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Вам всегда хотелось иметь зимний сад? Просто сделайте это!

Перла Вереника Перла Вереника
Vertikale Gärten zur Wandbegrünung, Greenbop Greenbop Озеленение
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Зимние сады и оранжереи всегда были атрибутом загородных особняков и просторных помещений – расстановка кашпо с растениями требует значительного пространства и света. Но ведь свежей зелени чаще всего не хватает именно в небольших квартирах. Наверное, именно эта дилемма натолкнула  французского ботаника Патрика Бланка на идею создания сада в вертикали. Используя природные аналогии тропических садов, он разработал конструкции зеленых фитостен, требующих минимального объема в интерьере.

Вертикальные сады для маленьких комнат

Quadro Vivo® com Rega Autamatica (dispensa ponto de água), Quadro Vivo Urban Garden Roof & Vertical Quadro Vivo Urban Garden Roof & Vertical Озеленение
Quadro Vivo Urban Garden Roof &amp; Vertical

Quadro Vivo Urban Garden Roof & Vertical
Quadro Vivo Urban Garden Roof &amp; Vertical
Quadro Vivo Urban Garden Roof & Vertical

Фитостена в интерьере – элемент лаконичный и эффектный одновременно. Компактные размеры позволяют разместить такие зеленые картины на любой стене, в любом пространстве: над обеденным столом и в изголовье кровати, в ванной и в прихожей. Фитостена собирается как конструктор из отдельных контейнеров и вы сами выбираете форму размещения, размер вертикального сада, вид растений. 

Оборудование для вертикального сада

Vertikale Gärten zur Wandbegrünung, Greenbop Greenbop Озеленение
Greenbop

Greenbop
Greenbop
Greenbop

Базовый элемент  вертикального сада – контейнер с растением, который крепится в вертикальном положении на стену. Такими контейнерами могут быть и специальные ячейки для фитостен, и мешочки с торфом, и пластиковые бутылки с надрезами – любая емкость и баночка. Как и в любом цветочном горшке, на дне контейнера должны быть отверстия для отвода лишней воды. 

Система освещения фитостен

Частный клиент, Санкт-Петербург, RaStenia RaStenia Озеленение
RaStenia

Частный клиент, Санкт-Петербург

RaStenia
RaStenia
RaStenia

Значительный плюс  вертикальных садов на стене для декора квартир в том, что в отличие от традиционных цветов на подоконниках, такие фитостены не затеняют комнаты, заслонив солнечные лучи. Но потребность растений в освещении необходимо компенсировать дополнительной подсветкой: установите рядом с фитостеной на потолке точечные светильники или споты, дающие направленный поток света. Такое яркое освещение подчеркнет свежесть зелени вашей вертикальной клумбы и не даст листьям потерять свою природную красоту от нехватки солнечных лучей.

Выбор правильных растений для фитостены

Paisagismo permanente, Lo. interiores Lo. interiores Озеленение
Lo. interiores

Lo. interiores
Lo. interiores
Lo. interiores

Основным требованием к растениям для фитостен является их неприхотливый характер, способность радовать зеленью при скромном поливе и освещении. 

Когда растения только высаживают в грунт, можно ошибиться с их будущим размером. Если вы хотите, чтобы фитостена имела лаконичный вид, выбирайте растения с короткими стеблями, плотной густой зеленью – даже подросшие экземпляры будут держать форму, не распадаясь прядями по стене. Когда планируется, что вертикальный сад должен изящно драпировать стену длинными прядями зелени, то оптимальным вариантом будут быстро разрастающиеся и хорошо вьющиеся  ампельные растения - хойя, сциндапсус, филодендрон плющевидный.

Крепление кашпо

Florama - żywy obraz z roślinnością, FLORABO2 FLORABO2 Озеленение
FLORABO2

FLORABO2
FLORABO2
FLORABO2

Зеленый сад можно разместить как в ячейках, используя по максимуму все свободное пространство стены, так и в виде зеленых картин в рамках. Даже отдельные кашпо, подвешенные на стене украсят и оживят интерьер. А в интерьере кухни зеленую стену можно превратить в домашний сад, посадив в контейнеры не только декоративную зелень, но и ароматные травы: фиолетовый базилик, яркие листики петрушки и кинзы, мяты и кресс-салата.

Циркуляция воды

Végétaux naturels - Façade végétalisée / Mur végétal extérieur, Vertical Flore Vertical Flore Сад Растения
Vertical Flore

Vertical Flore
Vertical Flore
Vertical Flore

Профессиональные системы фитостен для интерьеров оснащают автоматическим поливом по принципу капельного орошения. Если вы сами оборудуете небольшую зеленую композицию на стене, можно обойтись и самостоятельным регулярным поливом. Растения размещаются в гидропонных блоках фильтром для системы слива и   гидроемким влагоудержателем.  

Советы по оперативной уборке перед приходом гостей
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