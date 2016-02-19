Как спланировать место для кухонной мебели и бытовой техники?

Составляя планировку пространства на кухне, представьте мысленно алгоритм ваших действий: как вам удобно двигаться во время приготовления обеда, когда убираете со стола, расставляете посуду. Удобная планировка должна соответствовать вашему привычному распорядку. Например, достали продукты из холодильника, положили их в мойку, почистили овощи, сложили в кастрюлю. Исходя из таких простых последовательностей действий, находите место для каждого предмета: мойка рядом с холодильником и рабочей поверхностью, следом за ними – плита.

Рабочую зону не обязательно располагать в одну линию. Можно сохранить удобную вам расстановку предметов, задействовав при этом две стены и вместительную угловую часть кухни. Тогда мойку можно будет расположить в углу или рядом окном.