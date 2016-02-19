Альтернативы классическому шкафу

Не всегда покупка объемного шкафа для вещей вписывается в наш бюджет, интерьер, да и просто стиль жизни. Давайте поищем среди дизайнерских вещиц свежие идеи мобильного и интересного хранения вещей: под кроватью и на вешалках, в сундуках и комодах.
Зачем покупать целый шкаф, если всего то нужна штанга для плечиков? Такой легкий и воздушный элемент, к тому же на колесиках, можно поместить вдоль стены в прихожей, в спальне – и места платяная штанга займет в разы меньше, чем основательная конструкция шкафа. А кроме собственно одежды, на платяную штангу можно повесить и органайзеры для хранения обуви, галстуков и шарфов, ремней и шляп.
Казалось бы – один из самых старинных предметов классического интерьера, но мода на вместительные комоды возвращается волнообразно из поколение в поколение. Не случайно, видимо, с французского языка название комод переводится как
удобный. Действительно, если большую часть вещей вы храните в дальнем шкафу, а в спальне хотели бы иметь удобное место для хранения всего самого необходимого, то именно комод станет для вас наиболее удобным решением. Ну а декоративность этого элемента украсит любой стиль – от лофта до барокко.
Для любителей простых решений – коробки разного размера и фактуры, от плотного картона до плетеных корзин и сундуков под старину. Кстати, вместительность коробок сильно недооценивается – главное распределять вещи систематизированно, чтобы в розысках нужного предмета не приходилось пересматривать вновь и вновь каждую коробку до самого дна.
Новым трендом в организации систем хранения можно назвать осознанное избавление от дверей и массивных фасадов. Принципы минимализма коснулись и святая святых – шкафов, в которых как известно, каждому положено иметь хотя бы намек на хранение скелетов. Но, дизайнеры логично считают, что открытые полки смотрятся в интерьере намного легче закрытых конструкций и предлагают нам смелее использовать такие системы хранения – как в виде отдельных элементов, так и целостных модулей.
Вместительное пространство под кроватью не всегда используется эффективно. А ведь вместо того, чтобы покупать целый шкаф размером два на два метра, можно найти аналогичное и уже готовое место – под собственным матрасом.
Оборудовать такое хранение вещей можно с помощью:
- специального подъемного механизма кровати – удобно для хранения постельного белья, одеял, подушек,
- выкатных ящиков – сложите вещи на длительное сезонное хранение,
- и даже простых коробок, расставленных под кроватью.
Легкие конструкции раздвижных лесенок помогут создать небольшой уголок для вещей в прихожей, у изголовья кровати, в ванной комнате. Несмотря на простоту конструкции, здесь легко поместятся самые разнообразные предметы – от сумки до зонтика, от шляпки до туфель.