками, – мода нового поколения, призывающая людей быть более смелыми и рискованными. Далеко не все решаются принести в жертву уединение ради стильного жилища, но многие экспериментируют, совмещая комнаты между собой. Самый распространенный вариант – объединение кухни и гостиной. В современных квартирах-студиях нередко встречается подобная перепланировка, а некоторые владельцы сами идут на этот шаг. Как сделать кухню-гостиную действительно удобной и функциональной и не потерять, а приобрести – постараемся ответить на эти вопросы.
Один из весомых аргументов в пользу объединения кухни и гостиной – в итоге хозяева получают одну большую комнату, наполненную светом, воздухом и уютом. Особенно это заметно, когда в обеих комнатах есть окна. В кухне-гостиной можно организовывать семейные торжества, а также вечеринки с друзьями – места хватит всем. При этом будет удобно обращаться к кухне за новой порцией свежих блюд или напитков, не отвлекаясь от беседы с гостями. Для многих хозяев в кухне-гостиной воплощается мечта о встрече в кругу семьи за одним большим столом. Мало в каких кухнях умещается громоздкий обеденный стол, а в кухне-гостиной легко воплотить такую идею. А мамочкам, например, будет легче во время готовки приглядывать за детьми, пока они играют в гостиной. Кроме того, в таких комнатах проще создать оригинальный аутентичный интерьер, учитывая все пожелания и возможности, поэтому дизайнеры с большим удовольствием берутся за подобные проекты.
Особый Статус
Главный недостаток объединения кухни с гостиной – это, конечно же, запахи. Любая готовка будет приводить к тому, что аромат неизбежно окажется во второй половине комнаты. Многих останавливает именно этот фактор. Как удобнее, решает каждый сам, но, в конце концов, для избавления от этих неудобств была придумана кухонная вытяжка. Она не станет панацеей, но точно облегчит жизнь. Стоить учесть, что придется постоянно следить за чистотой на кухне, и даже одна грязная тарелка может превратиться в проблему. Есть еще один минус: в маленькой квартире совмещение комнат приводит к потере личного пространства, и если гостиная выступает еще и в качестве спальни, то лучше несколько раз обдумать это решение.
Учитывая все достоинства и недостатки перепланировки, можно сделать вывод, что наиболее уместной дизайн кухни-гостиной будет в квартире от двух комнат и выше, чтобы не возникало нехватки спальных мест и личного пространства. Так же удачным будет переоборудование квартиры с маленькой гостиной, так как совмещение с кухней позволит распределить квадратные метры более рационально. Если говорить о квартире-студии, то здесь владельцы по умолчанию получают кухню-гостиную, а значит, нужно продумать, как наиболее комфортно обустроить площадь получившейся комнаты.
В кухне-гостиной совмещены 2 функциональные зоны, поэтому главная задача дизайна состоит в том, чтобы их грамотно разграничить. Существует несколько эффективных и относительно простых способов зонирования, речь о которых пойдет ниже.
Наиболее часто встречается зонирование с помощью разнообразных перегородок. Вы наверняка не раз сталкивались с дизайном, где гостиная отделялась от кухни барной стойкой. Это распространенный способ, и зачастую он используется в квартирах-студиях для молодых пар или для одного человека. Действительно, барная стойка очень удобна: при недостатке места ее можно задействовать в качестве обеденной зоны, а во время торжества она сыграет роль подставки под закуски и напитки. Но существуют и другие виды перегородок, которые выглядят оригинально и при этом отлично справляются с функцией зонирования: причудливые арки, колонны, передвижные ширмы с узорами, шторы и занавески. Проявите фантазию, откажитесь от банальных идей, и ваша кухня-гостиная приобретет неповторимый вид.
Выполнить зонирование можно также с помощью отделки комнаты. Что касается пола, то существует несколько вариантов зонирования. Во-первых, можно использовать разные материалы: например, для кухни идеально подойдет плитка и линолеум, а для гостиной – паркет и ламинат. Если вы решили не экспериментировать с укладкой разных покрытий, то попробуйте подобрать ковер для гостиного пространства. Он будет и разделителем зон, и уютным дополнением комнаты. Встречается дизайн, где в кухне и гостиной создается пол разного уровня, что тоже помогает решить вопрос с разграничением зон.
Выделение функциональных зон разными цветами поможет провести визуальную границу между кухней и гостиной. Для кухни оптимальна светлая теплая палитра, а в гостиной можно осмелиться на яркие цвета. Эффектно смотрится контрастный дизайн: например, белая кухня и черная или серая гостиная. Команда дизайнеров из Studio 211 предложила интересный вариант, который вы можете увидеть на картинке. Вся комната выполнена в одной гамме, а в зоне гостиной расположился яркий диван. Еще несколько деталей в этой палитре – и зонирование цветом будет завершено.
Помимо пола можно задействовать потолок. При нынешнем изобилии вариантов натяжных и подвесных потолков это не будет проблемой. Различие в цвете или фактуре эффектно подчеркнет границы зон, особенно если сочетать такое зонирование с напольным, визуально проведя параллельную границу между кухней и гостиной. Есть и способ для более искушенных особ: использовать лепнину или зеркала на потолке в гостиной, главное, чтобы дизайн кухни и гостиной вписывался в общую стилистику помещения.
В лесу
Стены тоже могут стать разграничителем кухни и гостиной. Как и в случае с напольными покрытиями, хорошей идеей будет сочетание разных материалов, а также разных оттенков. Кафель или обои, панели или декоративная штукатурка – вариантов множество, все зависит от личных предпочтений хозяев. Можно подобрать схожую цветовую гамму, но разные фактуры, или наоборот, одинаковую отделку обеих зон в контрастных оттенках. К зонированию посредством стен нужно подходить с осторожностью: небрежный выбор фактур и оттенков может привести к пестрому и безвкусному сочетанию, поэтому если вы не уверены в своих дизайнерских способностях на 100%, лучше обратиться к профессионалам за помощью.
Освещение не только зрительно делает пространство шире и просторнее, но и может выступать в качестве разделителя на зоны. Для кухни стоит выбирать более яркий свет, особенно это касается рабочих поверхностей – разделочного стола, раковины и плиты. Для этого подойдут светильники и встроенные лампочки. В гостиной же важно создать теплую атмосферу уюта, а его отлично создает приглушенное освещение: настенные бра, торшеры, настольные светильники, люстра в центре гостиной зоны или над обеденным столом.
Зонирование кухни-гостиной мебелью – это проект для тех, кому в дизайне важна и красота, и польза, ведь мебель будет выполнять не только разграничительную функцию, но и основную. В этом качестве может выступить диван, стол, стулья, шкаф или сквозной стеллаж, в котором можно хранить кухонные и другие принадлежности, разместить декоративные аксессуары или живые цветы. При грамотном комбинировании способов зонирования вы получите дизайн идеальной кухни и идеальной гостиной в одном флаконе.