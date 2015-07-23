Многие хотят иметь большой и просторный дом, чтобы не нужно было задумываться о том, как все в нем разместить. Но, к сожалению, наши желания не всегда соответствуют действительности. Зачастую имеется хотя бы одна комната, которую хочется визуально увеличить.

Как визуально увеличить комнату? Это можно осуществить, если применить определенные дизайнерские приемы. В основе таких приемов лежат человеческие особенности восприятия. Эти нехитрые правила увеличения пространства подойдут даже и для больших комнат, которые кажутся меньше из-за неправильно расставленной мебели или неправильно подобранной цветовой гаммы. Способов визуального расширения комнаты существует немалое количество, вы можете подобрать именно те, которые походят вашему интерьеру, возможностям и вкусу.