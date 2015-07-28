Кухня плюс гостиная: дизайн с зонированием

Учитывая все достоинства и недостатки перепланировки, можно сделать вывод, что наиболее уместной дизайн кухни-гостиной будет в квартире от двух комнат и выше, чтобы не возникало нехватки спальных мест и личного пространства. Так же удачным будет переоборудование квартиры с маленькой гостиной, так как совмещение с кухней позволит распределить квадратные метры более рационально. Если говорить о квартире-студии, то здесь владельцы по умолчанию получают кухню-гостиную, а значит, нужно продумать, как наиболее комфортно обустроить площадь получившейся комнаты.

В кухне-гостиной совмещены 2 функциональные зоны, поэтому главная задача дизайна состоит в том, чтобы их грамотно разграничить. Существует несколько эффективных и относительно простых способов зонирования, речь о которых пойдет ниже.