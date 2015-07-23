Многие хотят иметь большой и просторный дом, чтобы не нужно было задумываться о том, как все в нем разместить. Но, к сожалению, наши желания не всегда соответствуют действительности. Зачастую имеется хотя бы одна комната, которую хочется визуально увеличить.
Как визуально увеличить комнату? Это можно осуществить, если применить определенные дизайнерские приемы. В основе таких приемов лежат человеческие особенности восприятия. Эти нехитрые правила увеличения пространства подойдут даже и для больших комнат, которые кажутся меньше из-за неправильно расставленной мебели или неправильно подобранной цветовой гаммы. Способов визуального расширения комнаты существует немалое количество, вы можете подобрать именно те, которые походят вашему интерьеру, возможностям и вкусу.
Для мебели обычно отводится достаточно много места в комнате. При выборе правильной мебели пространство увеличится не только зрительно, но и реально. Как визуально увеличить комнату? В комнате не должно быть громоздких конструкций, так вы получите дополнительное место. Если комната небольшая, то выбирайте встроенный шкаф или даже несколько шкафов. Кровать лучше выбрать трансформирующуюся или сборную. Нет необходимости ставить большие кресла и другую массивную мебель. У диванов не должно быть подлокотников, широкого основания и больших спинок. Вместо кресел подойдут мягкие и удобные пуфики.
Обязательно уберите большие полки с книгами. Хорошо если мебель будет иметь округлые и сглаженные формы, что зрительно уменьшает ее размеры. Идеальным решением будет оформить комнату в стиле минимализма, как на этом фото. Если минимализм не запал вам в душу, можно остановиться на таком варианте, как стиль хай-тек. Благодаря тому, что в таком дизайне интерьера применяют хром, стекло и металл, атмосфера становится воздушной и легкой.
Если в помещении потолки низкие, то для расширения пространства стоит сделать их белыми. Для этого подойдет краска, натяжные потолки или просто обои. Также помогут визуально приподнять потолки обои, имеющие вертикальную полоску. Такую комнату можно зрительно расширить, если нижнюю часть стен и пол оформить в темные тона, а верхнюю часть сделать светлой. На стыки, например, обоев или других материалов рекомендуется клеить вертикальные полоски.
Интересным решением, подходящим для небольшого помещения, является использование зеркала. Если поместить зеркало большого размера на стену, то с его помощью создастся эффект дополнительного пространства. Не рекомендуется установка зеркальной поверхности на всю стену, но и маленькое зеркало не даст нужного результата. К тому же зеркало не должно быть обрамлено в массивную раму. Если вам очень нравятся зеркальные поверхности, то установите их несколько небольших в комнате. Также подойдут зеркальные и стеклянные столики, полочки.
Как визуально увеличить комнату? Важно разместить имеющуюся мебель максимально компактно. Для этого для начала следует выкинуть все ненужные вещи, захламляющие пространство. Затем нужно критически оценить комнату и продумать примерный план того, как и где поставить мебель, чтобы площадь помещения не загромождалась. Рекомендуют расставлять мебель вдоль стен и в углы. Такой вариант расстановки намного лучше, чем стоящая посередине мебель будет разделять комнату на две зоны. Правильно расставленная фурнитура не только расширит интерьер, но придаст ему наиболее гармоничный вид.
Визуальное увеличение комнаты зависит не только от отделки и мебели. Важную роль в этом играет освещение, Ольга Макарова в этом интерьере сделала его идеальным. Особенно желательно использование встроенных светильников, так как они не загромождают комнату, дарят дополнительный свет. Вместо одной большой люстры лучше установить много точечных светильников. Благодаря рассеянному свету, комнате придается дополнительный объем. Отлично смотрится и скрытая подсветка, поскольку она отражается на стеклянных и зеркальных поверхностях. Это создает свет и дополнительные оттенки. Вообще дизайнеры считают, что в комнате, а особенно в маленькой, должно быть минимум три источника света – общий, местный и декоративный. Используйте бра, торшеры, настольные лампы, многоуровневые подсветки. Освещение – это то, на чем не следует экономить.
Если использовать не только раздвижную и раскладную мебель, но и раздвижные двери, то вы добавите визуально дополнительное место в комнате.
Как визуально увеличить комнату? При отделке стен нужно учитывать то, в какие цвета они будут оформлены. Пространство хорошо увеличивается за счет светлых оттенков. Особенно не следует пренебрегать белым цветом. Причем нужно использовать не только теплые цвета, также подойдут и холодные. Насыщенные и яркие тона дают эффект сжатия, поэтому их можно применять только в роли ненавязчивых акцентов. Если на стенах будут мелкие детали, то помещение будет казаться больше, а вот крупный рисунок с яркими цветами значительно скрадывает пространство. Двери должны совпадать с цветовой гаммой стен. Существует один выигрышный прием – покрасьте стены в синий или зеленый цвет, но холодного тона. Такие цветовые решения зрительно отдаляют предметы друг от друга в пространстве.
При наличии небольшой комнаты можно на одну стену повесить фотообои. Желательно, чтобы на них был изображен пейзаж в перспективе, например, море, небо, тропинка, идущая вдаль. Также подойдет вид города сверху.
Как визуально увеличить комнату, особенно детскую? Для украшения окон не стоит выбирать тяжелые шторы и драпировку. Подойдут шторы, сделанные из легкой ткани светлого цвета. Хорошо будет, если занавеска покроет только оконный проем или максимум небольшую часть стены. Также уберите ламбрекены, разные декоративные детали, сложные конструкции. Желательно, чтобы оконный проем был расширен. При больших окнах комната приобретает совсем другой внешний вид. Рамы выбирайте классического белого цвета, так как яркие рамы сужают пространство. Это же правило относится и к ярким оттенкам штор. При возможности лучше установить окна, не имеющие перегородок, поскольку цельное стекло делает восприятие комнаты другим, то есть более расширенным и просторным.
Отделка пола должна заключаться в применении однородного покрытия. На нем не должно быть таких рисунков, как ромбы, кубики и других узоров, все это скрадывает пространство. Не подойдет в качестве напольного покрытия и разноцветный ковер с крупным рисунком. Можно постелить линолеум, если на нем нет явных узоров. Не стоит поднимать пол, пространство сразу уменьшится. Дизайнеры не рекомендуют ставить на пол большие комнатные растения, например, такие как пальма, фикус и другие.
Таким образом, вне зависимости от того, насколько комната маленькая, тесная и зажатая, всегда это можно исправить. Как визуально увеличить комнату? Как вы убедились, есть множество дизайнерских приемов, позволяющих преобразить пространство, сделать его свободным, легким, просторным. Необязательно применять все правила, достаточно будет использовать один или два приема для достижения видимого эффекта. В итоге, размер комнаты не имеет такого уж существенного значения, добиться комфорта и уюта можно при любой ее площади и при любом подобранном стиле интерьера.