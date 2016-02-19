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Альтернативы классическому шкафу

Перла Вереника Перла Вереника
Проект однокомнатной квартиры-студии 40 м² , SAZONOVA group SAZONOVA group ГардеробнаяАксессуары и декор
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Не всегда покупка объемного шкафа для вещей вписывается в наш бюджет, интерьер, да и просто стиль жизни. Давайте поищем среди дизайнерских вещиц свежие идеи мобильного и интересного хранения вещей: под кроватью и на вешалках, в сундуках и комодах. 

Платяная штанга

UMBRA хранение Enjoyme ГардеробнаяХранение
Enjoyme

UMBRA хранение

Enjoyme
Enjoyme
Enjoyme

Зачем покупать целый шкаф, если всего то нужна штанга для плечиков? Такой легкий и воздушный элемент, к тому же на колесиках, можно поместить вдоль стены в прихожей, в спальне – и места платяная штанга займет в разы меньше, чем основательная конструкция шкафа. А кроме собственно одежды, на платяную штангу можно повесить и органайзеры для хранения обуви, галстуков и шарфов, ремней и шляп.

Комод

homify Спальная комната Шкафы для одежды и комоды Дерево Белый
homify

homify
homify
homify

Казалось бы – один из самых старинных предметов классического интерьера, но мода на вместительные комоды возвращается волнообразно из поколение в поколение. Не случайно, видимо, с французского языка название комод переводится как удобный.  Действительно, если большую часть вещей вы храните в дальнем шкафу, а в спальне хотели бы иметь удобное место для хранения всего самого необходимого, то именно комод станет для вас наиболее удобным решением. Ну а декоративность этого элемента украсит любой стиль – от лофта до барокко.

Коробки и сундуки

спальня в частном доме, Eclectic DesignStudio Eclectic DesignStudio Спальня в стиле кантри
Eclectic DesignStudio

спальня в частном доме

Eclectic DesignStudio
Eclectic DesignStudio
Eclectic DesignStudio

Для любителей простых решений –  коробки разного размера и фактуры, от плотного картона до плетеных корзин и сундуков под старину. Кстати, вместительность коробок сильно недооценивается – главное распределять вещи систематизированно, чтобы в розысках нужного предмета не приходилось пересматривать вновь и вновь каждую коробку до самого дна.

Открытые полки

PRODUCTOS, MUEBLES LOS LEONES 2 MUEBLES LOS LEONES 2 Спальная комната Шкафы для одежды и комоды
MUEBLES LOS LEONES 2

MUEBLES LOS LEONES 2
MUEBLES LOS LEONES 2
MUEBLES LOS LEONES 2

Новым трендом в организации систем хранения можно назвать осознанное избавление от дверей и массивных фасадов. Принципы минимализма коснулись и святая святых – шкафов, в которых как известно,  каждому положено иметь хотя бы намек на  хранение скелетов. Но, дизайнеры логично считают, что открытые полки смотрятся в интерьере намного легче закрытых конструкций и предлагают нам смелее использовать такие системы хранения – как в виде отдельных элементов, так и целостных модулей.

Под кроватью

дизайн студии в скандинавском стиле, sreda sreda Спальня в скандинавском стиле
sreda

дизайн студии в скандинавском стиле

sreda
sreda
sreda

Вместительное пространство под кроватью не всегда используется эффективно. А ведь вместо того, чтобы покупать целый шкаф размером два на два метра, можно найти аналогичное и уже готовое место – под собственным матрасом. 

Оборудовать такое хранение вещей можно с помощью:

-  специального подъемного механизма кровати – удобно для хранения постельного белья, одеял, подушек,

- выкатных ящиков – сложите вещи на длительное сезонное хранение,

- и даже простых коробок, расставленных под кроватью.

Подвесим повыше

Проект однокомнатной квартиры-студии 40 м² , SAZONOVA group SAZONOVA group ГардеробнаяАксессуары и декор
SAZONOVA group

Проект однокомнатной квартиры-студии 40 м²

SAZONOVA group
SAZONOVA group
SAZONOVA group

Легкие конструкции раздвижных лесенок помогут создать небольшой уголок для вещей в прихожей, у изголовья кровати, в ванной комнате. Несмотря на простоту конструкции, здесь легко поместятся самые разнообразные предметы – от сумки до зонтика, от шляпки до туфель.

​До и После: 9 проектов редизайна ванной
Какие альтернативы стандартному шкафу подходят для вашего стиля?

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