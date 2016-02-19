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Как спланировать место для кухонной мебели и бытовой техники?

Перла Вереника Перла Вереника
квартира в теплых тонах, Makhrova Svetlana Makhrova Svetlana Кухня в стиле модерн
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Планировка кухонного пространства призвана сочетать функциональность размещения множества предметов - от обычных шкафов до приятных дополнений в виде посудомоечной машины. Поэтому здесь нет места для случайных и непродуманных решений. Оцените как именно вам будет удобнее пользоваться каждым предметом и составьте свою схему расстановки на кухне.

Актуальный вопрос – делать кухню с островом или без?

2-Familien-Doppelhaushälfte in Plankstadt, mAIA. Architektur+Immobilien mAIA. Architektur+Immobilien Кухня в стиле модерн
mAIA. Architektur+Immobilien

mAIA. Architektur+Immobilien
mAIA. Architektur+Immobilien
mAIA. Architektur+Immobilien

Вокруг кухонного острова ведется много противоречивых споров: кто-то отмечает высокую функциональность этого небольшого пространства, кто-то замечает его отличную вместимость и дополнительную систему хранения под столешницей, но есть и мнения о полной бесполезности массивного стола в центре кухни. Основная проблема здесь скорее всего в совершенно разных представлениях о кухнях – ведь это может быть пространство размером от 6 квадратных метров (типовая кухня многих советских квартир) до 20, 30 квадратных метров (что ограничивает вас при планировке собственного коттеджа). Кухонный остров призван делать компактной рабочую зону в большом помещении, чтобы не приходилось бегать вдоль одной стены, а все нужные предметы были бы сконцентрированы в пределах эргономичного треугольника в несколько метров. 

Оценим размер и форму помещения

Sentymentalne mieszkanie na Muranowie, Dagmara Zawadzka Architektura Wnętrz Dagmara Zawadzka Architektura Wnętrz Кухни в эклектичном стиле
Dagmara Zawadzka Architektura Wnętrz

Dagmara Zawadzka Architektura Wnętrz
Dagmara Zawadzka Architektura Wnętrz
Dagmara Zawadzka Architektura Wnętrz

В любой кухне – каждый метр площади на счету. Чтобы планировка была продуманной и адекватной вашим привычкам и потребностям – оцените предварительно пропорции пространства, примерьте разную  по форме и порядку расстановку  мебели, комплектацию шкафов и полок. Есть несколько стандартных вариантов размещения мебели предметов на кухне, которые первыми приходят на ум. Но, это бывает далеко не самая удачная планировка, просто в силу привычки нам сложно отбросить стереотипы и подобрать индивидуальную композицию в пространстве кухни.

Где поставить холодильник на кухне

homify Кухня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Каждый предмет мебели и техники на кухне появляется не просто так, а наделенный четкой функцией, которая и должна определять его местоположение. Так, в холодильнике, мы храним продукты, соответственно – место его рядом с рабочей поверхностью стола. Кроме того, предмет это крупногабаритный и высокий, так что логично будет поставить холодильник в угловой части кухни. 

Идеальное место для кухонной мойки

TULCE | Mieszkanie pokazowe, dekoratorka.pl dekoratorka.pl Кухни в эклектичном стиле
dekoratorka.pl

dekoratorka.pl
dekoratorka.pl
dekoratorka.pl

Составляя планировку пространства на кухне, представьте мысленно алгоритм ваших действий: как вам удобно двигаться во время приготовления обеда, когда убираете со стола, расставляете посуду. Удобная планировка должна соответствовать вашему привычному распорядку. Например, достали продукты из холодильника, положили их в мойку, почистили овощи, сложили в кастрюлю. Исходя из таких простых последовательностей действий, находите место для каждого предмета: мойка рядом с холодильником и рабочей поверхностью, следом за ними – плита. 

Рабочую зону не обязательно располагать в одну линию. Можно сохранить удобную вам расстановку предметов, задействовав при этом две стены и вместительную угловую часть кухни. Тогда мойку можно будет расположить в углу или рядом окном.

Место плиты в планировке кухни

homify Кухня в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Традиционно плита и мойка на кухне располагаются рядом друг с другом, разделенные поверхностью столешницы. Это безусловно самое удобное их размещение, логичное и проверенное временем. Но не обязательно вытягивать всю рабочую зону в одну длинную линию: задействуйте угол кухни для мойки или плиты, или даже симметрично – два угла, составив идеальную композицию у окошка.

Где разместить посудомоечную машину

homify Кухни в эклектичном стиле Коричневый
homify

homify
homify
homify

Приятным дополнением кухни всегда будет посудомоечная машина. Единственным минусом ее являются сложности размещения – габариты достаточно крупные и необходимо соединение с коммуникациями. Самое удобное место для посудомоечной машины – рядом с мойкой, чтобы посуду можно было сложить сначала в раковину, а потом аккуратно и не торопясь, загрузить в машину. Так что, если планируете покупку такого полезного кухонного помощника, оцените размеры пространства рядом с мойкой и подбирайте соответствующую по габаритам модель.

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Правильная система света на кухне

квартира в теплых тонах, Makhrova Svetlana Makhrova Svetlana Кухня в стиле модерн
Makhrova Svetlana

квартира в теплых тонах

Makhrova Svetlana
Makhrova Svetlana
Makhrova Svetlana

Свет в интерьере кухни играет и очень важную практическую, и декоративную роль. Соответственно и светильники разделяются по тому же принципу. Для функциональности освещения используются точечные встроенные светильники по периметру кухни, на шкафах возле рабочей поверхности. А декоративность интерьеру придают люстры над обеденной зоной.

Удобная система хранения

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Системы хранения на кухне можно разделить на две принципиально разные части: где хранить то, что должно быть все время под рукой, и где хранить крупные предметы. Соответственно должна быть сделана и планировка шкафов и полочек. Для быстрых вещей идеальным местом хранения будет стена между плитой и мойкой: всевозможные рейлинги, ящички, полки открытые и закрытые. А повыше – под потолком, вполне можно создать систему лаконичную систему закрытых шкафов.

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