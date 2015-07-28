Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Кухня плюс гостиная: дизайн с зонированием

нет компании нет компании
Супер - МИНИ с хорошим вкусом, AR-KA architectural studio AR-KA architectural studio Кухня в стиле лофт
Loading admin actions …

Все чаще встречаются квартиры, в которых практически нет межкомнатных дверей и стен. Открытые пространства, не стесненные никакими рамками, – мода нового поколения, призывающая людей быть более смелыми и рискованными. Далеко не все решаются принести в жертву уединение ради стильного жилища, но многие экспериментируют, совмещая комнаты между собой. Самый распространенный вариант – объединение кухни и гостиной. В современных квартирах-студиях нередко встречается подобная перепланировка, а некоторые владельцы сами идут на этот шаг. Как сделать кухню-гостиную действительно удобной и функциональной и не потерять, а приобрести – постараемся ответить на эти вопросы.

Взвесить все «за»

Дизайн кухни в средиземноморском стиле в частном доме по ул. Российской Студия интерьерного дизайна happy.design Кухня в средиземноморском стиле
Студия интерьерного дизайна happy.design

Дизайн кухни в средиземноморском стиле в частном доме по ул. Российской

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

Один из весомых аргументов в пользу объединения кухни и гостиной – в итоге хозяева получают одну большую комнату, наполненную светом, воздухом и уютом. Особенно это заметно, когда в обеих комнатах есть окна. В кухне-гостиной можно организовывать семейные торжества, а также вечеринки с друзьями – места хватит всем. При этом будет удобно обращаться к кухне за новой порцией свежих блюд или напитков, не отвлекаясь от беседы с гостями. Для многих хозяев в кухне-гостиной воплощается мечта о встрече в кругу семьи за одним большим столом. Мало в каких кухнях умещается громоздкий обеденный стол, а в кухне-гостиной легко воплотить такую идею. А мамочкам, например, будет легче во время готовки приглядывать за детьми, пока они играют в гостиной. Кроме того, в таких комнатах проще создать оригинальный аутентичный интерьер, учитывая все пожелания и возможности, поэтому дизайнеры с большим удовольствием берутся за подобные проекты.

Подсчитать «против»

Интерьер дома в поселке "Особый Статус", Студия интерьера "SENSE" Студия интерьера 'SENSE' Кухня в классическом стиле
Студия интерьера <q>SENSE</q>

Интерьер дома в поселке Особый Статус

Студия интерьера "SENSE"
Студия интерьера <q>SENSE</q>
Студия интерьера "SENSE"

Главный недостаток объединения кухни с гостиной – это, конечно же, запахи. Любая готовка будет приводить к тому, что аромат неизбежно окажется во второй половине комнаты. Многих останавливает именно этот фактор. Как удобнее, решает каждый сам, но, в конце концов, для избавления от этих неудобств была придумана кухонная вытяжка. Она не станет панацеей, но точно облегчит жизнь. Стоить учесть, что придется постоянно следить за чистотой на кухне, и даже одна грязная тарелка может превратиться в проблему. Есть еще один минус: в маленькой квартире совмещение комнат приводит к потере личного пространства, и если гостиная выступает еще и в качестве спальни, то лучше несколько раз обдумать это решение.

Удачные варианты

Загородный дом в стиле минимализм, Дизайн-студия Евгении Ансимовой "AeHome" Дизайн-студия Евгении Ансимовой 'AeHome' Кухня в стиле минимализм
Дизайн-студия Евгении Ансимовой <q>AeHome</q>

Загородный дом в стиле минимализм

Дизайн-студия Евгении Ансимовой "AeHome"
Дизайн-студия Евгении Ансимовой <q>AeHome</q>
Дизайн-студия Евгении Ансимовой "AeHome"

Учитывая все достоинства и недостатки перепланировки, можно сделать вывод, что наиболее уместной дизайн кухни-гостиной будет в квартире от двух комнат и выше, чтобы не возникало нехватки спальных мест и личного пространства. Так же удачным будет переоборудование квартиры с маленькой гостиной, так как совмещение с кухней позволит распределить квадратные метры более рационально. Если говорить о квартире-студии, то здесь владельцы по умолчанию получают кухню-гостиную, а значит, нужно продумать, как наиболее комфортно обустроить площадь получившейся комнаты.

В кухне-гостиной совмещены 2 функциональные зоны, поэтому главная задача дизайна состоит в том, чтобы их грамотно разграничить. Существует несколько эффективных и относительно простых способов зонирования, речь о которых пойдет ниже.

Используем перегородки

Цвета чайной розы D&T Architects Кухня в классическом стиле
D&amp;T Architects

Цвета чайной розы

D&T Architects
D&amp;T Architects
D&T Architects

Наиболее часто встречается зонирование с помощью разнообразных перегородок. Вы наверняка не раз сталкивались с дизайном, где гостиная отделялась от кухни барной стойкой. Это распространенный способ, и зачастую он используется в квартирах-студиях для молодых пар или для одного человека. Действительно, барная стойка очень удобна: при недостатке места ее можно задействовать в качестве обеденной зоны, а во время торжества она сыграет роль подставки под закуски и напитки. Но существуют и другие виды перегородок, которые выглядят оригинально и при этом отлично справляются с функцией зонирования: причудливые арки, колонны, передвижные ширмы с узорами, шторы и занавески. Проявите фантазию, откажитесь от банальных идей, и ваша кухня-гостиная приобретет неповторимый вид.

Напольные покрытия

Креатив лофта AbcDesign Кухня в стиле лофт
AbcDesign

Креатив лофта

AbcDesign
AbcDesign
AbcDesign

Выполнить зонирование можно также с помощью отделки комнаты. Что касается пола, то существует несколько вариантов зонирования. Во-первых, можно использовать разные материалы: например, для кухни идеально подойдет плитка и линолеум, а для гостиной – паркет и ламинат. Если вы решили не экспериментировать с укладкой разных покрытий, то попробуйте подобрать ковер для гостиного пространства. Он будет и разделителем зон, и уютным дополнением комнаты. Встречается дизайн, где в кухне и гостиной создается пол разного уровня, что тоже помогает решить вопрос с разграничением зон.

Зонирование цветом

homify Кухни в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Выделение функциональных зон разными цветами поможет провести визуальную границу между кухней и гостиной. Для кухни оптимальна светлая теплая палитра, а в гостиной можно осмелиться на яркие цвета. Эффектно смотрится контрастный дизайн: например, белая кухня и черная или серая гостиная. Команда дизайнеров из Studio 211 предложила интересный вариант, который вы можете увидеть на картинке. Вся комната выполнена в одной гамме, а в зоне гостиной расположился яркий диван. Еще несколько деталей в этой палитре – и зонирование цветом будет завершено.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Отделка потолка

Супер - МИНИ с хорошим вкусом, AR-KA architectural studio AR-KA architectural studio Кухня в стиле лофт
AR-KA architectural studio

Супер – МИНИ с хорошим вкусом

AR-KA architectural studio
AR-KA architectural studio
AR-KA architectural studio

Помимо пола можно задействовать потолок. При нынешнем изобилии вариантов натяжных и подвесных потолков это не будет проблемой. Различие в цвете или фактуре эффектно подчеркнет границы зон, особенно если сочетать такое зонирование с напольным, визуально проведя параллельную границу между кухней и гостиной. Есть и способ для более искушенных особ: использовать лепнину или зеркала на потолке в гостиной, главное, чтобы дизайн кухни и гостиной вписывался в общую стилистику помещения.

Граница из стен

Студия в Микрогороде "В лесу", Студия Анастасии Бархатовой Студия Анастасии Бархатовой Кухня в стиле лофт
Студия Анастасии Бархатовой

Студия в Микрогороде В лесу

Студия Анастасии Бархатовой
Студия Анастасии Бархатовой
Студия Анастасии Бархатовой

Стены тоже могут стать разграничителем кухни и гостиной. Как и в случае с напольными покрытиями, хорошей идеей будет сочетание разных материалов, а также разных оттенков. Кафель или обои, панели или декоративная штукатурка – вариантов множество, все зависит от личных предпочтений хозяев. Можно подобрать схожую цветовую гамму, но разные фактуры, или наоборот, одинаковую отделку обеих зон в контрастных оттенках. К зонированию посредством стен нужно подходить с осторожностью: небрежный выбор фактур и оттенков может привести к пестрому и безвкусному сочетанию, поэтому если вы не уверены в своих дизайнерских способностях на 100%, лучше обратиться к профессионалам за помощью.

Освещение

Дизайн интерьера дома, MoRo MoRo Кухня в стиле кантри
MoRo

Дизайн интерьера дома

MoRo
MoRo
MoRo

Освещение не только зрительно делает пространство шире и просторнее, но и может выступать в качестве разделителя на зоны. Для кухни стоит выбирать более яркий свет, особенно это касается рабочих поверхностей – разделочного стола, раковины и плиты. Для этого подойдут светильники и встроенные лампочки. В гостиной же важно создать теплую атмосферу уюта, а его отлично создает приглушенное освещение: настенные бра, торшеры, настольные светильники, люстра в центре гостиной зоны или над обеденным столом.

Мебель

homify Кухни в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Зонирование кухни-гостиной мебелью – это проект для тех, кому в дизайне важна и красота, и польза, ведь мебель будет выполнять не только разграничительную функцию, но и основную. В этом качестве может выступить диван, стол, стулья, шкаф или сквозной стеллаж, в котором можно хранить кухонные и другие принадлежности, разместить декоративные аксессуары или живые цветы. При грамотном комбинировании способов зонирования вы получите дизайн идеальной кухни и идеальной гостиной в одном флаконе.

Кухни в стиле лофт: индустриальный шарм и практичность

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо