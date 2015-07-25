Всё о фитостенах

Безусловно, в наших домах и офисах может быть несколько уютных комнат, но есть лишь одна, где мы по-настоящему в состоянии расслабиться и отдохнуть в одиночестве или в компании близких и коллег. Очень важно уделить особое внимание созданию правильной атмосферы там, где мы хотим обрести спокойствие и гармонию. Сегодня мы хотим поговорить об озеленении пространства, поэтому стоит обратить внимание на то, что такой экологичный прием подойдет не только вашей квартире, но и офису.

Мода на зеленые стены пришла относительно недавно и полностью перевернула представление о цветочном оформлении помещений. Цветы в горшочках на стеллажах и подоконниках остались в прошлом, настало время так называемых фитостен.