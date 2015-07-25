Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Всё о фитостенах

HOMIFY.RU HOMIFY.RU
Фитокартины, Зеленый мир Зеленый мир Рабочий кабинет в классическом стиле
Loading admin actions …

Безусловно, в наших домах и офисах может быть несколько уютных комнат, но есть лишь одна, где мы по-настоящему в состоянии расслабиться и отдохнуть в одиночестве или в компании близких и коллег. Очень важно уделить особое внимание созданию правильной атмосферы там, где мы хотим обрести спокойствие и гармонию. Сегодня мы хотим поговорить об озеленении пространства, поэтому стоит обратить внимание на то, что такой экологичный прием подойдет не только вашей квартире, но и офису. 

Мода на зеленые стены пришла относительно недавно и полностью перевернула представление о цветочном оформлении помещений. Цветы в горшочках на стеллажах и подоконниках остались в прошлом, настало время так называемых фитостен. 

Фитостены в классическом интерьере

Квартира на ул.Звездная, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Кухня в классическом стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Квартира на ул.Звездная

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Давно зарекомендовавшая себя классика всегда элегантна и никогда не выйдет из моды. Современные веяния способны оттеснить её на второй план, но не стоит забывать, что комфорт и красота идут рука об руку. Специалисты homify рекомендуют не бояться использовать изящные детали в сочетании с трендами, такими как зеленые и объемные картины из растений. Уверены, что ни один гость такой кухни не останется равнодушным к её декору.

Зеленая картина в школьном классе

Фитокартина в школьном классе Зеленый мир Рабочий кабинет в классическом стиле
Зеленый мир

Фитокартина в школьном классе

Зеленый мир
Зеленый мир
Зеленый мир

Специалисты помогут оживить любое жилое или рабочее пространство, а также определиться с подбором растений и дизайном конструкции. После завершения работ, монтажа и запуска фитостены, сервисные специалисты компании помогут поддержать её прекрасный внешний вид.

Озеленение в розничной торговле

Вертикальное озеленение в розничной торговле RaStenia Озеленение
RaStenia

Вертикальное озеленение в розничной торговле

RaStenia
RaStenia
RaStenia

Вертикальное озеленение или фитостены встречаются все чаще и чаще в зимних садах и зданиях бизнес-центров. Закрепленная на стене компактная вертикальная конструкция с живыми растениями остается зеленой круглый год с минимальным вмешательством человека. Работы дизайнеров никогда не повторяются, поэтому каждая такая фитостена – это настоящее произведение искусства.

Фитостены в минималистичном интерьере

Ближе к природе, Rasskazova Maria Rasskazova Maria Кухни в эклектичном стиле
Rasskazova Maria

Ближе к природе

Rasskazova Maria
Rasskazova Maria
Rasskazova Maria

При отделке стен помещений мы не всегда ограничиваемся выбором одной лишь краски и её тона. Предметом для размышлений становятся текстура, рельеф, орнамент. Фитостена поможет оживить современный минималистичный интерьер, который не приемлет изысканного и роскошного декора. Профессионалы помогут найти идеальное решение, которое станет наилучшим акцентом для гостиной, кухни или переговорной комнаты вашего офиса. 

Уход за зеленой стеной

Атмосфера весны в однокомнатной квартире, Volkovs studio Volkovs studio Кухня в классическом стиле
Volkovs studio

Атмосфера весны в однокомнатной квартире

Volkovs studio
Volkovs studio
Volkovs studio

Фитостены могут быть изготовлены в обрамлении, которое идеально впишется в любой, даже самый сложный интерьер. Создатели таких картин уверяют заказчиков, что не стоит бояться роста растений, листья которых могут выйти за требуемые пределы картины. Несколько секретных манипуляций и ноу-хау от автора, и вы с легкостью сами научитесь регулировать их рост и положение.

Зеленое панно в ванной комнате

homify Ванная комната в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Вертикальное озеленение стен избавляет вас от кропотливого ухода за комнатными растениями, так как все они оснащены автоматической системой, следящей за влагой корней растений. Неприхотливые и привлекательные, такие зеленые панно идеально смотрятся не только в жилых помещениях.

Виды декоративной штукатурки
Нравятся ли вам новая мода на зеленые стены?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо