Вам всегда хотелось иметь зимний сад? Просто сделайте это!

Основным требованием к растениям для фитостен является их неприхотливый характер, способность радовать зеленью при скромном поливе и освещении.

Когда растения только высаживают в грунт, можно ошибиться с их будущим размером. Если вы хотите, чтобы фитостена имела лаконичный вид, выбирайте растения с короткими стеблями, плотной густой зеленью – даже подросшие экземпляры будут держать форму, не распадаясь прядями по стене. Когда планируется, что вертикальный сад должен изящно драпировать стену длинными прядями зелени, то оптимальным вариантом будут быстро разрастающиеся и хорошо вьющиеся ампельные растения - хойя, сциндапсус, филодендрон плющевидный.