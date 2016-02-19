Вам всегда хотелось иметь зимний сад? Просто сделайте это!

Зимние сады и оранжереи всегда были атрибутом загородных особняков и просторных помещений – расстановка кашпо с растениями требует значительного пространства и света. Но ведь свежей зелени чаще всего не хватает именно в небольших квартирах. Наверное, именно эта дилемма натолкнула французского ботаника Патрика Бланка на идею создания сада в вертикали. Используя природные аналогии тропических садов, он разработал конструкции зеленых фитостен, требующих минимального объема в интерьере.
Фитостена в интерьере – элемент лаконичный и эффектный одновременно. Компактные размеры позволяют разместить такие зеленые картины на любой стене, в любом пространстве: над обеденным столом и в изголовье кровати, в ванной и в прихожей. Фитостена собирается как конструктор из отдельных контейнеров и вы сами выбираете форму размещения, размер вертикального сада, вид растений.
Базовый элемент вертикального сада – контейнер с растением, который крепится в вертикальном положении на стену. Такими контейнерами могут быть и специальные ячейки для фитостен, и мешочки с торфом, и пластиковые бутылки с надрезами – любая емкость и баночка. Как и в любом цветочном горшке, на дне контейнера должны быть отверстия для отвода лишней воды.
Значительный плюс вертикальных садов на стене для декора квартир в том, что в отличие от традиционных цветов на подоконниках, такие фитостены не затеняют комнаты, заслонив солнечные лучи. Но потребность растений в освещении необходимо компенсировать дополнительной подсветкой: установите рядом с фитостеной на потолке точечные светильники или споты, дающие направленный поток света. Такое яркое освещение подчеркнет свежесть зелени вашей вертикальной клумбы и не даст листьям потерять свою природную красоту от нехватки солнечных лучей.
Основным требованием к растениям для фитостен является их неприхотливый характер, способность радовать зеленью при скромном поливе и освещении.
Когда растения только высаживают в грунт, можно ошибиться с их будущим размером. Если вы хотите, чтобы фитостена имела лаконичный вид, выбирайте растения с короткими стеблями, плотной густой зеленью – даже подросшие экземпляры будут держать форму, не распадаясь прядями по стене. Когда планируется, что вертикальный сад должен изящно драпировать стену длинными прядями зелени, то оптимальным вариантом будут быстро разрастающиеся и хорошо вьющиеся ампельные растения - хойя, сциндапсус, филодендрон плющевидный.
Зеленый сад можно разместить как в ячейках, используя по максимуму все свободное пространство стены, так и в виде зеленых картин в рамках. Даже отдельные кашпо, подвешенные на стене украсят и оживят интерьер. А в интерьере кухни зеленую стену можно превратить в домашний сад, посадив в контейнеры не только декоративную зелень, но и ароматные травы: фиолетовый базилик, яркие листики петрушки и кинзы, мяты и кресс-салата.
Профессиональные системы фитостен для интерьеров оснащают автоматическим поливом по принципу капельного орошения. Если вы сами оборудуете небольшую зеленую композицию на стене, можно обойтись и самостоятельным регулярным поливом. Растения размещаются в гидропонных блоках фильтром для системы слива и гидроемким влагоудержателем.