Альтернативы классическому шкафу

Вместительное пространство под кроватью не всегда используется эффективно. А ведь вместо того, чтобы покупать целый шкаф размером два на два метра, можно найти аналогичное и уже готовое место – под собственным матрасом.

Оборудовать такое хранение вещей можно с помощью:

- специального подъемного механизма кровати – удобно для хранения постельного белья, одеял, подушек,

- выкатных ящиков – сложите вещи на длительное сезонное хранение,

- и даже простых коробок, расставленных под кроватью.