Всё о фитостенах

Безусловно, в наших домах и офисах может быть несколько уютных комнат, но есть лишь одна, где мы по-настоящему в состоянии расслабиться и отдохнуть в одиночестве или в компании близких и коллег. Очень важно уделить особое внимание созданию правильной атмосферы там, где мы хотим обрести спокойствие и гармонию. Сегодня мы хотим поговорить об озеленении пространства, поэтому стоит обратить внимание на то, что такой экологичный прием подойдет не только вашей квартире, но и офису.
Мода на зеленые стены пришла относительно недавно и полностью перевернула представление о цветочном оформлении помещений. Цветы в горшочках на стеллажах и подоконниках остались в прошлом, настало время так называемых фитостен.
Давно зарекомендовавшая себя классика всегда элегантна и никогда не выйдет из моды. Современные веяния способны оттеснить её на второй план, но не стоит забывать, что комфорт и красота идут рука об руку. Специалисты homify рекомендуют не бояться использовать изящные детали в сочетании с трендами, такими как зеленые и объемные картины из растений. Уверены, что ни один гость такой кухни не останется равнодушным к её декору.
Специалисты помогут оживить любое жилое или рабочее пространство, а также определиться с подбором растений и дизайном конструкции. После завершения работ, монтажа и запуска фитостены, сервисные специалисты компании помогут поддержать её прекрасный внешний вид.
Вертикальное озеленение или фитостены встречаются все чаще и чаще в зимних садах и зданиях бизнес-центров. Закрепленная на стене компактная вертикальная конструкция с живыми растениями остается зеленой круглый год с минимальным вмешательством человека. Работы дизайнеров никогда не повторяются, поэтому каждая такая фитостена – это настоящее произведение искусства.
При отделке стен помещений мы не всегда ограничиваемся выбором одной лишь краски и её тона. Предметом для размышлений становятся текстура, рельеф, орнамент. Фитостена поможет оживить современный минималистичный интерьер, который не приемлет изысканного и роскошного декора. Профессионалы помогут найти идеальное решение, которое станет наилучшим акцентом для гостиной, кухни или переговорной комнаты вашего офиса.
Фитостены могут быть изготовлены в обрамлении, которое идеально впишется в любой, даже самый сложный интерьер. Создатели таких картин уверяют заказчиков, что не стоит бояться роста растений, листья которых могут выйти за требуемые пределы картины. Несколько секретных манипуляций и ноу-хау от автора, и вы с легкостью сами научитесь регулировать их рост и положение.
Вертикальное озеленение стен избавляет вас от кропотливого ухода за комнатными растениями, так как все они оснащены автоматической системой, следящей за влагой корней растений. Неприхотливые и привлекательные, такие зеленые панно идеально смотрятся не только в жилых помещениях.